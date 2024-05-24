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Когда сажать огурцы в 2024 году по лунному календарю
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

Когда лучше сажать огурцы: советы агронома и лунный календарь

Татьяна Пищева
Автор
Дмитрий Дьяконов
Агроном
Салат из свежих зеленых огурцов
Фото istockphoto.com/SUSANSAM
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Огурцы — это не только вкусный овощ и неотъемлемый ингредиент летнего салата, но и очень полезный продукт. Сегодня расскажем, когда лучше посадить огурцы, чтобы получить хороший урожай.

Когда сажать огурцы по мнению агронома

Как понять, что рассада готова к пересадке

Обычно между посевом семян на рассаду и пересадкой рассады в открытый грунт проходит три-четыре недели. К этому времени у растения уже есть несколько настоящих листьев. Еще один признак того, что рассаду пора пересаживать — корни, появляющиеся из дренажных отверстий.

Что сажать в&nbsp;мае. Посевной календарь на май 2024 года: советы агронома и фазы Луны

Когда можно высаживать рассаду

Учтите то, где будут расти огурцы: в теплице или под открытым небом. Высаживать в теплицу можно чуть раньше.

Главное, что нужно помнить об огурцах, это то, что это очень теплолюбивое растение. Они чувствительны не только к заморозкам, но и просто к низким температурам. Поэтому ориентируйтесь на прогноз погоды. Ко времени высадки не должно быть угрозы заморозков.

Фото istockphoto.com/Elen11

Сроки посадок по регионам

  • Юг

Посев семян: в конце февраля-начале марта.

Высадка в грунт: в апреле, когда земля прогреется до +15°C. В теплицу огурцы можно высаживать в начале апреля.

  • Средняя полоса

Посев семян: с конца апреля до начала мая.

Высадка в грунт: в середине мая, в теплицу — в конце апреля или начале мая.

  • Северо-Запад

Посев семян: с конца марта до начала апреля.

Высадка в грунт: в конце мая или начале июня. В теплицу огурцы можно высаживать в начале апреля.

  • Поволжье

Посев семян: с конца марта до начала апреля.

Высадка в грунт: в середине мая, когда земля прогреется до +10-15°C. В теплицу — в начале апреля.

  • Урал

Посев семян: в конце апреля — начале мая, примерно за 4-6 недель до высадки в открытый грунт.

Высадка в грунт: в конце мая или начале июня.

  • Сибирь

Посев семян: в конце апреля — начале мая.

Высадка в грунт: в конце мая — начале июня.

  • Дальний Восток

Посев семян: в середине-конце апреля.

Высадка в грунт: в конце мая — начале июня.

Какая должна быть погода для посадки огурцов

Природа в России любит преподносить дачникам сюрпризы в виде аномально низких температур. Поэтому ориентироваться нужно на объективные показатели.

Сажать огурцы нужно тогда, когда точно миновала угроза заморозков. Температура воздуха должна быть 10-14°C.
Дмитрий Дьяконов
Агроном

Помните, что высаживать овощи следует в прогретую солнцем до +13-15°C землю. Не бойтесь и летних посевов — огурцам при правильном режиме полива не страшна жара.

Фото istockphoto.com/Elen11

Когда сажать огурцы по лунному календарю

В этой статье мы уже писали о том, что не существует научных данных, подтверждающих влияние фазы луны на физиологию растений. Поэтому сажать огурцы можно в любой удобный для вас день.

Однако для тех, кому спокойнее следовать традициям, приводим даты, которые считаются благоприятными по лунному календарю.

  • В мае: 10-17, 26-27, 30 и 31 мая.

  • В июне: 9-16 июня.

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