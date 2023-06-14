Правила безопасности, которые вы должны соблюдать в отпуске

Долгожданный отпуск может обернуться незапланированными тратами нервов, денег, а иногда и здоровья. Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказал председатель Общероссийской организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов.

Что нужно сделать до поездки

Прежде чем отправиться на отдых, желательно убедиться, что нет проблем со здоровьем. Особенно это важно для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей.

Оценивать состояние следует не только в моменте. Важно убедиться, что организм легко адаптируется к новому климату и местности. Отправляясь в некоторые страны, нужно пройти вакцинацию от тех или иных заболеваний. Обычно об этих тонкостях заранее информирует туроператор.

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В зависимости от состояния здоровья и места отдыха, нужно собрать аптечку. В нее могут входить:

средства от укачивания (таблетки, леденцы, пластыри, браслеты — то, что наиболее подходит);

болеутоляющие;

градусник (не ртутный);

жаропонижающие;

средства от проблем с ЖКТ (несварения, диареи и прочих);

средства от укусов насекомых;

препараты против аллергии;

антисептик, спиртовые салфетки;

пластыри, бинты.



Также стоит позаботиться о солнцезащитных кремах и средствах по уходу за кожей после загара. Аптечка должна включать все, что может потребоваться лично вам и вашим близким в поездке, поэтому учитывайте индивидуальные потребности.

Идеальным вариантом будет оформить медицинскую страховку. В случае если в поездке потребуется помощь врача, ее отсутствие обернется крупными тратами.

Что может быть опасно на отдыхе

Коварными могут оказаться вещи, которые в повседневной жизни кажутся безобидными. Однако именно эти мелочи способны испортить отдых или даже привести к трагедии.

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Еда и напитки

Экзотические угощения выглядят необычно и заманчиво. Но прежде чем что-то попробовать, помните о правилах безопасности:

есть нужно только в проверенных (официальных) пунктах питания;

от продуктов национальной кухни лучше отказаться;

избегайте покупки еды в уличных пунктах торговли;

проверяйте срок годности и свежесть продуктов, если что-то смущает — лучше отказаться;

пить можно только бутилированную или кипяченую воду (даже лед должен быть изготовлен исключительно из такой жидкости), а также напитки и соки промышленного производства, так как их качество проверено;

фрукты и овощи нужно мыть только кипяченой или бутилированной водой.

Погода

Планируя поездку, выделите несколько дней для акклиматизации. Организму нужно время для адаптации к новым условиям. Особенно это важно при смене климатических поясов и большой разнице во времени.

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Обязательно одевайтесь по погоде, чтобы избежать перегрева или переохлаждения. Выбирайте одежду из натуральных тканей, не забывайте о головном уборе. В странах с жарким климатом обязательно смазывайте открытые участки кожи солнцезащитным кремом и надевайте очки с поляризацией.

При высоких температурах пейте больше воды и откажитесь от алкоголя.

Природные катаклизмы

Если вы отправляетесь в местность, где могут произойти стихийные бедствия (землетрясение, цунами и прочее) или они возможны на смежных территориях, обязательно ознакомьтесь с правилами поведения в экстренных ситуациях.

Животные и насекомые

Насекомые и животные, даже обычные кошки и собаки, могут оказаться переносчиками различных инфекций и паразитов. Поэтому контакта с ними лучше избегать. Если они вас случайно поцарапали, обязательно промойте рану чистой водой, обработайте антисептиком и наложите пластырь или повязку. Когда поднялась температура, возникла тошнота, рвота или диарея, сыпь, кровавый кашель — срочно обратитесь к врачу.

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К разносчикам инфекций и паразитов также относят комаров, мошек, мух, слепней, москитов, клещей и блох. Если вы отправляетесь в страну с неудачной обстановкой в плане таких заболеваний, как, например, малярия, помните, что ее признаки могут проявиться в течение трех лет после поездки.

Чтобы избежать укусов ядовитых змей и животных (скорпионов, тарантулов или каракуртов), нужно быть внимательным и всегда смотреть под ноги. Обувь в местах их обитания желательно надевать закрытую.

Для купания следует выбирать только разрешенные места, где есть спасатели, а площадки для отдыха проверены и благоустроены. В любом случае нужно соблюдать бдительность и помнить, что не все водные обитатели дружелюбны. Акулы, ядовитые медузы, морские ежи, скаты или кораллы могут испортить заплыв.

Люди

Куда бы вы ни отправились, будьте вежливы и дружелюбны. Изучите культуру и обычаи той страны, которую выбрали. Важно знать, как люди общаются и одеваются, что приемлемо, а что нет.

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Соблюдайте не только то, что прописано законом, но и традиции местного населения. Особенно это важно в отношении женщин и пожилых людей, а также в вопросах религии. Прежде чем посетить сакральное место, убедитесь, что это можно сделать. Не забудьте спросить разрешение на съемку и узнать требования к внешнему виду гостей. Например, не в каждый храм пускают в шортах, с оголенными плечами или непокрытой головой.

В общении с местным населением не стоит проявлять излишнюю раскрепощенность. В некоторых культурах к прикосновениям относятся с особым трепетом.

Будьте аккуратны с алкоголем. В общественных местах от его употребления желательно вовсе отказаться, чтобы не привлекать внимание местных или служителей правопорядка.

И, конечно же, остерегайтесь прогулок по неблагополучным районам — это небезопасно в любом городе и стране.