На визу какой страны лучше всего подаваться в конце 2023 года, чтобы отправиться в путешествие

Из шести континентов, составляющих земной шар, никаких правил для въезда нет только на Антарктиду, поскольку она не принадлежит ни одному государству (хотя не все государства с этим согласны). Страны, расположенные на других континентах, устанавливают различные взаимные ограничения. Разбираемся с экспертами, с чем они связаны и в какую визовую страну легче всего получить визу в этом году.

Усложнение визового режима

В 21 веке многие страны мира стремятся к упрощению визового режима или полной отмене визовых ограничений. И это понятно: туристы приносят доход казне. У России соглашения о безвизовом или упрощенном порядке въезда заключены более чем с полусотней стран.

Но не все государства стремятся пополнить бюджет за счет приезжающих из-за рубежа, поэтому, напротив, усложняют въезд на свою территорию. Это может происходить по разным причинам.

Некоторые страны полностью запретили посещение с целью туризма и аннулировали краткосрочные шенгенские визы.

Отметим, что из стран Восточной Европы безвизовыми для россиян остаются Белоруссия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и Молдавия. Правда, на молдавской границы участились случаи отказа во въезде без объяснения причин. А прямые рейсы из России есть только в Белоруссию и Сербию.

В какие страны реально получить визу

Страны Африки

Здесь высоки шансы получить разрешение на въезд почти во все страны, с которыми действует визовый режим. Тем более, в большинстве случаев виза оформляется по прибытии в аэропорт.

Страны Южной Америки

Со многими странами Центральной и Южной Америки у России установлен безвизовый режим. Визы нужны только для поездок в Боливию, Мексику и Суринам и оформляются после прибытия.

Страны Азии

Китай, Таиланд и Сингапур практически без проблем выдают визы россиянам. Индия проверяет документы более тщательно. Для того, чтобы не получить отказ, желательно получить письмо от приглашающей стороны, забронировать отель или апартаменты и предъявить обратный билет.

Страны Европы

Несмотря на ограничения, есть возможность открыть визу в Европу.

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В какие страны можно получить шенгенскую мультивизу

Франция

В визовые центры сложно записаться, поэтому срочную визу получить не получится.

Еще одно ограничение: для подтверждения финансовой состоятельности на счете желательно иметь не меньше 300 тысяч рублей.

Поданное заявление будет рассматриваться долго, от месяца и дольше. Но результат ожидания того стоит.

Италия

В визовый центр сложно записаться, но можно обратиться к посредникам, которые оказывают визовое сопровождение.

На счете рекомендуется иметь не менее 600-700 тысяч рублей на человека. Рассматривать заявление будут около месяца.

Испания

Записаться на подачу документов чуть проще, чем в визовые центры Франции и Италии. В среднем ждать записи нужно пару недель. Еще около месяца нужно будет подождать решения.

Другие страны, которые не запретили въезд россиян, выдают не шенгенские визы, а строго визы на посещение конкретной страны. При этом документы выдаются только на срок поездки.