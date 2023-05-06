10 советов, которые важно успеть дать ребенку, пока он не вырос

Многие из тех, кто работает с психотерапевтом, с удивлением узнают, что их проблемы — результат негативных, ограничивающих установок, полученных в детстве от родителей. Часто близкие взрослые хотят защитить ребенка от бед, но не знают, как правильно подобрать слова, чтобы не навредить своими советами.

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Дарья Яушева рассказала, какие советы действительно следует дать ребенку, чтобы он смог правильно понять их, вас и, самое главное, себя.

Слушай и выбирай себя

Если вы умеете заботиться о себе, слышать себя, рефлексировать, то становитесь гибким, вам проще адаптироваться к переменам. Одновременно вы более открыты и к чувствам других. Но об этом отдельно.

Уважай чувства и потребности других людей

Они имеют право не соглашаться и так же выбирать себя. Взаимное уважение создает пространство для близости.

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Определи, что для тебя действительно важно, и опирайся на это

У каждого человека есть ценности, которые никто другой не может обесценивать. Когда знаете, что важно для вас, делать выбор проще. Ценности вдохновляют на изменения, они помогают расти, делают жизнь ярче. Благодаря им можно пережить трудные времена. Как говорил Ницше, если знаете зачем, можете выдержать любое «как».

Научись благодарить

Жизнь, других людей, себя. Это вносит в жизнь тепло.

Твое тело — твое дело

Только вы можете определять, кто может к нему прикасаться и как. Вы имеете право на телесные границы. Если вам неприятно, вы всегда можете сказать «стоп».

Разумно ориентируйся на нормы большинства в том, что касается внешности, поведения

Вы имеете право одеваться и выглядеть так, как вам нравится. Дреды или классический пиджак, короткая стрижка или длинные волосы, рваные джинсы или брюки клеш.

Если кто-то считает, что у вас лишний вес, — это их проблемы. Важно, комфортно ли вам в таком весе, с этой прической, в этой одежде.

Деньги важны

Это ресурс. Вы имеете право запрашивать за свой труд столько денег, сколько считаете адекватным. Одновременно с этим деньги не единственная ценность в жизни.

Финансовая грамотность — это ценный навык

Бывает страшно посмотреть на то, сколько средств осталось на счету. Кажется трудным и скучным учиться вести личную бухгалтерию. Но это хороший навык управления своей жизнью. Это инвестиция в личную свободу. Свободу распоряжаться ресурсами по собственному усмотрению. Понимать, что такое достаточно, когда можно позволить себе больше. Есть ли подушка безопасности, которая может пригодиться на черный день.

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Научись просить о помощи

Способность быть уязвимым — это сила. Это условие и критерий по-настоящему глубоких отношений. Если человек принимает вас такими, какие вы есть, если не осуждает вас, значит, с этим человеком стоит строить близкие отношения.

Здоровье — это то, во что нужно инвестировать всегда

Это ключевое. Это то, что будет держать все остальные ценности. Если есть здоровье, возможен дальнейший рост, благоприятные отношения. Ежегодное обследование, консультации специалистов. Если есть ментальные проблемы — то обращение к психотерапевту или психологу. Берегите себя!

Все это — важные советы. Стоит не только давать их детям, но и самим прислушиваться к ним.

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