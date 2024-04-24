ВЦИОМ: большинство россиян не планируют никуда уезжать на майские праздники

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, как россияне планируют провести длинные майские выходные.

Большинство опрошенных останутся в своем регионе:

47% — никуда не собираются выезжать;

29% — поедут на дачу;

20% — будут работать;

13% — уедут куда-нибудь за пределы региона.

Получается, что туризм на майские праздники стал не таким уж привлекательным способом отдыха.

Чем же займутся граждане в период длинных майских праздников:

29% — пойдут на огород;

22% — будут трудиться на работе;

16% — продолжат ремонт, начнут заниматься домашними делами;

15% — посвятят время близким.

Что касается продолжительности выходных, то 70 процентов респондентов довольны, 14 процентов хотели бы отдыхать подольше, а вот 8 процентов считают, что праздники длятся слишком долго.