Куда поехать летом 2024 года: 8 популярных музыкальных фестивалей России

Ежегодно в России проводится много масштабных и интересных фестивалей, и 2024 год не стал исключением. Рассказываем, куда поехать отдохнуть и послушать музыку этим летом.

«Дикая мята»

«Дикая мята» — это один из крупнейших летних опен-эйров России. В 2024 году хедлайнерами мероприятия станут The Hatters и Вячеслав Бутусов.

Фото Пресс-служба фестиваля «Дикая мята»

Отличительная черта фестиваля — это его организация. Так, на территории мероприятия будет разбит палаточный кемпинг с бесплатным горячим душем, питьевой водой, розетками для зарядки гаджетов, интернетом и ячейками для хранения личных вещей.

Кроме выступлений музыкантов (Zoloto, «Дайте танк (!)», Drummatix, Хаски, Green Apelsin, Sati Ethnica, «Нейромонах Феофан», Найк Борзов, Антоха MC) во время фестиваля пройдут кинопоказы, выступления уличных театров, лекции и творческие встречи. Будут организованы ярмарки авторской одежды и бьюти-зона.

Дата проведения: 14-16 июня.

Где состоится: Тульская область, поселок Бунырево.

Стоимость билетов: от 6500 рублей.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

VK Fest

Каждый год VK Fest охватывает все больше городов. Например, в 2015 году он проходил только в Санкт-Петербурге. В 2024-м масштабное музыкальное шоу состоится в Москве, Сочи, Уфе, Петербурге и Красноярске. Это единственный российский фестиваль, в котором участвует так много городов.

Стартует мероприятие 1 июня в городе Уфе. Здесь на сцену выйдут Клава Кока, «Звери», Хаски, Ольга Бузова и Cream Soda. 8 июня в Красноярске выступят Баста, Хаски, Ramil', Mary GU, Konfuz, Юлия Паршута и Instasamka.

Фото VK Fest

15 июня масштабное шоу перенесется в Сочи, где хедлайнерами станут Валя Карнавал, «Звери», Kamazz, Elman. 29-30 июня в Петербурге (в парке 300-летия) на сцену выйдут Баста, «Три дня дождя», Мот, Элджей, Obladaet, Ева Польна и другие.

Завершится фестиваль 13-14 июля в столице России. Хедлайнеры: Мария Краймбрери, Тося Чайкина, Hammali&Navai, Масло черного тмина и другие. Кроме того, на VK Fest выступят секретные гости, имена которых станут известны ближе к проведению концертов.

Дата проведения: с 1 июня по 14 июля.

Где состоится: Уфа, Красноярск, Сочи, Санкт-Петербург, Москва.

Стоимость билетов: от 2300 рублей (зависит от места проведения).

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

Moscow Jazz Festival

Moscow Jazz Festival — это самый масштабный джазовый фестиваль России. В 2024 году концерт состоится на популярных площадках Москвы: зал им. П.Чайковского, зал «Зарядье», сад «Эрмитаж», в парках «Музеон» и «Сокольники», а также на площади у ЦУМа.

Известно, что в мероприятии примут участие более 1000 музыкантов. Среди них — Richard Bona, Dhafer Youssef, Дмитрий Маликов, Виктор Добронравов, нью-йоркский вокалист Аллан Харрис, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и «Меджикул».

Фото пресс-служба Moscow Jazz Festival

Закроет фестиваль джазовый спектакль по мотивам произведения «Петя и Волк» Сергея Прокофьева. Кроме того, на сцене появится актер Константин Хабенский.

Дата проведения: 10-16 июня.

Где состоится: Москва.

Стоимость билетов: зал им. П.Чайковского и «Зарядье» — от 2000 рублей, сад «Эрмитаж» — от 2500 рублей, остальные площадки — вход свободный.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

STEREOLETO

STEREOLETO — это визитная карточка Санкт-Петербурга. Проводится музыкальный фестиваль с 2002 года. Это по-настоящему авторское мероприятие с множеством эмоций, ярких красок и морем различной музыки на любой вкус.

Состоится концерт в общественном пространстве «Севкабель Порт». На сцену в этом году выйдут Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Хаски, «Пикник», Валерий Сюткин. Еще выступят Дора, «Моя Мишель», «Обе две», «Заточка» и Thomaz Mraz. Всего заявлено более 30 артистов.

Фото STEREOLETO

В 2024 году STEREOLETO пройдет в Москве, 6 июля, в саду «Эрмитаж». Хедлайнерами станут Лев Лещенко, Найк Борзов, Хаски и Антоха MC.

Дата проведения: 15-16 июня в Санкт-Петербурге, 6 июля в Москве.

Где состоится: Санкт-Петербург — «Севкабель порт», Москва — сад «Эрмитаж».

Стоимость билетов: один день — 3500 рублей, два дня — 6000 рублей.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

Кастры fest

В 2024 году «Кастры» отмечает свой пятилетний юбилей. Традиционно фестиваль электронной музыки и визуального искусства проходит недалеко от Петербурга.

Фото kastry.art

Всего обустроят пять сцен, на главной из которых будет играть техно, фонк, электро и дарквейв. На других можно будет послушать электронику с этническими мотивами, дабстеп и даже нойз. Кроме музыки зрители смогут насладиться театральными показами, лекциями, посетить ярмарку, посмотреть на инсталляции и перформансы.

Также на территории фестиваля организуют палаточный лагерь. Среди удобств — душ, баня и вода.

Дата проведения: с 28 июня по 1 июля.

Где состоится: Санкт-Петербург, территория национального парка «Ладожские шхеры» (точное местоположение будет известно в июне).

Стоимость билетов: 5900 рублей + 2000 рублей за въезд на территорию.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

Outline

Это культовый фестиваль электронной музыки и искусства. В 2024 году он состоится в очень колоритном месте — в заброшенном пионерском лагере. Всего зрителям представят пять сцен, две — на открытом воздухе, остальные — в здании реконструированного лагеря.

Хедлайнерами мероприятия станут британская электронная группа Clock DVA, а также американские артисты Magda и Daniel Bell. Всего заявлены выступления более 100 артистов, среди которых Хаски, Слава КПСС, Blackmoon77, Zabelin, Denis Kaznacheev, Geju, Sofia Rodina и другие.

Фото Outline

На территории Outline будет организован палаточный лагерь с душем, туалетами, мангалами и стендами для зарядки устройств.

Дата проведения: с 18-22 июля.

Где состоится: город Талдом, Московская область.

Стоимость билетов: 8800 рублей.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

Ruskeala Symphony

Ruskeala Symphony — это крупнейший фестиваль классической музыки в России. Проводится мероприятие в уникальном месте — в горном парке «Рускеала», Карелия.

Фото Ruskeala Symphony

В этом году на сцене выступят квинтет Игоря Бутмана и симфонический оркестр Карельской филармонии, женский камерный хор «Римский-Корсаков», квартет русских народных инструментов «Четыре четверти» и цыганское трио «Лойко».

Дата проведения: с 26-27 июля.

Где состоится: горный парк «Рускеала», Республика Карелия.

Стоимость билетов: от 2000 рублей.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.

«Пикник Афиши»

Спустя четыре года перерыва музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» снова вернулся. Тем более в этом году он празднует 20-летний юбилей!

Так, 3 и 4 августа мероприятие пройдет в Москве, в «Лужниках». На сцену выйдут Feduk, Boulevard Depo, Масло черного тмина, Эрика Лундмоен, «Свидание», The Dawless, SP4K, «Сестры» и другие. Также со специальной перформанс-программой выступит рэпер Хаски.

Фото «Пикник Афиши»

Кроме того, в этому году «Пикник Афиши» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Здесь 10 и 11 августа выступят Feduk, Boulevard Depo, Масло черного тмина, Эрика Лундмоен, «Перемотка», «Недры», «Свидание», The Dawless, SP4K, «Сестры» и другие.

Дата проведения: 3-4 августа — Москва, 10-11 августа — Санкт-Петербург.

Где состоится: «Лужники» (Москва), Елагин остров (Санкт-Петербург).

Стоимость билетов: от 3500 рублей.

Где приобрести билеты: на официальном сайте.