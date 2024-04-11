Еврейская Пасха в 2024 году: дата, история и традиции праздника
Рассказали, какого числа отмечается Песах в 2024 году, чем отличается от Пасхи, какие традиции праздника сохранились до сих пор и что нельзя делать в этот священный день.
Что такое Песах: история праздника
Много веков еврейский народ находился в рабстве у египтян. Чтобы спасти его, Бог послал ему пророка Моисея. Он увидел, как живут евреи, и попытался спасти их из египетского рабства — вывести в обещанную Богом землю Ханаан, что в переводе означает «земля обетованная».
Однако фараон отказывался отпускать еврейский народ. В ответ на отказ Бог послал на египтян различные беды, которые назвали «Десять казней египетских». Среди них были нашествие саранчи, падеж скота, а также превращение реки Нил в кровь.
Во время последней казни, десятой, должны были умереть все первенцы Египта мужского пола. Чтобы эта участь не коснулась детей евреев, Бог велел им зарезать ягненка и измазать вход в дом кровью животного. В результате ангел забрал жизни первенцев в каждой египетской семье, но не тронул старших детей евреев. Именно этот день получил название «Песах», которое происходит от слова «пасах» (в переводе с иврита означает «прошел мимо», «миновал»).
После этого египетский правитель наконец отпустил еврейский народ на свободу. Моисей вывел иудеев из Египта и повел к «земле обетованной». Однако внезапно фараон передумал и вместе со своей армией стал их преследовать.
На седьмой день пути Красное море расступилось перед Моисеем, позволив евреям безопасно пройти. А когда армия вместе с фараоном попыталась их догнать, воды сомкнулись и поглотили их. Именно поэтому праздник длится сразу семь дней.
Евреи отмечают Песах уже более трех тысяч лет. Этот праздник считается у них самым почитаемым и символизирует свободу от рабства, а также благодарность Богу за защиту и помощь.
Чем Песах отличается от Пасхи
Песах связывают с освобождением евреев от многовекового египетского рабства и последней божьей казнью, которая забрала всех первенцев Египта. А Пасха символизирует воскрешение Иисуса Христа, сына Господня, принявшего смерть за грехи всего человечества.
Однако параллели между двумя праздниками все же прослеживаются. Например, 14-й день нисана — весеннего месяца в еврейском календаре — считается днем празднования Песаха. А в Новом завете именно в этот день состоялась Тайная вечеря — последняя встреча Христа с учениками перед казнью. Кроме того, в евангельском описании Тайной вечери замечена прямая отсылка к Ветхому завету. Там Иисус уподобляется пасхальному ягненку, которого, по преданию, принесли в жертву для спасения еврейского народа.
Дата празднования в 2024 году
Песах отмечается на 14-й день нисана — весеннего месяца по иудейскому календарю. Соответствует он примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование Песаха длится семь дней в Израиле (первый и последний дни — официальные выходные). В других странах, где проживают еврейские диаспоры, празднование увеличивается еще на сутки.
В 2024 году Песах выпадает на период с вечера 22 апреля до ночи 30 апреля.
Как отмечают Песах: традиции и обычаи
В вечер 14-го дня нисана вся семья дожидается захода солнца и собирается на трапезу — Седер. Разрешается пригласить поужинать неимущих и тех знакомых, которые не могут провести праздник со своими родными.
На стол ставят особую еду:
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Мацу — пресные хлебцы, которые символизируют скорбь и страдания еврейского народа.
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Зроа — жареную куриную ножку или крылышко. Считается отсылкой к пасхальному ягненку, которого израильтяне ели в ночь Исхода. Но евреи курицу не едят, кладут блюдо в центр тарелки.
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Марор — горькую зелень, которая напоминает о горечи рабства.
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Харосет — смесь из тертых яблок, орехов, фиников и корицы. Это символ глиняной массы, которую еврейский народ в годы рабства использовал для строительства.
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Бейца — сваренное вкрутую яйцо. Символизирует пасхальную жертву, приносимую в Иерусалимском храме.
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Карпас — любой овощ, чаще всего картофель или огородная зелень. Перед едой продукт опускают в соленую воду, символизирует блюдо слезы евреев.
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Хазерет — мелко нарезанный или натертый на терке хрен, который нужен для приготовления бутербродов с мацой и марором.
Пасхальный ужин делится на 15 этапов, а каждый участник Седера должен выполнить четыре обязанности:
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Прочитать пасхальную Агаду или «Рассказ о Песахе». Это главная традиция Седера. Если человек не может ее читать, то внимательно слушает, не занимается чем-то другим.
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Съесть определенное количество мацы — минимум 17 г пресных лепешек за четыре минуты.
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Съесть марор, который символизирует горечь рабства.
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Выпить четыре бокала вина, которые символизируют четыре Божьих обещания об освобождении еврейского народа. Полностью бокал не наполняется. Дети пьют виноградный сок.
Что нельзя делать на Песах
С полудня первого дня Песаха до конца празднования запрещается есть хамец — броженые мучные изделия из пшеницы, ячменя, ржи или овса. Этот запрет связан с библейской историей: считается, что перед Исходом из Египта иудеи не успели сделать закваску для хлеба, поэтому взяли в дорогу мацу.
Во время еврейского Песаха нельзя пить алкогольные напитки и продукты, произведенные на основе дрожжей. Кроме того, не следует трудиться и убираться. Особенно это правило касается первого и последнего дня Песаха, когда в синагогах проходят праздничные богослужения. Также до окончания пасхальной недели нельзя стричься и бриться.