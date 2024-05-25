Летние дневные лагеря в Москве: подборка и рекомендации педагога

Совсем не обязательно куда-то уезжать, чтобы ребенок весело и интересно провел лето. Уже давно в столице работают летние дневные лагеря. Это настоящее спасение для работающих родителей.

Педагог Лейля Эркенова объяснила, чем отличаются такие лагеря, и рассказала о пяти самых интересных и полезных площадках.

Чем отличаются летние площадки для детей

Дневным лагерем называется лагерь, в котором ребенок проводит целый день, а вечером возвращается домой. Сегодня под этим названием скрываются сразу два формата. Первый — классические дневные лагеря, второй — досуговые площадки. Между ними есть несколько существенных различий.

Продолжительность смены. В лагере — 14-21 день, на площадке — пять дней.

Время пребывания: в лагере ребенок находится до 9,5 часа в день, на площадке — от 4 до 6 часов.

Питание. На время нахождения в лагере ребенку предоставляется четырехразовое питание, а на досуговой площадке не предоставляется (если занятость четыре часа) или предоставляется двухразовое (если занятость шесть часов).

Руководители процесса. В лагере с детьми работают вожатые (прошедшие хотя бы минимальную подготовку по педагогике и психологии), на площадке у работников специального образования нет.

Медпомощь. В лагере, как правило, есть отдельный медицинский кабинет или присутствует медработник, к которому можно обратиться. А на площадке нет.

Например, в договоре может быть указано, что предоставляется услуга организации досуга. Кружки и развлечения не относятся к воспитательной деятельности, поэтому даже если ребенок будет находиться на площадке полный день, формально она не будет считаться лагерем.

Фото istockphoto.com/omgimages

Также в договоре может быть указано, что в первой половине дня ребенок будет находиться, например, в творческой мастерской или спортивной секции, а во второй половине дня — в группе по интересам. Эта уловка позволяет не предоставлять детям питание или предоставлять его за отдельную плату.

Какие дневные лагеря есть в Москве в 2024 году

В Москве более сотни заведений, предлагающих летний досуг для школьников. Это спортивные, творческие, патриотические, технические, языковые и прочие лагеря.

Зеленая школа в Парке Горького

Лагерь (площадка) работает все лето на территории Парка Горького и в Музеоне. Каждая смена длится пять дней, с понедельника по пятницу. Дети находятся на площадке с 10:00 до 19:00. Предусмотрены завтрак, обед и полдник, при этом питание оплачивается отдельно.

В распорядок дня включены прогулки, игры на свежем воздухе, творческие занятия и мастер-классы, настольные игры и другие виды досуга.

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Стоимость одной смены: 23 000 рублей + 6440 рублей за питание.

Летние смены в музее-заповеднике «Царицыно»

На лето под территорию лагеря (площадки) отдан Малый дворец. Проводится несколько тематических смен. Сейчас можно записаться на третью и шестую смены, которые будут в июле и августе.

Каждая программа длится 5-10 дней, с понедельника по пятницу. Оставшиеся программы предполагают неполный день: с 10:00 до 14:00. За отдельную плату предусмотрен обед.

В зависимости от программы принимают детей 6-14 лет.

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Стоимость: 7000-17 500 рублей. Чтобы попасть на программу, нужно пройти конкурсный отбор.



Детский клуб в Музее Победы

Смены длятся все лето. Каждая из них рассчитана на пять дней, с понедельника по пятницу. Лагерь работает с 8:30 до 19:00, в течение дня дети находятся под присмотром вожатых. Четырехразовое питание включено в стоимость.

Фото istockphoto.com/Nellmac

Программы рассчитаны на детей 8-10 и 11-13 лет.

Стоимость: 25 000 рублей, есть скидки при покупке двух смен.

Летние мастерские в музее военной формы

Смены длятся с конца мая до конца августа, чередуются четыре тематических направления. Каждая смена рассчитана на пять дней, с понедельника по пятницу. Дети под присмотром педагогов и вожатых с 8:30 до 19:00. Предоставляется трехразовое питание.

Фото istockphoto.com/LumineImages

Программы рассчитаны на детей 8-12 лет, в каждой группе ограниченное количество участников. В течение дня ребята находятся не только в помещении, но и на воздухе (на территории усадьбы), где играют и занимаются спортом.

Стоимость: 15 000 рублей.

Летняя резиденция в Еврейском музее и центре толерантности

Смены длятся до 23 августа. Каждая смена рассчитана на пять дней, с понедельника по пятницу. Разные тематические программы рассчитаны на детей 5-7, 7-8, 9-10 и 11-13 лет. Время пребывания: с 9:00 до 18:00, питание не предусмотрено.

Стоимость: 16 500 рублей или 3500 рублей за один день.

На что обратить внимание, выбирая лагерь

Обязательно нужно учитывать интересы самих детей, выбирая то или иное направление. К примеру, ребенок, который весь год занимался спортом, не обязательно захочет в лагерь спортивной направленности. Вполне возможно, что его заинтересует смена, на которой можно научиться программировать, отрабатывать сценическое мастерство или изучать иностранный язык.

Детям старше 13 лет уже можно записываться в профориентационные школы при вузах. Они позволяют посмотреть на определенную профессию изнутри, понять, подходит ли она.

Когда направленность лагеря понятна, желательно изучить отзывы на конкретные заведения. Также нужно выяснить, принимает ли учреждение меры по защите детей, есть ли в нем педагоги или вожатые, какой распорядок дня предусмотрен.