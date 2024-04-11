Как спортивные соревнования влияют на детскую психику

Полезны ли спортивные соревнования для детской психики? И что получит бонусом их маленький участник — сильный характер или психологическую травму, которая будет мешать реализовываться во взрослом возрасте? Разбираемся вместе с мастером спорта, тренером и психологом.

Мнение мастера спорта

Мастер спорта Татьяна Полухина утверждает, что соревновательный спорт — это отличная тренировка для ребенка перед настоящей жизнью. А родителям для поддержания правильной мотивации у детей очень важно демонстрировать любовь вне зависимости от результатов соревнования.

Обычно спортсмены участвуют в турнирах каждые два-три месяца. Благодаря регулярной соревновательной практике ребята привыкают, что иногда случаются разочарования. Они понимают, что заниматься спортом только ради победы нельзя и что после неудачи жизнь не заканчивается. Нужно встать и идти дальше.

Часто родители переживают из-за неудачи ребенка на соревнованиях чуть ли не сильнее, чем сам малыш. Но Татьяна Полухина уверена, что нужно брать себя в руки и показывать, что вы верите в него в любом случае. Независимо от того, занял он первое место или последнее. Ребенок должен чувствовать, что его любят уже просто потому, что он есть.

Фото Личный архив Татьяны Полухиной.

Кстати, именно неудача помогла Татьяне Полухиной в свое время сделать рывок в спортивной карьере и добиться результата. На своих первых соревнованиях по художественной гимнастике она заняла 9-е место.

Татьяна упорно занималась, поскольку понимала: без серьезных усилий добиться результата невозможно. На следующем соревновании она заняла уже 1-е место. Такое отношение к делу много раз срабатывало и во взрослой жизни спортсменки.

Мнение тренера

По мнению Галины Замыцковой, серьезные занятия спортом в детстве (с турнирами, победами и поражениями) становятся фундаментом для успеха во взрослой жизни. Особенно полезны полученный в детстве опыт самопрезентации, способность собраться и в самый важный момент показать себя с лучшей стороны.

При этом крайне важна фигура тренера: именно он ответственен за то, чтобы неудачи не стали для ребенка травматичным опытом.

Эксперт подчеркнула, что иногда в процессе тренировки приходится повышать голос и говорить с детьми жестко. Но также важно, выйдя за пределы зала, переключаться, проявлять к своим подопечным заботу и внимание.

Фото www.istockphoto.com/DGLimages

Как правило, ребенок показывает хороший результат, если тренер становится для него примером для подражания.

Галина рассказала, что Людмила Буряк была для своих учеников не просто наставником, но и другом. Помогала расшивать блестками костюмы, сама готовила и приносила на тренировку какие-то вкусные перекусы.

Эксперт также рассказала, что перед соревнованиями настраивает своих подопечных так: «Ваше выступление должно понравиться в первую очередь мне и вам, а не судьям. Ведь только мы знаем, когда вы работаете на свой максимум, а когда халтурите. А какие-то досадные ошибки могут случиться со всеми. Из-за оплошности одной спортсменки вся команда может лишиться призового места. Но это не должно стать трагедией, если мы знаем, что выступление было достойным.

Мнение психолога

Психолог Олег Молошников утверждает, что соревнования полезны не для каждого ребенка. Они могут стать хорошим опытом лишь в том случае, если психика юного спортсмена уже достаточно зрелая.

До какого-то возраста психика ребенка к конкуренции еще не готова. Только к начальной школе ребенок может воспринимать неудачу адекватно, а не как крах мира.

Эксперт объяснил, что это происходит оттого, что дети развиваются эгоистично. Сначала: «Мир — это я. Я закрываю глаза — мир заканчивается. Мы с мамой — неотделимая единая сущность». Потом постепенно «я» отделяется от мамы. Затем формируется образ папы и других близких. Остальные люди для ребенка при этом остаются серой массой, которая существует, чтобы обслуживать малыша.

Фото Личный архив Татьяны Полухиной.

Уже потом (как правило, в начальной школе) ребенок понимает, что окружающим по большому счету все равно на его потребности. И это нормально, потому что собственные желания есть у каждого из них. Ребенок понимает, что мир не должен и не будет подстраиваться под него. Именно в этот момент он уже может воспринимать поражение как полезный, а не травматичный опыт. Проигрывая, он понимает: у другого ребенка всего лишь есть навык, которого у него пока что нет.

Однако какого бы возраста ни был ребенок, родителю важно «отсоединить» личность малыша от соревнования. В случае неудачи — сместить фокус на процесс и узнать, получил ли он от него удовольствие.