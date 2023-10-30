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На визу какой страны лучше всего подаваться в конце 2023 года, чтобы отправиться в путешествие

Мария Сальникова
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Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Самолет над пальмами
Фото istockphoto.com

Из шести континентов, составляющих земной шар, никаких правил для въезда нет только на Антарктиду, поскольку она не принадлежит ни одному государству (хотя не все государства с этим согласны). Страны, расположенные на других континентах, устанавливают различные взаимные ограничения. Разбираемся с экспертами, с чем они связаны и в какую визовую страну легче всего получить визу в этом году.

Усложнение визового режима

В 21 веке многие страны мира стремятся к упрощению визового режима или полной отмене визовых ограничений. И это понятно: туристы приносят доход казне. У России соглашения о безвизовом или упрощенном порядке въезда заключены более чем с полусотней стран.

С 1 августа безвизовый режим действует для тургрупп в Китай. Путешественники в Индию могут просто оформить электронную визу на государственном сайте. Власти Шри-Ланки сделали бесплатные визы для российских туристов до 31 марта 2024 года.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Но не все государства стремятся пополнить бюджет за счет приезжающих из-за рубежа, поэтому, напротив, усложняют въезд на свою территорию. Это может происходить по разным причинам.

Получить визу тяжело в Европу, Великобританию, Австралию. Хорошо тем, у кого уже есть долгосрочная шенгенская виза — для них ничего не изменилось.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Некоторые страны полностью запретили посещение с целью туризма и аннулировали краткосрочные шенгенские визы.

Страны Европы, в которые сегодня не выдают туристические визы россиянам: Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.
Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США

Отметим, что из стран Восточной Европы безвизовыми для россиян остаются Белоруссия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и Молдавия. Правда, на молдавской границы участились случаи отказа во въезде без объяснения причин. А прямые рейсы из России есть только в Белоруссию и Сербию.

В какие страны реально получить визу

Страны Африки

Здесь высоки шансы получить разрешение на въезд почти во все страны, с которыми действует визовый режим. Тем более, в большинстве случаев виза оформляется по прибытии в аэропорт.

Страны Южной Америки

Со многими странами Центральной и Южной Америки у России установлен безвизовый режим. Визы нужны только для поездок в Боливию, Мексику и Суринам и оформляются после прибытия.

Страны Азии

Китай, Таиланд и Сингапур практически без проблем выдают визы россиянам. Индия проверяет документы более тщательно. Для того, чтобы не получить отказ, желательно получить письмо от приглашающей стороны, забронировать отель или апартаменты и предъявить обратный билет.

Страны Европы

Несмотря на ограничения, есть возможность открыть визу в Европу.

При наличии четко продуманного плана и обоснованной цели поездки можно получить визу в Австрию, Венгрию, Швейцарию, Мальту. Высокие шансы на одобрение туристической визы во Францию, Италию, Испанию и Грецию.
Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США
Фото istockphoto.com

В какие страны можно получить шенгенскую мультивизу

Франция

В визовые центры сложно записаться, поэтому срочную визу получить не получится.

У Франции одно консульство на территории России, документы можно подавать из любого города. Но все свободные места на подачу документов заняты до конца ноября.
Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США

Еще одно ограничение: для подтверждения финансовой состоятельности на счете желательно иметь не меньше 300 тысяч рублей.

Поданное заявление будет рассматриваться долго, от месяца и дольше. Но результат ожидания того стоит.

Если турист уже бывал во Франции, могут выдать визу сроком от одного до пяти лет. В «чистый паспорт», то есть при отсутствии отметок о поездках за границу, есть шанс получить мультивизу на полгода.
Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США
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Италия

В визовый центр сложно записаться, но можно обратиться к посредникам, которые оказывают визовое сопровождение.

На счете рекомендуется иметь не менее 600-700 тысяч рублей на человека. Рассматривать заявление будут около месяца.

Поездки в Италию в течение последних трех лет повысят шансы на получение визы сроком от года и выше. Если визитов в Италию не было, свежую визу выдадут на очень короткий срок.
Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США

Испания

Записаться на подачу документов чуть проще, чем в визовые центры Франции и Италии. В среднем ждать записи нужно пару недель. Еще около месяца нужно будет подождать решения.

Чаще всего в эту страну выдают туристическую визу сроком до трех месяцев. При «чистом паспорте» виза выдается только на срок поездки. В очень редких случаях можно получить визу на год и более.
Дмитрий Волков
эксперт в теме выезда в Европу и США

Другие страны, которые не запретили въезд россиян, выдают не шенгенские визы, а строго визы на посещение конкретной страны. При этом документы выдаются только на срок поездки.

Путешествия
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