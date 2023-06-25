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4 плюса и 3 минуса куклы Барби для детей

Ольга Стрельникова
,
Юлия Керецман
Психолог
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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Ноги куклы Барби в розовых сапогах
Фото Freepik/wirestock
Полезна ли на самом деле эта игрушка?

Кукла Барби, пожалуй, одна из самых популярных и спорных игрушек. Однако у некоторых это увлечение превращается в особый фетиш, например, коллекционирование или даже подражание.

О плюсах и минусах известной куклы рассказали психолог Юлия Керецман и историк моды Светлана Белошапкина.

Кто такая Барби

Согласно легенде, красотка Барби родилась и выросла в 60-е годы XX века в штате Висконсин, США. Ее родителями считают инженера Джорджа Робертса и его супругу Маргарет. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. С юных лет она работала моделью, отсюда ее яркие и неповторимые образы.

Компания Mattel, которая выпускает куклу, попробовала все! Они меняли лицо Барби, прическу, макияж, цвет кожи, физические параметры. У куклы появились родственники, друзья, бойфренд и даже домашние животные. Барби была редактором, хирургом, морпехом, астронавтом, президентом Соединенных Штатов и даже Карлом Лагерфельдом.
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии
Голова куклы Барби крупным планом
Фото Istockphoto/Ekaterina79

Поговаривают даже, что настоящая создательница игрушки, супруга владельца компании Mattel, вдохновлялась немецкой куклой для взрослых Лилли Бильд. Так или иначе, 9 марта 1959 началась эра Барби. С тех пор ее имя стало нарицательным. За шесть десятилетий компания игрушек Mattel создала целую вселенную с разными персонажами. Неудивительно, что дело дошло до создания полнометражного фильма.

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Барби появилась в правильное время и в правильном облике. В 1959 году потребители в США уже были готовы к подобного рода игрушке.
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии

Какие плюсы в играх с куклой Барби

Психологи считают: наиболее подходящий возраст для игр с Барби — 5-10 лет. Хотя дискуссии бушуют до сих пор. Специалисты согласны в одном: кукла напрямую влияет на развитие детей и формирует их представление о себе и окружающем мире. Это подтверждает и наш постоянный эксперт, психолог Юлия Керецман.

Творческая составляющая

Барби — мощный инструмент для развития воображения и творческого мышления. С ней дети:

  • придумывают собственные истории;

  • создают новые вещи из подручных средств.

Кукла Барби в юбке из лепестков цветов
Фото Istockphoto/Jasmina Stokic

Например, играя с Барби в роли учительницы, ребенок сам может организовать классную комнату, придумывать задания и общаться с другими куклами-учениками. В этом процессе он развивает творческое мышление.

Социальное взаимодействие

Барби развивает навыки коммуникации. Дети создают свою игровую среду, в которой решают конфликты и работают в команде. В этом процессе они улучшают эмоциональное восприятие, учатся слушать других и искать компромиссы.

Барби — культовая кукла, которая стала важной частью современной культуры. Компания Mattel не просто мгновенно реагирует на критику — она часто опережает ее. Так в 1967 году у белокурой голубоглазой Барби появилась двоюродная сестра-афроамериканка. Это произошло за 46 лет до движения Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих).
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии

Самоидентификация

Разнообразие профессий и стилей в арсенале Барби помогает определиться с интересами. Дети задумываются, кем они хотят стать в будущем. Кукла в роли астронавта может вдохновить девочку на изучение космоса. Играя, ребенок осознает, что пол и общественные стереотипы не ограничивают возможности.

Девочка играет в супергероя, стоя перед зеркалом
Фото Istockphoto/Choreograph

Развитие эмоционального интеллекта

С Барби дети могут воссоздать различные сценарии, в которых кукла:

  • испытывает разные чувства: радость, гнев, грусть или страх;

  • учится понимать себя и выражать эмоции.

Через такую игру ребенок начинает различать собственные чувства. Он также понимает, что у других людей тоже есть эмоции, и их нужно уважать и принимать.

Я слышала от многих маркетологов и дизайнеров, что они мечтают попасть на мозговой штурм в креативный отдел компании Mattel. По идее это большая неповоротливая организация. Но они подвижны, как любопытный пятилетний ребенок! Они буквально фонтанируют идеями и десятилетиями удачно воплощают их в жизнь.
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии
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Какие минусы у игр с куклой Барби

Несмотря на признание и успех игрушки, споры о ее влиянии на детей продолжаются. А с выходом нового фильма наверняка вспыхнут с еще большей силой. Но раз уж мы назвали плюсы, справедливо будет отметить и минусы общения с этой куклой.

Формирование идеалов и комплексов

Один из главных недостатков Барби — тот идеал красоты, который она демонстрирует:

  • высокий рост;

  • стройная фигура;

  • длинные ноги;

  • идеальные пропорции.

Все это вкупе создает несбалансированные представления о внешности у детей, особенно у девочек, поскольку тело ребенка не может соответствовать «идеальным» стандартам. Многие пытаются быть как Барби. Такие стремления часто приводят к печальным последствиям:

  • низкой самооценке;

  • негативному отношению к собственному телу;

  • развитию комплексов неполноценности.

Скучающая девочка
Фото Istockphoto/Galina Zhigalova

Ограниченное представление о женской роли

Кукла в течение десятилетий ассоциировалась с традиционными представлениями о женской роли, где основное внимание уделяется внешности, моде и образу жизни. Поэтому девочки начинают ассоциировать свою ценность и успех с внешним видом и модными стандартами.

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Материалистический фокус

Барби часто сосредоточена на таких атрибутах, как одежда, аксессуары и внешний вид. Это развивает материалистическое мышление у детей, где ценности и цели сводятся к приобретению вещей и материальных благ.

Важно понимать, что роль игрушки в развитии детей зависит от контекста. И родители в этом плане несут важную миссию: их задача — помочь осознать ребенку разнообразие ролей и возможностей, а также развить критическое мышление относительно стереотипов и идеалов.

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