5 мест, куда можно сходить по Пушкинской карте в Москве в мае

Майские выходные могут порадовать вас не только вылазками на природу и прогулками под теплым солнцем. Если хочется насладиться и культурной жизнью, всегда можно организовать поход в интересующий музей или любимый театр.

Рассказываем о местах, куда сходить москвичам в мае, оплатив билеты Пушкинской картой — картой с определенным лимитом, который можно тратить на культурные мероприятия.

Мультимедийные концерты камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляциями

В мае в Московском продюсерском центре и Доме музыки можно будет попасть на концерты по мотивам вселенной Гарри Поттера, миров Хаяо Миядзаки или многочисленных компьютерных игр (например, «Ведьмака» или Genshin Impact). В программе также есть представления, посвященные аниме и мультипликациям Дисней и Марвел.

Мероприятия Nella Musica позволяют насладиться удивительным сочетанием живой музыки и вокала, погружающим в атмосферу любимых киновселенных. О музыкальных инструментах, входящих в состав оркестра, а также композициях можно узнать из афиши конкретного мероприятия. Выбирайте любимую франшизу и заново погружайтесь в любимые фильмы на мультимедийных концертах Nella Musica.

Фото nellamusica / Telegram

Где найти: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8 (Дом музыки);

Москва, ул. Маршала Малиновского, 7 (Московский продюсерский центр).

Театр кукол имени С.В. Образцова

В последний месяц весны в Театре кукол можно не только посмотреть спектакли из постоянного репертуара, но и посетить разные мероприятия. Так, например, организация приглашает зрителей на обзорную экскурсию по театру. На ней расскажут о самой большой музейной кукольной коллекции, покажут технологии создания и применения реквизита. Также Театр кукол проводит экскурсии по закулисью и театрализованные экскурсии — последний вариант особенно сильно понравится юным любителям спектаклей.

А для тех, кто хочет побольше узнать о создателе самого крупного в мире театра кукол, подойдет экскурсия по музею-квартире Образцова. Записываться на мероприятия нужно заранее, подробности можно узнать на сайте театра.

Фото Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Где найти: Москва, ул. Садовая-Самотечная, 3.

МХТ имени А.П. Чехова

Театр — это всегда отличный вариант разнообразить культурную программу (особенно если он один из лучших в стране). В мае МХТ имени А.П. Чехова приглашает на несколько представлений из репертуара. Любители классики смогут выбрать спектакли «Мастер и Маргарита», «Не покидай свою планету» (постановка по мотивам повести «Маленький принц»), «Дядя Ваня». Найдутся варианты и для тех, кто предпочитает более современные шоу. Например, еще можно купить билет на спектакль «Жаркое ковидное лето» — мелодраму о трудностях одной семьи во время пандемии.

В постановках принимают участие Константин Хабенский, Владимир Тимофеев, Павел Чинарев и другие известные артисты. Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта», что сделает посещение еще более приятным.

Фото Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Где найти: Москва, Камергерский пер., д. 3.

Балет в Доме музыки

Если вы совсем устали от городской суеты и непрекращающегося потока информации, то поход на балет — самый подходящий вариант расслабиться. В мае в Доме музыки можно попасть на классический балет «Жизель», а также на «Вечер балетов Владимира Васильева».

Последний — прекрасная возможность побывать сразу на нескольких представлениях: на мероприятии будут представлены спектакли на музыку Второго концерта Рахманинова, «Болеро» Мориса Равеля. Постановки созданы молодыми хореографами под руководством известного балетмейстера Владимира Васильева. Не стоит пугаться, что вы успеете устать от классической атмосферы и перегрузиться. Вечер балета состоит из двух частей, каждая из которых длится всего по 30 минут.

Фото Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Где найти: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8.

Оранжерейный комплекс Музея-заповедника Царицыно

Это уникальный оранжерейный комплекс с 250-летней историей. Сейчас он состоит из трех павильонов. Первые оранжереи были построены здесь еще в 1740-х годах: там выращивались экзотические фрукты и декоративные растения. С течением времени здания были разрушены. Но в 2007-2008 годах оранжереи были восстановлены по старинным чертежам, а сотрудники парка-музея снова начали выращивать там редкие растения, как и несколько столетий назад.

Фото Denis Mamin/istockphoto

Сейчас в оранжереях проводятся образовательные мастер-классы, квесты и экскурсии для детей и взрослых. Посетители отмечают комфортную атмосферу и приятную влажность воздуха. В комплексе всегда можно полюбоваться цветением экзотических растений и насладиться ароматами спелых фруктов. Особенно в музее-заповеднике понравится любителям прогулок на природе.

Где найти: Москва, ул. Дольская, д. 1.