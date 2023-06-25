4 плюса и 3 минуса куклы Барби для детей
Кукла Барби, пожалуй, одна из самых популярных и спорных игрушек. Однако у некоторых это увлечение превращается в особый фетиш, например, коллекционирование или даже подражание.
О плюсах и минусах известной куклы рассказали психолог Юлия Керецман и историк моды Светлана Белошапкина.
Кто такая Барби
Согласно легенде, красотка Барби родилась и выросла в 60-е годы XX века в штате Висконсин, США. Ее родителями считают инженера Джорджа Робертса и его супругу Маргарет. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. С юных лет она работала моделью, отсюда ее яркие и неповторимые образы.
Компания Mattel, которая выпускает куклу, попробовала все! Они меняли лицо Барби, прическу, макияж, цвет кожи, физические параметры. У куклы появились родственники, друзья, бойфренд и даже домашние животные. Барби была редактором, хирургом, морпехом, астронавтом, президентом Соединенных Штатов и даже Карлом Лагерфельдом.
Поговаривают даже, что настоящая создательница игрушки, супруга владельца компании Mattel, вдохновлялась немецкой куклой для взрослых Лилли Бильд. Так или иначе, 9 марта 1959 началась эра Барби. С тех пор ее имя стало нарицательным. За шесть десятилетий компания игрушек Mattel создала целую вселенную с разными персонажами. Неудивительно, что дело дошло до создания полнометражного фильма.
Барби появилась в правильное время и в правильном облике. В 1959 году потребители в США уже были готовы к подобного рода игрушке.
Какие плюсы в играх с куклой Барби
Психологи считают: наиболее подходящий возраст для игр с Барби — 5-10 лет. Хотя дискуссии бушуют до сих пор. Специалисты согласны в одном: кукла напрямую влияет на развитие детей и формирует их представление о себе и окружающем мире. Это подтверждает и наш постоянный эксперт, психолог Юлия Керецман.
Творческая составляющая
Барби — мощный инструмент для развития воображения и творческого мышления. С ней дети:
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придумывают собственные истории;
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создают новые вещи из подручных средств.
Например, играя с Барби в роли учительницы, ребенок сам может организовать классную комнату, придумывать задания и общаться с другими куклами-учениками. В этом процессе он развивает творческое мышление.
Социальное взаимодействие
Барби развивает навыки коммуникации. Дети создают свою игровую среду, в которой решают конфликты и работают в команде. В этом процессе они улучшают эмоциональное восприятие, учатся слушать других и искать компромиссы.
Барби — культовая кукла, которая стала важной частью современной культуры. Компания Mattel не просто мгновенно реагирует на критику — она часто опережает ее. Так в 1967 году у белокурой голубоглазой Барби появилась двоюродная сестра-афроамериканка. Это произошло за 46 лет до движения Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих).
Самоидентификация
Разнообразие профессий и стилей в арсенале Барби помогает определиться с интересами. Дети задумываются, кем они хотят стать в будущем. Кукла в роли астронавта может вдохновить девочку на изучение космоса. Играя, ребенок осознает, что пол и общественные стереотипы не ограничивают возможности.
Развитие эмоционального интеллекта
С Барби дети могут воссоздать различные сценарии, в которых кукла:
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испытывает разные чувства: радость, гнев, грусть или страх;
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учится понимать себя и выражать эмоции.
Через такую игру ребенок начинает различать собственные чувства. Он также понимает, что у других людей тоже есть эмоции, и их нужно уважать и принимать.
Я слышала от многих маркетологов и дизайнеров, что они мечтают попасть на мозговой штурм в креативный отдел компании Mattel. По идее это большая неповоротливая организация. Но они подвижны, как любопытный пятилетний ребенок! Они буквально фонтанируют идеями и десятилетиями удачно воплощают их в жизнь.
Какие минусы у игр с куклой Барби
Несмотря на признание и успех игрушки, споры о ее влиянии на детей продолжаются. А с выходом нового фильма наверняка вспыхнут с еще большей силой. Но раз уж мы назвали плюсы, справедливо будет отметить и минусы общения с этой куклой.
Формирование идеалов и комплексов
Один из главных недостатков Барби — тот идеал красоты, который она демонстрирует:
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высокий рост;
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стройная фигура;
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длинные ноги;
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идеальные пропорции.
Все это вкупе создает несбалансированные представления о внешности у детей, особенно у девочек, поскольку тело ребенка не может соответствовать «идеальным» стандартам. Многие пытаются быть как Барби. Такие стремления часто приводят к печальным последствиям:
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низкой самооценке;
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негативному отношению к собственному телу;
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развитию комплексов неполноценности.
Ограниченное представление о женской роли
Кукла в течение десятилетий ассоциировалась с традиционными представлениями о женской роли, где основное внимание уделяется внешности, моде и образу жизни. Поэтому девочки начинают ассоциировать свою ценность и успех с внешним видом и модными стандартами.
Материалистический фокус
Барби часто сосредоточена на таких атрибутах, как одежда, аксессуары и внешний вид. Это развивает материалистическое мышление у детей, где ценности и цели сводятся к приобретению вещей и материальных благ.
Важно понимать, что роль игрушки в развитии детей зависит от контекста. И родители в этом плане несут важную миссию: их задача — помочь осознать ребенку разнообразие ролей и возможностей, а также развить критическое мышление относительно стереотипов и идеалов.