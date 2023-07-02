Народные средства, которые помогают справиться почти с любыми пятнами

Случается, что любимую вещь может испортить безобразное пятно. Пользоваться профессиональными химическими средствами или более щадящими народными методами — каждый выбирает сам. О последнем варианте сегодня расскажем вместе с директором клининговой компании Никитой Буханцевым.

Пятна от травы

Летом не только дети, но и взрослые не прочь поиграть в футбол или посидеть на газоне в парке за чтением любимой книги. Последствием такого приятного времяпрепровождения могут стать пятна от травы. Вывести их можно разными способами. Иногда достаточно просто замочить вещь и хорошенько постирать в машинке. Но не всегда. Однако не стоит расстраиваться и выкидывать любимую футболку или шорты. Попробуйте один из следующих вариантов:

опустите грязную вещь в некипяченое молоко и подержите, пока пятно не отойдет, затем постирайте как обычно;

однотонное белье можно прокипятить в воде без порошка;

смешайте половину столовой ложки воды с одной ложкой пищевой соды до однородной пасты и нанесите ее на пятно примерно на 10 минут, затем потрите щеткой для одежды и ополосните в холодной воде;

полейте пятно от травы девятипроцентным уксусом, сверху насыпьте соду, оставьте на два-три часа и постирайте как обычно.

Пятна от кофе и чая

Пятна от любимых многими кофе и какао можно удалить с помощью двух столовых ложек соли, растворенных в стакане теплой воды. Этим раствором нужно просто залить пятно, оставить так на 30 минут, а затем постирать.

Пятно от другого популярного напитка, чая, нужно намылить хозяйственным мылом и опустить в раствор из:

горячей воды;

50-70 граммов лимонной кислоты;

одной столовой ложки пятновыводителя.

Оставить вещь на два-три часа, после — прополоскать.

Фото istockphoto.com

Пятна от вина, фруктов, ягод и соков

Вкусные, ароматные фрукты, ягоды и соки нередко оставляют устойчивые пятна. То же самое касается и следов от вина. Их можно легко удалить кипятком. Попробуйте натянуть ткань на металлическую емкость (ведро, кастрюлю, таз) и залить кипятком до полного исчезновения пятна. Но этот метод не подходит для деликатных тканей.

Пятна на тканях, требующих бережного ухода, можно удалить с помощью нашатырного спирта — одной чайной ложки хватит на таз воды. В получившемся растворе нужно замочить вещь, после аккуратно постирать вручную.

Пятна жира

Пятна от жирной еды уберет раствор нашатырного спирта: разведите одну чайную ложку в половине стакана теплой воды и добавьте чайную ложку средства для мытья посуды. В этой смеси замочите загрязненную одежду, а после стирки прогладьте ткань горячим утюгом через марлю.

От любых пятен

Универсальное и недорогое средство от пятен — обычное 73%-ное хозяйственное мыло. Замочите участок с пятном в теплой воде, обильно натрите мылом и оставьте на пару часов отмокать (но лучше на ночь). Затем вещь достаточно просто постирать вручную. Хозяйственное мыло подойдет для любого материала. Оно безвредно для ткани и хорошо из нее вымывается.

Для светлых (не цветных) пятен подойдет белый уксус. Налейте белый уксус и губкой или зубной щеткой вотрите его в волокна ткани. Далее прополощите ткань под холодной проточной водой и постирайте вручную в холодной воде, используя порошок или хозяйственное мыло.

Хорошо удаляет пятна смесь пищевой соды, перекиси и воды. Вещества смешивают в соотношении 1:1:2 (например, полстакана соды, полстакана перекиси и один стакан теплой воды) так, чтобы получилась кашица. Ее нужно нанести на пятно плотным слоем и оставить на 20-30 минут, после чего прополоскать и постирать с порошком. Такой способ безвреден: при сложных пятнах смесь можно оставлять на ткани даже на несколько часов.