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Юрист ответил, на какую сумму можно рассчитывать по семейной ипотеке
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

Юрист ответил, на какую сумму можно рассчитывать по семейной ипотеке

Мария Маковей
Автор
Счастливая семья
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
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Юрист Александр Барков в беседе с «СЭ» отметил, что сумма семейной ипотеки будет зависеть от региона проживания семьи. По его словам, максимальная сумма займа по всей России — 6 млн рублей, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — максимум 12 млн.

Также эксперт рекомендует учитывать требования по первоначальному взносу — выбирать недорогое жилье либо самостоятельно копить основную сумму.

«Если и своих, и заемных средств не хватает, не запрещено взять кредит на общих условиях. Но две льготные ипотеки получить не выйдет. Каждый кредит оформляется на отдельное жилье», — добавил юрист.

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