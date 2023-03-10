Куда съездить из Москвы на выходные? 6 идей для коротких путешествий

Посмотреть на затопленную колокольню, попробовать монастырскую выпечку, приготовить пастилу под руководством опытных поваров и просто прогуляться по старинным улочкам — ловите варианты для запоминающихся мини-путешествий из Москвы.

Сергиев Посад

Расстояние от Москвы: 74 км

Фото Global Look Press

Это один из восьми городов Золотого кольца России. Визитная карточка Посада — Троице-Сергиева лавра, где можно не только посетить старинный Троицкий собор XV века и другие достопримечательности, но и попробовать монастырскую выпечку и квас. А еще в Посаде много интересных музеев — матрешки, игрушки, советского быта. А посещение местной Кухмистерской познакомит с историей кулинарного искусства, также здесь можно поучаствовать в мастер-классах и взять театрализованную экскурсию.

Коломна

Расстояние от Москвы: 93 км

Фото Global Look Press

Один из самых древних подмосковных городов с богатой историей. Здесь стоит посетить Кремль, набережную и Арбатскую слободу, где сохранилась скамейка Анны Ахматовой. Коломна также славится своими музеями. Рекомендуем взять экскурсию в музей пастилы с мастер-классом по ее изготовлению — полное погружение в атмосферу XIX века гарантировано.

Ростов Великий

Расстояние от Москвы: 205 км

Евгения Матвеева, Фото «СЭ»

Город приятен туристическому глазу своей белизной — именно этот цвет преобладает в его архитектуре. К посещению, конечно же, рекомендуем Кремль, в котором снимался всем известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», музей финифти, Дом ремесел, церковь Иоанна Богослова. Рекомендуем прогуляться вдоль озера Неро и посетить Ремесленную слободу — ярмарку ростовских сувениров.

Углич — Мышкин — Калязин

Расстояние от Москвы: 236 км

Фото Global Look Press

Самый насыщенный маршрут в нашей подборке, который вполне можно охватить за уик-энд. Углич — знаковый город в российской истории. Именно здесь произошло убийство сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. На месте его смерти построена церковь Царевича Дмитрия на Крови. Визитная карточка Углича — небольшой, но красивый Кремль. В 35 километрах расположен уникальный провинциальный город Мышкин. Здесь обязательны к посещению Мышиные палаты, где живет мышиный царь, есть Музей мыши, а также небольшой зоопарк (с мышами, разумеется). На обратном пути можно заехать в Калязин и своими глазами увидеть фотогеничную затопленную колокольню.

Ярославль

Расстояние от Москвы: 273 км

Фото Global Look Press

Один из красивейших городов Золотого кольца. Церкви, монастыри с глубокой историей, набережная, отреставрированная к тысячелетию Ярославля. В городе сохранилось больше 780 памятников истории и культуры, поэтому лучше приезжать сюда не на день, а на выходные. Но и за однодневную прогулку можно проникнуться городом. Кроме того, Ярославль известен своими гастрономическими заведениями, в которых можно попробовать русскую кухню.

Кострома

Расстояние от Москвы: 348 км

Фото Global Look Press

Прогулку по городу можно начать с центральной площади, где стоит памятник Ивану Сусанину. Важные исторические здания Костромы: гауптвахта и каланча, дом Борщова, боковой фасад Присутственных мест, Ипатьевский монастырь.

Советуем посетить Романовский музей-заповедник — здание 1913 года в русском стиле. Его построили к 300-летию царствования династии Романовых, на церемонии открытия присутствовала императорская семья. Одна из экспозиций музея посвящена началу правления династии Романовых и их соперничеству с Годуновыми. А еще Кострома известна своими сырами, так что без дегустаций в этом городе не обойтись.

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