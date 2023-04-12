Марго Робби рассказала о первой реакции на сценарий фильма «Барби»
«Ах! Это так хорошо. Какой позор, что он никогда не увидит свет», — такой неожиданной была реакция Марго Робби на сценарий фильма «Барби». Актриса скептически отнеслась к возможности того, что киностудия согласится его снять. Об этом она рассказала в программе BAFTA «Жизнь в картинках».
Написание сценария для его соавтора и режиссера фильма Греты Гервиг также далось непросто. Временами голова шла кругом и она думала, что «в ужасе от этого», что это «может стать концом карьеры». Но в итоге Грета Гервиг заключила, что должна написать сценарий к «Барби», и что «все возможно». Например то, что фильм все же увидит свет. Об этом рассказали на портале Deadline.
Несмотря ни на какие сложности со сценарием фильм не просто вышел, но и собрал отличный актерский состав. Главная роль наряду с Марго Робби досталась Райану Гослингу (Кен). В качестве рассказчицы истории выступила Хелен Миррен. Также в фильме снялись Дуа Липа, Америка Феррера, Кейт Маккиннон, Симу Лью, Уилл Феррелл, Эмма Макки, Кингсли Бен-Адир, Нкути Гатва, Скотт Эванс и другие.
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