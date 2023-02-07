Спасатель рассказал, как вести себя в случае землетрясения

Пожарный специальной пожарной части №54, специального управления ФПС №24 МЧС России Вадим Прямухин эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что при землетрясении, где бы вы ни находились, главное — не поддаваться панике и не создавать давку. «Если вы оказались в этот момент в здании, то при сильном землетрясении необходимо его покинуть, взяв с собой телефон и документы. Желательно выбраться на открытую местность. Если это многоквартирный дом и оперативно его покинуть возможности нет, оставайтесь в здании, заняв место в дверном проеме», — пояснил эксперт. Самое безопасное место в многоквартирных домах, по словам сотрудника МЧС, — это именно дверной проем между квартирой и лестничной клеткой, поскольку там расположена несущая конструкция. Она сохранит жизнь в случае обвала верхних этажей. Не в коем случае нельзя выпрыгивать из окон, если только это не первый этаж.

Также к безопасным местам можно отнести подвальные помещения и бомбоубежища. «Находясь в убежище при землетрясении, нежелательно зажигать свечки и пользоваться открытым огнем, поскольку возможна утечка газа, которая приведет к пожару и взрыву», — предостерег Вадим Прямухин.

Если о приближающемся землетрясении известно заранее, специалист посоветовал подготовиться — запастись питьевой водой, продуктами (например, консервами), аптечкой и средствами первой необходимости. «В случае экстренной ситуации вся ответственность на действиях человека, которые могут спасти ему свою жизнь и жизнь близких», — подчеркнул Вадим Прямухин.

После землетрясения важно обеспечить безопасность детям и людям с ограниченными возможностями, которые не могут передвигаться самостоятельно. «Следует по возможности участвовать в спасении других людей, помогать пострадавшим и в организации питания», — резюмировал сотрудник МЧС.