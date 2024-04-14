Восхождение в горы: гайд по подготовке на основе личного опыта

На первый взгляд, подъем в горы — просто вариант активного отдыха и способ полюбоваться красивыми видами. Своеобразная альтернатива морю на каникулах. Но совсем по-другому горы воспринимаются, когда восхождения становятся серьезным увлечением. Первый подъем на большую высоту уже дает почувствовать, что это на самом деле: сжигающее солнце, ветер, холод, множество опасностей и тяжелый труд. Восхождения могут занимать несколько дней, когда ты просто без перерыва поднимаешься вверх и вверх, терпишь нехватку кислорода и постоянную усталость, подвергая себя риску.

Фото Ulrich Doering/imageBROKER.com, Global Look Press

Зачем тогда люди вообще занимаются этим спортом? Дело в том, что горы тренируют не столько физическую силу, сколько характер и волю. Они заставляют двигаться вперед, когда это кажется невозможным. Так что восхождениями, помимо профессионалов-альпинистов, часто занимаются предприниматели, которым преодоление трудностей и невозможного очень помогает в работе. Ну и еще те, кто хочет стать сильнее и доказать, что сможет победить самого себя. Поэтому иногда можно встретить в команде людей самых разных профессий.

Важно понимать, что для профессионального занятия альпинизмом требуются годы тренировок, ведь это очень опасный вид спорта. Альпинисты покоряют вершины, которые труднодоступны и не предусмотрены для туристического посещения. Для тех, кто не готов посвятить этому всю жизнь, но любит горы и хочет испытать себя, требований меньше — существуют определенные маршруты подъемов и специальные турфирмы, а подготовиться вполне возможно самостоятельно с помощью инструктора.

Вместе с альпинистом и предпринимателем Петром Распоповым и его инструктором Владимиром Гончаром рассказали, как грамотно подготовиться к восхождению на гору.

Первые шаги: мифы и правда о тренировках, выбор инструктора

Итак, если вы хотите попробовать себя в восхождениях, то первый миф, с которым нужно расстаться, — этот спорт только для очень сильных физически и идеально здоровых людей. Естественно, будет тяжело подняться в гору с астмой или лишним весом. Но для любого среднестатистического здорового человека ежедневные переходы в 15-20 километров, из которых состоит подъем, вполне выполнимы при некоторой подготовке. Кстати, интересное наблюдение: люди, которые курят и пьют алкоголь, лучше чувствуют себя на большой высоте. Их организм привык к кислородному голоданию и проще справляется с нехваткой воздуха. А людям с полностью здоровым образом жизни приходится очень тяжко — вплоть до использования кислородных баллонов.

Фото из личного архива автора

Второе популярное заблуждение: в горах самое сложное — физическая нагрузка. С одной стороны, это действительно непросто, но с другой — тяжелее всего в восхождениях именно моральное давление: когда вокруг тебя есть только камни, ледники и монотонная дорога вперед в течение нескольких дней. Вы оказываетесь лишены самых базовых вещей, к которым привыкли, — от телефона до комфортного сна.

Преодоление морального давления и умение заставить себя идти дальше в этих условиях — вот самое сложное и самое главное в восхождениях.

С предыдущим заблуждением связано и мнение о том, что женщинам тяжелее подниматься на горы. С каждым годом альпинистки развеивают этот миф. Недавно в Книгу рекордов Гиннесса попала норвежка Кристин Харила, которая поднялась на 14 гор-восьмитысячников — цель жизни многих профессиональных альпинистов — за 92 дня. На втором месте после нее — британец Нирмал Пурья, покоривший все 14 вершин за шесть месяцев. При этом нужно понимать, что на некоторых из этих гор гибнет каждая третья или каждая четвертая экспедиция, поэтому задача считается почти невыполнимой.

Подготовиться к ментальной нагрузке просто невозможно, но есть способ облегчить себе жизнь — регулярные тренировки. Советуем начинать заранее — месяца за два до подъема — ввести привычку ежедневно ходить по два часа на беговой дорожке в режиме уклона. Можно начать с небольшого в 5%, а затем постоянно увеличивать — до 15%. Чего не стоит делать, так это пытаться ходить с огромным рюкзаком или носить специальные маски, чтобы обеспечить себе кислородное голодание. Для обычного туристического подъема вполне достаточно общей физической подготовки.

Категорически нельзя идти в поход одному или с людьми, у которых нет должной квалификации. В горах люди гибнут все время, и очень важно думать о безопасности прежде всего. Поэтому один из важнейших этапов подготовки — выбор инструктора и командного тура. В России есть несколько по-настоящему сильных команд, которые могут обеспечить безопасность при подъеме и спуске: например, «Семь вершин» Александра Абрамова и команда Эда Халилова.

Фото из личного архива автора

Чтобы было проще сориентироваться, несколько советов по выбору турфирмы дал Владимир Гончар, мастер спорта по альпинизму, спасатель Международного класса МЧС и инструктор.

Если вам обещают полную безопасность, значит, команда непрофессиональная. В горах никто, даже целый отряд гидов, не может гарантировать, что не произойдет экстренной ситуации. Надежные инструкторы обеспечивают максимально возможный уровень защиты, но и это — не 100%, и вас обязательно об этом должны предупредить. Не подойдет команда, которой прибыль важнее дела. Может произойти такая ситуация, когда вам предложат сэкономить на количестве гидов, которые сопровождают команду, — условно, на 10 человек не четыре инструктора, а два. Лучше заплатить чуть больше, потому что главное — безопасность. Рекомендованная Федерацией альпинизма России норма — один гид на 2-3 туриста. Команда должна знать маршрут и иметь опыт его прохождения. Если с вами идут люди, которые были на вершине под сотню раз и успешно возвращались, значит, им точно можно довериться. Нужно почитать отзывы и новости о команде, а также созвониться перед покупкой тура, чтобы узнать, как будет организован подъем. Даже гиды-профессионалы, которые читают маршрут с листа, берут местного сопровождающего, знакомого с условиями конкретно этой горы. Важно, чтобы у команды было надежное и сертифицированное оборудование. Можно даже попросить показать документы на него, чтобы точно убедиться в безопасности. Международная сертификация говорит о надежности снаряжения. Также важно изучить резюме гида и внимательно отнестись к тренировочным занятиям, чтобы убедиться, что гид умеет работать с этим снаряжением с «закрытыми глазами».

Выбор локации: почему нельзя сразу лезть на Эльбрус. Или можно?

Чтобы трезво оценить свои силы при выборе первой точки подъема, надо узнать о категории сложности, которую ей присвоила Федерация альпинизма России. Всего таких категорий шесть, и с помощью них оценен каждый зарегистрированный горный туристический и альпинистский маршрут. Маршруты разной сложности отличаются наличием перевалов, ледников, крутизной подъема, высотностью. Соответственно, отличается и количество снаряжения, необходимое для их преодоления. С третьей категории сложности, на которой крутизна склона составляет 35-40%, начинается альпинизм, а не простой туризм. Стоит также помнить, что в зависимости от теплового пояса, в котором находится гора, настоящее кислородное голодание можно почувствовать на высоте от 3000 м.

Фото из личного архива автора

Поэтому один из лучших вариантов для первого подъема — камчатские вулканы. Их высота не превышает 3000 м, восхождения там проходят меньше чем за день, и можно полностью прочувствовать эту атмосферу: выход из лагеря ночью, подъем почти в полной темноте и наконец — покорение вершины, после которого открывается нереальный вид на горы и океан.

Несмотря на большую высоту, первой точкой для подъема вы вполне спокойно можете выбрать и Эльбрус. Судя по опыту восхождений, это одна из самых качественно и безопасно оборудованных гор — все маршруты максимально проработаны, везде установлены канатные дороги, построены отели и налажена связь со спасательными командами. Каждый год сюда поднимаются сотни экспедиций. Кроме того, здесь используется комфортная техника восхождений, которая дает хорошую акклиматизацию: каждый день после подъема вы спускаетесь вниз на чуть меньшую высоту, чтобы привыкнуть к ней. Поэтому, если вы хотите по-настоящему прочувствовать высотный подъем, Эльбрус — одна из самых комфортных гор.

Перед подъемом: снаряжение, безопасность и другие правила

Правило 1: один равно ноль

О нем рассказывают все гиды и его жизненно необходимо соблюдать. Поэтому не только нельзя подниматься в горы одному, но и среди команды каждому назначается его пара — «бадди». Альпинисты в паре обязаны всегда держать друг друга в поле зрения, находиться рядом и быть готовыми оказать первую помощь.

Правило 2: всегда слушаться гида

Полное доверие гиду, с котором вы идете в поход, — залог безопасности. Это означает, что на маршруте нужно беспрекословно подчиняться его указаниям. Большинство несчастных случаев в горах происходит именно потому, что участник похода нарушает это правило и ведет себя по своему усмотрению. Гид гораздо более опытен, поэтому сможет обеспечить безопасность в экстренных ситуациях, когда нет времени на объяснения и обсуждения.

Правило 3: маршрут надо регистрировать в спасательных службах

Это обязанность команды-организатора, но в ваших интересах проверить выполнение всех правил. Если вы поднимаетесь в России, то надо сообщать в МЧС и Федерацию альпинизма, а если в других странах — то в местные спасательные службы.

Правило 4: максимальная концентрация на восхождении

Нельзя слушать музыку, отвлекаться и сходить с проложенного командой маршрута. Вы можете не заметить сход лавины или просто падающий камень. А за пределами дороги вполне могут оказаться расщелины и подтаявшие ледники.

Правило 5: спуск сложнее и важнее подъема

Именно на спуске происходит большинство несчастных случаев. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не оступиться, не поскользнуться на камнях и не сорваться с высоты. Критически важно правильно рассчитывать силы и помнить, что после покорения вершины вам нужно будет проделать путь такой же длины обратно. Если на Эльбрусе есть подъемники и инфраструктура для эвакуации вертолетом с большой высоты, то на некоторых других горах этого может не быть, и вы рискуете просто остаться на дороге и ждать помощи, которая на большую высоту может и не дойти.

Фото из личного архива автора

Правило 6: внимательно следить за своим состоянием

Если за несколько дней или даже в день начала восхождения вы почувствовали недомогание, насморк, легкий кашель — сколько бы вы не заплатили за тур, откажитесь от подъема. В горах из-за нагрузки и нехватки кислорода болезнь может обостриться и привести к отеку легких или мозга, что смертельно опасно.

Важным для обеспечения безопасности является снаряжение. Часть альпинистского оборудования — высокогорные ботинки, кошки, веревки, крючья и прочее — вам дадут перед началом подъема. Но часть вещей нужно брать с собой.

Хорошее термобелье и правильная многослойная одежда. В горах нельзя ни мерзнуть, ни потеть, поэтому важно иметь возможность при минимальном количестве переодеваний что-то с себя снять или надеть.

Правильная обувь. Всегда выбирайте обувь, которая не будет вам впритык. Небольшое расстояние между пальцами и носком ботинка очень важно, чтобы обеспечить комфортный долгий спуск с горы. Иначе ваша нога упрется в край ботинка и вы повредите пальцы и ногти.

Трекинговые носки. Они плотные, хорошо отводят влагу и обеспечивают удобство при ходьбе. Такие носки не самые дешевые, но они имеют огромное значение для безопасности, на которой нельзя экономить.

Балаклава. В горах солнце сжигает кожу практически мгновенно, поэтому даже в теплую погоду надо полностью закрывать лицо и шею от него. Желательно не оставлять долго незащищенными и губы тоже: они могут сгореть очень быстро.

Плотно прилегающие очки , которые не пропускают ультрафиолет. Во-первых, они обеспечивают хорошую видимость при ярко светящем солнце, а во-вторых, не дают свету, который отражается от снега и бьет в глаза снизу, повредить вашему зрению.

Умные часы . Они должны быть хотя бы у одного члена команды, так как оказываются чрезвычайно полезными для записи маршрута при штурме (последнем переходе, в результате которого вы покоряете гору). Обычно надо выходить из лагеря еще в темноте, и часть пути обратно тоже проходит в плохой видимости. Если при подъеме включить запись маршрута, то, возвращаясь обратно, вы можете пройти ровно по той дороге, которой поднимались, и не свалитесь, например, в разлом ледника.

Чек-лист для восхождения на гору

Подготовили список действий для тех, кто загорелся восхождениями и хочет приобрести свой первый опыт в горах: