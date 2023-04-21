Какие настольные игры помогают развивать мозг?
Многие любят настольные игры за то, что за ними можно приятно скоротать время в компании друзей или вместе с детьми. А еще их удобно хранить и можно взять с собой в поездку. Но «настолки» не только помогают развлечься, а еще и развивают мозг.
Психологи Александр Коридзе и Инесса Спинка и эксперт в области маркетинга и продвижения Эмиль Ахундов помогли составить список лучших настольных игр.
Настольные игры развивают нейронные связи, укрепляют связи между полушариями, помогают развивать когнитивные навыки, память, умение общаться.
Какие игры подойдут детям
Маленькому ребенку, который еще не ходит в детский сад, подойдут два типа игр.
Первый: обучающие игры, например, деревянные вкладыши, где суть игры заключается в узнавании и распознавании предметов. В процессе игры ребенок учится распознавать цифры, геометрические фигуры, цвета, домашних животных и так далее.
Второй тип: игры, направленные на развитие мелкой моторики, координации и мышление. К таким играм можно отнести:
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несложные пазлы из 2-5 элементов;
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игры-балансиры, в которых задача участников — уложить на качающуюся платформу как можно больше предметов;
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падающие башни и так далее.
Старшему дошкольнику и младшему школьнику можно предложить более сложные игры.
Очень полезны для развития мозга настольные игры, которые требуют логического мышления, стратегического планирования и аналитических способностей.
Отличная семейная «настолка» — мемо. Суть игры заключается в том, чтобы найти как можно больше парных карточек различной тематики. Игра развивает память и внимание.
Еще одна неплохая игра для нескольких участников — домино. Детское домино отличается от взрослого только рисунками на костяшках, поэтому в него можно играть участникам любого возраста. Домино развивает логическое мышление и память.
Какие игры подойдут взрослым
С возрастом все более важны ясность мышления и память. Настольные игры помогают их тренировать взрослым людям.
Игры для детей старшего возраста и взрослых можно условно разделить на:
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стратегические;
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игры в слова;
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экономические игры.
Из стратегических наиболее популярны шахматы, шашки и реверси. Шашки — самая простая из этих игр, поскольку не требует запоминания значений фигур.
Шахматы — одна из самых известных и полезных игр для развития интеллекта. Она требует длительного планирования, анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Шахматы способствуют улучшению памяти, внимательности и тактического мышления.
Усложненный вариант шахмат — японская игра го. Она учит планировать, думать логически, запоминать схемы и комбинации.
Всем известные «морской бой» и «крестики-нолики» тоже развивают внимание, память и умение мыслить стратегически.
Из игр на бумаге, которые развивают мышление и словарный запас, самые популярные:
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составление слов из одного длинного слова;
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буриме (придумывание рифм по очереди);
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«виселица».
Улучшить навыки чтения и умение работать со словами помогает игра «Скрэббл». Она будет полезна не только детям, но и взрослым.
Финансово-экономические игры будут интересны подросткам от 15 лет и взрослым.
Такие игры помогают улучшить навыки работы в команде и умение быстро принимать решения.
Для тех, кто хочет познакомиться с бизнес-процессами, подойдут такие игры, как «Стартап» и «Экономикус».
«Экономикус» прокачивает навыки адаптации к непредвиденным ситуациям. Интересен и фэнтезийный вариант этой игры, «Оркономика». Эта игра учит вести переговоры и выстраивать стратегии, что немаловажно в бизнесе.
Тем, кто хочет разобраться в базовых экономических понятиях, может подойти игра «Рынок». Она рассчитана скорее на взрослых, так как учитывает существующие реалии, в отличие от, например, «Монополии».
У игроков нет задачи стать монополистом за счет банкротства других. Зато есть множество рыночных механизмов: от страховых компаний до кредитных организаций.
Игра, которую любят использовать на финансовых тренингах — LibertEx. Она учит умению управлять не только деньгами, но и временем.
Перечисленные игры расширяют кругозор и прокачивают коммуникативные навыки, умения действовать в ситуации форс-мажора и не отклоняться от жизненных целей из-за сиюминутных слабостей. Все эти умения пригодятся и в реальной жизни, а не только в процессе игры.
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