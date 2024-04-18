10 дней тишины: история россиянки, которая попробовала практику молчания в Индии

Путешественница и блогер Анастасия поделилась со «Стилем жизни» своей личной историей о том, как она на десять дней отказалась от контактов с внешним миром и обрела внутренний покой.

Почему героиня решила отправиться в Индию

У Анастасии была стабильная работа в сфере туризма, когда неожиданно началась пандемия. Страны, с которыми работала девушка, закрыли границы. Но не только это обстоятельство подтолкнуло ее на время расстаться с привычным образом жизни. Свою роль тут сыграл и определенный внутренний кризис, поиск себя. Анастасия поняла, что хочет круто изменить жизнь.

Смена профессии (теперь она видеограф) стала только началом череды перемен. Девушка решила отправиться в длительное путешествие: изначально она планировала совершить кругосветку, но в итоге ограничилась только Азией. Первым государством, куда попала героиня статьи, стала Индия.

Что такое практика молчания и как на нее попасть

Узнав, что девушка отправляется в эту страну, коллега посоветовала ей записаться на практику молчания — випассану. На самом деле тишина — лишь один элемент этого учения. Само слово «випассана» в переводе означает «видеть реальность такой, какая она есть». Эта практика — одна из самых древних техник медитации, которая возникла в Индии более 2500 лет назад.

Сегодня стандартный «курс» випассаны длится десять дней. Именно на такую программу зарегистрировалась Анастасия: подала заявку онлайн и, после того как ее одобрили, прибыла в специальный центр в индийском городе Пуна. Это был октябрь 2022 года.

Фото Личный архив автора

Что нельзя делать на практике молчания

Началась практика с того, что все ценные вещи, включая телефон, ноутбук и документы, Анастасия сдала в камеру хранения. «Практика молчания» действительно подразумевала не просто необходимость молчать, а полный отказ от контактов с внешним миром. То есть участникам випассаны нельзя было не только говорить, переписываться и звонить кому-то, но и читать и писать. Более того, даже смотреть в глаза другим участникам программы запрещалось.

По признанию Анастасии, молчание не было самым сложным в випассане. Гораздо труднее было привыкнуть к необычным правилам, характерным для индийского общества. Например, необходимо очень скромно одеваться: носить только закрытую одежду и закрывать голову платком. Анастасия вспоминает, что однажды сотрудники-наставники (им можно говорить в исключительных случаях) сделали ей замечание, потому что рубашка была застегнута не на все пуговицы.

Как живут люди на випассане

В основном в таких центрах все живут по двое, но Анастасию поселили в отдельную комнату. Она думает, что сделано это было неслучайно: она была единственная европейка на программе. В комнате условия были спартанские: каменная кровать, каменный стол, горячая вода — по расписанию (благо в Индии всегда тепло, поэтому помыться можно было и прохладной). На случай жары в комнате был установлен вентилятор.

День начинался с раннего подъема. Потом — медитации, которые продолжались по девять часов в день. Происходило все так: участники программы приходили в общий зал, садились на коврики, слушали указания учителя — записанный голос на хинди или английском. Потом все медитировали в тишине, следуя данным инструкциям. Такой метод называется guided meditation — управляемая медитация.

Фото Личный архив автора

Медитации прерывались только на приемы пищи. В течение дня их было три: завтрак, обед и ранний ужин. Кормили участников программы только вегетарианскими блюдами. К моменту начала випассаны Анастасия уже несколько недель находилась в Индии и успела привыкнуть к индийской кухне, поэтому с этим у нее сложностей не возникло.

Можно ли прервать практику молчания

А вот с чем действительно было трудно — так это с жесткой дисциплиной, царившей на программе. Из-за этого было тяжело и физически, и психологически: из-за ранних подъемов было сложно выспаться, вспоминает Анастасия.

Фото Личный архив автора

Отвечая на вопрос, не было ли мыслей сдаться и уйти, Анастасия признается, что оставляла себе такую возможность, но лишь на крайний случай.

Что происходит после практики молчания

Первое, что сделала Анастасия по окончании программы, — сообщила родным, мужу и детям, что с ней все в порядке. Второе — взяла ручку и блокнот и стала записывать все мысли, которые пришли к ней за время випассаны.

Самая значительная перемена произошла во внутреннем мире девушки. Анастасия вспоминает, что после випассаны она стала спокойнее ко всему относиться.

Сейчас многие привыкли жить в постоянном потоке информации, поминутно заглядывать в интернет, общаться с близкими. Но Анастасия считает, что опыт отказа от этого был бы полезен любому.