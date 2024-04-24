В России создали кулон и приложение для защиты женщин от нападений

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Команда российских разработчиков создала кулон и приложение, предназначенные для защиты женщин от нападений. Об этом сообщил РБК Life.

При нажатии на устройство сигнал автоматически отправляется родственникам из списка контактов, экстренным службам, а также другим пользователям в радиусе трех километров, Кроме того, приложение умеет разговаривать грозным мужским голосом. Также планируется добавить функцию светового сигнала для отпугивания преступников.

При нескольких нажатиях девайс рассылает сообщения через уведомления и по электронной почте выбранным заранее получателям:

одно нажатие — родным и близким;

два нажатия — другим пользователям, которые находятся в радиусе трех километров;

три нажатия — в экстренные службы.

Прототипы устройства и приложения уже созданы для системы Android. В будущем разработчики планируют создать версию для iOS и обеспечить автономную работу девайса даже при разряженном телефоне.