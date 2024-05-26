Что подарить классному руководителю на выпускной: 10 интересных идей

Окончание учебного года — это важное событие не только для учеников, но и для учителей. И именно в этот момент дети (а особенно выпускники) и их родители готовы поблагодарить педагогов за труд, внимание и поддержку. Здесь многие сталкиваются со сложностями: выбор хорошего подарка становится задачей со звездочкой. Что подарить учителю, чтобы он действительно порадовался сюрпризу? Собрали десять идей подарков, которые станут отличным способом сказать «спасибо».

Подарочная карта в книжный магазин

Учителя любят читать, поэтому постоянно ищут новые книги для личного и профессионального развития. В книжном магазине также всегда легко найти пособия для педагогов и разнообразные учебные материалы, которые помогут им в работе. Поэтому подарочная карта в магазин с книгами станет отличным выбором.

Персонализированный ежедневник

Ежедневник с гравировкой имени учителя, его любимой цитатой или мотивирующей надписью станет не только полезным, но и памятным подарком. Обычно педагоги ценят порядок и организованность, а значит подарок будет весьма кстати. Сегодня многие бренды изготавливают ежедневники по индивидуальным заказам: вы сможете выбрать не только обложку, но и функционал.

Фото istockphoto.com/FreshSplash

Набор качественных ручек

Ручка — предмет, который всегда необходим учителю. Красивый набор письменных принадлежностей, например, с гелевыми чернилами, точно понравится классному руководителю. Это практичный подарок, который будет использоваться ежедневно.

Растение в горшке

Зеленое растение в стильном горшке украсит рабочее место учителя и создаст уютную атмосферу в классе. Впрочем, такой подарок пригодится и дома. Главное — уточните, нет ли у человека аллергии на растение, которое вы собрались дарить.

Фото istockphoto.com/lamyai

Билеты на культурное мероприятие

Билеты в театр, на концерт или выставку — это возможность для учителя отвлечься от рабочих будней и насладиться культурным досугом. Такой подарок запомнится надолго и поможет педагогу перезагрузиться, наполниться новыми знаниями.

Кофемашина или чайный набор

Если учитель любит кофе или чай, небольшая кофемашина или набор для чайной церемонии (не путать с простой коробкой чая) станет отличным подарком. И, что особенно важно, будет полезно. Кофе, например, поможет взбодриться в середине учебного дня, а приготовление чая с помощью специального набора поможет педагогу расслабиться и забыть о стрессе.

Фото istockphoto.com/brizmaker

Фотокнига с памятными моментами

По традиции каждый выпускник после окончания школы получает альбом с фотографиями. А вот учителям такой подарок достается не всегда. Соберите фотографии со школьных мероприятий, экскурсий и занятий, чтобы создать персонализированную фотокнигу для учителя. Такой подарок будет хранить теплые воспоминания и долго радовать педагога.

Сертификат на мастер-класс или курс повышения квалификации

Для педагога всегда важно изучать новые тенденции в обучении, повышать навыки коммуникации с детьми. Подарочный сертификат на интересный курс или мастер-класс станет отличным способом для учителя расширить свои знания и повысить квалификацию.

Электронная книга

Подарок, который всегда будет под рукой и значительно уменьшит вес сумки учителя. В электронную книгу можно скачать все нужные для проведения уроков учебники, чтобы не носить их с собой. Подарок можно использовать и не для работы: учителя смогут наслаждаться любимыми литературными произведениями в любой момент.

Фото istockphoto.com/Zephyr18

Ароматическая свеча или диффузор

Это универсальный подарок, который поможет создать уютную и расслабляющую атмосферу дома после долгих учебных будней. Главное не промахнуться с выбором запаха — лучше заранее уточнить парфюмерные предпочтения преподавателя.