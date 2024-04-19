Налоговый вычет за фитнес: как получить в 2024 году

Финансовые вложения в занятия спортом окупаются теперь не только крепким здоровьем и красивой фигурой. Уже два года у россиян есть возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако не все знают, как это сделать. Вместе с экспертами подготовили подробную инструкцию, как заниматься спортом выгодно.

Что такое налоговый вычет и в чем его выгода

Все работающие россияне — плательщики НДФЛ (налога на доход физических лиц). Часть уплаченной в казну государства суммы можно вернуть с помощью налогового вычета, если были траты на медицину или обучение. С 2022 года к перечню добавились и физкультурно-оздоровительные услуги.

Теперь владельцы абонементов в фитнес-клубы и посетители платных спортивных секций могут получить назад 13% от потраченной суммы. Звучит заманчиво. Но почему на практике этой возможностью пользуются всего 0,2% от тех, кто в России регулярно занимается спортом?

В 2022 году социальным налоговым вычетом по расходам на оплату физкультурно-оздоровительных услуг воспользовалось чуть более 173 тысяч налогоплательщиков в России. Но это совсем немного с учетом того, что в России, согласно отчетам Министерства спорта, физической культурой занимается 65 миллионов человек — 53% жителей страны. Важно знать, что алгоритм получения вычета очень простой, а сумму, которая подлежит возврату, с 2024 года увеличили до 150 тысяч рублей.

Расходы за какой период подходят для «спортивного вычета»

Законом установлена дата начала действия программы. Получить деньги можно за услуги, оплаченные с января 2022 года. Если у клиента фитнес-клуба или посетителя секции остался договор десятилетней давности, то рассчитывать на вычет не стоит.

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Какие расходы возмещаются

Перечень небольшой, однако среди заявленных категорий услуг, доступных для налогового вычета, вы наверняка найдете нужные.

Первая категория — это организованные услуги для поддержания здорового образа жизни. К ним, например, относятся занятия в спортивных секциях под руководством тренера.

Вторая — услуги, которые вы получаете самостоятельно в специализированных спортивных помещениях. Это, к примеру, тренажерный зал или бассейн.

Также есть смысл сохранять чеки и за индивидуальные тренировки в фитнес-клубах. Это третья категория физкультурно-оздоровительных услуг, по которым разрешен налоговый вычет.

Кто может получить «спортивный вычет»

Оформить вычет можно как на себя, так и на ребенка до 18 лет. Причем, если он получает образование в университете на очной форме обучения, то допустимый возраст продлевается до 24 лет.

Также важно понимать, что налоговый вычет — это не деньги в подарок от государства за занятия спортом. Речь именно о компенсации НДФЛ — налога на доходы физического лица. И далеко не все посетители фитнес-клубов — налогоплательщики. Нужно убедиться, что вы налог уплачивали, и подтвердить это справкой 2НДФЛ.

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Получение вычета: пошаговый план

1. Для начала нужно проверить, входит ли фитнес-клуб или спортивная услуга в перечень Министерства спорта РФ. Свериться можно на официальном сайте ведомства. Перечень физкультурно-спортивных организаций, по услугам которых предоставляется налоговый вычет, формируется ежегодно.

2. Затем нужно собрать все необходимые документы — копии договоров на физкультурно-оздоровительную услугу и кассовые чеки в бумажном или электронном виде в соответствии с 54-м Федеральным законом. Также не забудьте о справке 2НДФЛ, которую, как правило, выдает бухгалтер компании, в которой вы работаете.

3. Следующий этап — подача документов в налоговую инспекцию. Это можно сделать очно, придя в налоговую, через официальный сайт инспекции или работодателя — в некоторых компаниях бухгалтерии берут на себя эту задачу.

4. Финальный шаг — получение денег на счет, обозначенный вами при подаче заявления в налоговую инспекцию. Отслеживать поступление удобно в личном кабинете Федеральной налоговой службы России.

«Спортивный вычет» и бизнес

Физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, основная деятельность которых связана со спортом, самостоятельно подают документы для внесения сведений о них в Перечень для налогового вычета. В 2022 году в нем было 3836 организаций, в 2023 году их количество увеличилось до 4403, а в 2024 году сократилось до 3979. Важно, что заявку о внесении в перечень нужно подавать ежегодно. Иначе поставщика исключат из списка, и клиенты, которым важно сокращать расходы на дорогостоящие абонементы, могут отказаться от его услуг.

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Налоговый вычет за занятия спортом: мнение представителя фитнес-клуба

Анастасия Логутова, управляющая фитнес-клубом, рассказала, как существование вычета влияет на работу ее компании.

Эксперт подчеркнула, что, конечно, при выборе клуба для клиентов важнее всего спектр услуг, их стоимость, месторасположение и общая атмосфера в заведении. Но возможность получить деньги за занятия спортом для многих привлекательный бонус.

Но так обстоят дела не во всех фитнес-клубах. Если посмотреть на рынок в целом, то, к сожалению, многие люди, которые занимаются спортом, не знают о такой возможности. Некоторые клубы попросту не знают, что информация для включения в реестр Министерства спорта РФ подается ежегодно.

Больше информации о налоговом вычете можно узнать на сайте Единой информационной отраслевой площадки фитнес-индустрии. Ресурс подготовлен Федерацией фитнес-аэробики России совместно с Министерством спорта Российской Федерации. Здесь собрана полная информация для юридических и физических лиц — можно найти ответы на все вопросы по теме и получить консультацию.