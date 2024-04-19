Налоговый вычет за фитнес: как получить в 2024 году
Финансовые вложения в занятия спортом окупаются теперь не только крепким здоровьем и красивой фигурой. Уже два года у россиян есть возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако не все знают, как это сделать. Вместе с экспертами подготовили подробную инструкцию, как заниматься спортом выгодно.
Что такое налоговый вычет и в чем его выгода
Все работающие россияне — плательщики НДФЛ (налога на доход физических лиц). Часть уплаченной в казну государства суммы можно вернуть с помощью налогового вычета, если были траты на медицину или обучение. С 2022 года к перечню добавились и физкультурно-оздоровительные услуги.
Теперь владельцы абонементов в фитнес-клубы и посетители платных спортивных секций могут получить назад 13% от потраченной суммы. Звучит заманчиво. Но почему на практике этой возможностью пользуются всего 0,2% от тех, кто в России регулярно занимается спортом?
Думаю, что люди пока не так активно пользуются возможностью из-за недостатка информации. Ведь налоговый вычет — это фактически бесплатный 13-й месяц занятий в фитнес-клубе.
В 2022 году социальным налоговым вычетом по расходам на оплату физкультурно-оздоровительных услуг воспользовалось чуть более 173 тысяч налогоплательщиков в России. Но это совсем немного с учетом того, что в России, согласно отчетам Министерства спорта, физической культурой занимается 65 миллионов человек — 53% жителей страны. Важно знать, что алгоритм получения вычета очень простой, а сумму, которая подлежит возврату, с 2024 года увеличили до 150 тысяч рублей.
Для наглядности можно сделать подсчет. Если посетитель фитнес-клуба купил абонемент за 60 тысяч рублей и потратил 20 тысяч на занятия с тренером, в конце года он может вернуть 13% этой суммы, то есть 10 400 рублей в виде вычета.
Расходы за какой период подходят для «спортивного вычета»
Законом установлена дата начала действия программы. Получить деньги можно за услуги, оплаченные с января 2022 года. Если у клиента фитнес-клуба или посетителя секции остался договор десятилетней давности, то рассчитывать на вычет не стоит.
Какие расходы возмещаются
Перечень небольшой, однако среди заявленных категорий услуг, доступных для налогового вычета, вы наверняка найдете нужные.
Первая категория — это организованные услуги для поддержания здорового образа жизни. К ним, например, относятся занятия в спортивных секциях под руководством тренера.
Вторая — услуги, которые вы получаете самостоятельно в специализированных спортивных помещениях. Это, к примеру, тренажерный зал или бассейн.
Также есть смысл сохранять чеки и за индивидуальные тренировки в фитнес-клубах. Это третья категория физкультурно-оздоровительных услуг, по которым разрешен налоговый вычет.
Кто может получить «спортивный вычет»
Оформить вычет можно как на себя, так и на ребенка до 18 лет. Причем, если он получает образование в университете на очной форме обучения, то допустимый возраст продлевается до 24 лет.
Также важно понимать, что налоговый вычет — это не деньги в подарок от государства за занятия спортом. Речь именно о компенсации НДФЛ — налога на доходы физического лица. И далеко не все посетители фитнес-клубов — налогоплательщики. Нужно убедиться, что вы налог уплачивали, и подтвердить это справкой 2НДФЛ.
Получение вычета: пошаговый план
1. Для начала нужно проверить, входит ли фитнес-клуб или спортивная услуга в перечень Министерства спорта РФ. Свериться можно на официальном сайте ведомства. Перечень физкультурно-спортивных организаций, по услугам которых предоставляется налоговый вычет, формируется ежегодно.
2. Затем нужно собрать все необходимые документы — копии договоров на физкультурно-оздоровительную услугу и кассовые чеки в бумажном или электронном виде в соответствии с 54-м Федеральным законом. Также не забудьте о справке 2НДФЛ, которую, как правило, выдает бухгалтер компании, в которой вы работаете.
3. Следующий этап — подача документов в налоговую инспекцию. Это можно сделать очно, придя в налоговую, через официальный сайт инспекции или работодателя — в некоторых компаниях бухгалтерии берут на себя эту задачу.
4. Финальный шаг — получение денег на счет, обозначенный вами при подаче заявления в налоговую инспекцию. Отслеживать поступление удобно в личном кабинете Федеральной налоговой службы России.
«Спортивный вычет» и бизнес
Физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, основная деятельность которых связана со спортом, самостоятельно подают документы для внесения сведений о них в Перечень для налогового вычета. В 2022 году в нем было 3836 организаций, в 2023 году их количество увеличилось до 4403, а в 2024 году сократилось до 3979. Важно, что заявку о внесении в перечень нужно подавать ежегодно. Иначе поставщика исключат из списка, и клиенты, которым важно сокращать расходы на дорогостоящие абонементы, могут отказаться от его услуг.
Налоговый вычет за занятия спортом: мнение представителя фитнес-клуба
Анастасия Логутова, управляющая фитнес-клубом, рассказала, как существование вычета влияет на работу ее компании.
После вступления в силу закона о налоговым вычете наши менеджеры сразу стали рассказывать об этой опции действующим и потенциальным клиентам.
Эксперт подчеркнула, что, конечно, при выборе клуба для клиентов важнее всего спектр услуг, их стоимость, месторасположение и общая атмосфера в заведении. Но возможность получить деньги за занятия спортом для многих привлекательный бонус.
Сегодня в год к нам поступает порядка 1800 заявок на предоставление документов для налогового вычета.
Но так обстоят дела не во всех фитнес-клубах. Если посмотреть на рынок в целом, то, к сожалению, многие люди, которые занимаются спортом, не знают о такой возможности. Некоторые клубы попросту не знают, что информация для включения в реестр Министерства спорта РФ подается ежегодно.
Клиенты нашего клуба могут получить вычет как с клубной карты, так и с персональных тренировок, поскольку наши инструкторы имеют профильное образование, а это учитывается при получении вычета.
Больше информации о налоговом вычете можно узнать на сайте Единой информационной отраслевой площадки фитнес-индустрии. Ресурс подготовлен Федерацией фитнес-аэробики России совместно с Министерством спорта Российской Федерации. Здесь собрана полная информация для юридических и физических лиц — можно найти ответы на все вопросы по теме и получить консультацию.