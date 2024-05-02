8 направлений для сафари, их особенности и разница между ними
Само слово «сафари» взято из суахили, языка одного из африканских племен, и переводится как «путешествие». Изначально сафари-туры проводились только по африканскому континенту, а сейчас их проводят почти все страны, где есть заповедники с дикими животными, включая Россию. Путешественник и трэвел-блогер Дмитрий Лукьянчук рассказал, в какие страны стоит отправиться на сафари, и чего ждать от такой поездки.
Кения
Несколько лет назад National Geographic выпустило сериал «Великие Миграции». В нем рассказывается о том, как в поисках воды и пищи животные кочуют по африканской саванне между Кенией и Танзанией. Популярность сериала сыграла свою роль: теперь все туристы знают, что смотреть миграции нужно прежде всего в этих странах. Поэтому в Кении очень много желающих своими глазами увидеть стада антилоп гну, газелей, зебр и других травоядных. В связи с этим бронировать билеты, места в отеле и сами экскурсии нужно заранее.
С июля по ноябрь в национальный заповедник Масаи Мара съезжаются туристы и фотографы со всех континентов. Этому способствует отлично развитый сервис.
В Масаи Мара на пути мигрирующих животных появляются естественные водные преграды. Это самый яркий этап миграции, поскольку переправа выглядит очень живописно. Хотя зачастую изобилует драматическими сценами борьбы за жизнь. В Масаи-Мара живут гиены, жирафы, гепарды и животные так называемой «Большой пятерки»: слоны, носороги, буйволы, львы и леопарды. Когда-то добыть этих животных на охоте считалось наивысшим уровнем мастерства охотника. И тот, кому удавалось застрелить хотя бы по одному животному каждого вида, считался собравшим «Большой шлем».
Как добраться и сколько это стоит: прямого сообщения с Кенией нет, можно добраться стыковочными рейсами через Стамбул или Абу-Даби. Перелет из Москвы займет от 10 часов до 1,5 суток и обойдется примерно в 100 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Танзания
Из Кении вслед за дождями животные перемещаются в Танзанию, а осенью возвращаются. Именно на границе с этой страной им приходится преодолевать реки. Можно наблюдать за миграцией или отправиться в Нгоронгоро — это огромный кратер. В нем обитают звери, случайно попавшие внутрь. Выбраться обратно они не могут. За годы существования в кратере образовалась своя уникальная среда обитания: около 25 тысяч животных, в том числе самое большое в Африке количество хищников.
В этот огромный «котел» с замкнутой экосистемой можно спуститься на машине. Создатели мультфильма «Король Лев» черпали вдохновение именно здесь. Главный недостаток сафари в этом регионе: животных много, но туристов еще больше. При всем богатстве животного мира, единения с природой не возникает.
В Танзанию едут не только ради львов, которых можно увидеть во время сафари, но и ради фламинго, а также Килиманджаро — самой высокой горы Африки.
Как добраться и сколько это стоит: прямого сообщения с Танзанией нет, можно добраться стыковочными рейсами через Стамбул, Доху или Аддис-Абебу. Перелет из Москвы займет больше 10 часов и будет стоить примерно 100 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Замбия
Здесь стоит отправиться в национальный парк Южная Луангва. Здесь много зверей, хорошо поставленный сервис, есть ориентировки по поиску локации того или иного вида животных. При этом есть возможность и покататься, и отправиться в пешеходное сафари, увидев животных с очень близкого расстояния. Есть здесь и возможность отправиться на сафари ночью.
С утра и поздним вечером можно встретить бегемотов, которые бродят между бунгало. Отгоняет их специально обученный человек.
У туристов Замбия популярна меньше, чем Кения и Танзания, поэтому их здесь заметно меньше. Отчасти это объясняется транспортной недоступностью.
Как добраться и сколько это стоит: прямого сообщения с Россией нет, вылеты через европейские страны большинству россиян недоступны. Можно добраться поездом или машине через границу с другими странами: Танзанией, Малави, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией, Анголой и Конго. Поезд идет около двух суток. Стоимость дороги встанет минимум в 130 тысяч рублей с человека.
Ботсвана
В этой стране мало туристов, и это не совпадение. Высокая стоимость как сдерживающий фактор обеспечивает идеальную заботу об охране природы. За соблюдением всех стандартов строго следят. В стране сразу несколько национальных парков, в которых живут слоны, буйволы, бегемоты, антилопы, львы, жирафы, носороги и зебры. В национальном парке Чобе самое большое количество слонов в Африке.
Слонов там действительно очень много: куда ни глянь — слон. Но позволить себе отдыхать здесь, даже на уровне «палаточного сервиса», может далеко не каждый. Есть вариант путешествия со своими палатками, конечно, но это уж совсем на любителя.
Как добраться и сколько это стоит: прилететь в Ботсвану из России можно только с пересадками — в Дохе или Йоханнесбурге. Дорога будет длиться больше суток и обойдется в среднем в 100 тысяч рублей с человека.
Намибия
В этой стране можно увидеть почти всю «большую пятерку» (кроме буйволов), а также зебр, жирафов и антилоп. В засушливые месяцы эти животные стремятся к озеру Этоша. Оно находится в одноименном национальном парке.
В парке предусмотрены специальные дорожки, по которым туристы самостоятельно перемещаются на автомобилях. Выходить из машины нельзя. Но животных достаточно, многое удается увидеть: периодически въезжаешь в стаи зебр, повсюду бродят леопарды и львы.
Кроме того, в Намибии практически в любом отеле в районе Этоши можно попробовать мясо экзотических животных: зебры, куду, пумбы (дикий кабан-бородавочник, — прим. ред.), антилопы гну. Добираться от столицы довольно долго, но можно использовать это как повод получше узнать страну.
В Намибии сосредоточен весь колорит Африки: дюны, пустыни, кусочек прерий, где совсем дикие джунгли. На севере живут племена, химба, которые живут аутентичным племенным образом жизни со своими традиционными устоями. Но при этом они привыкли принимать туристов, это безопасно.
Как добраться и сколько это стоит: лететь из России придется с минимум двумя пересадками: в Дохе и Йоханнесбурге. Это будет стоить свыше 115 тысяч рублей с человека в одну сторону. Перелет займет больше суток.
Южно-африканская Республика (ЮАР)
В ЮАР находится национальный парк Крюгера. Здесь самая большая концентрация диких животных в мире. Но шанс встретить кого-то из местной фауны может оказаться проблематичным.
Парк порос кустарником. Можно проездить довольно продолжительное время и никого не увидеть, потому что все животные сидят по кустам.
То есть при планировании путешествия в эту страну сафари не стоит делать основной целью поездки.
Как добраться и сколько это стоит: по сравнению с другими странами из этой подборки поездка в ЮАР стоит значительно дешевле — от 80 тысяч рублей с человека. Добираться нужно с пересадкой в Дохе, Стамбуле или Дубае. Перелет в 17 с лишним часов помечен на сайте-агрегаторе билетов как быстрый.
Уганда
В Уганде есть носороги, к которым можно добраться пешком. Также есть специальный совершить маршрут в лес: к гориллам. Посмотреть на них в естественной среде обитания — большая удача.
На мой взгляд, сафари здесь не дотягивает до того, чтобы стать самостоятельным предметом путешествия. Зверей здесь меньше. А горилл можно увидеть еще в Конго и Руанде. Правда, в Конго не всегда безопасно.
Перелет в Руанду можно совершить по цене от 65000 рублей с человека в одну сторону. Лететь нужно около 13 часов с одной пересадкой: в Шардже или Аддис-Абебе.
Как добраться и сколько это стоит: прямое авиасообщение между Россией и Угандой в настоящее время отсутствует. Добраться до страны можно с пересадками в Дубае или в Турции. В среднем путь займет около 15 часов и обойдется примерно в 100 тысяч рублей с человека в одну сторону. Тогда как перелет в Руанду можно совершить по цене от 65 тысяч рублей. Лететь туда нужно около 13 часов с одной пересадкой: в Шардже или Аддис-Абебе.
Индия
В Индии несколько национальных парков, в которых можно увидеть слонов, тигров, крокодилов и других животных, когда-то описанных Киплингом. Парки относительно невелики по размеру, и их посещение всегда связано не только с фотоохотой, но и, например, катанием на слонах.
Ехать в Индию исключительно ради сафари я бы не стал, но, оказавшись в стране, потратить на это день стоит.
Справедливости ради отметим, что познакомиться с фауной Индии можно и без сафари. В любом парке в этой стране водятся пальмовые белки, попугаи и мангусты. А шанс встретить обезьяну очень велик даже в центре города.
Как добраться и сколько это стоит: с Индией налажено прямое авиасообщение из России. Дорога туда занимает около 7 часов, билет будет стоить от 40 тысяч рублей с человека в одну сторону.