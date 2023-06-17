5 книг из школьной программы, которые можно понять только с возрастом

Есть два важных фактора, которые делают школьную программу по литературе скучной для учеников: незнание фактов истории и непонимание психологии героев. Интересно перечитывать классику именно во взрослом возрасте, потому что мы можем соотнести события в книге со своим представлением о мире и богатым жизненным опытом.

Рассказываем о пяти произведениях из школьной программы, которые однозначно стоит перечитать в более зрелом возрасте.

Роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина

Жизнь русского дворянства начала XIX века описана поэтом в критическом ключе. Пушкин показывает читателю молодого повесу, «философа в осьмнадцать лет», который не нашел места для реализации своего потенциала. Он получил неплохое по тем временам образование, имеет хорошее положение в обществе и обречен на типичную жизнь состоятельного дворянина: балы, связи и любовные интриги.

Фото Кадр из фильма «Евгений Онегин»

Школьники зачастую не могут понять, почему в таких прекрасных условиях Онегина одолевает «русская хандра». Столкнувшись хотя бы раз с потерей ориентиров в жизни, с внутренним кризисом, острее понимаешь проблемы «лишнего человека».

Поведение Татьяны Лариной в финале романа также нередко непонятно подросткам, перед ними огромное количество примеров фильмов и книг, которые показывают, что нужно идти за своей любовью хоть на край света. Татьяна же поступает иначе, она отказывает Онегину, потому что «другому отдана», но честно признается в своих чувствах. Это делает ее «милым идеалом» Пушкина, который ценил в женщине верность и искренность, ведь он как никто знал, что для женщин в светском обществе адюльтер был обычным делом.

Роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова

Лермонтов, продолжая традиции Пушкина, развивает идею поиска смысла жизни, а также ответственности за свои поступки перед людьми. Молодой мужчина ищет острых эмоций, ярких впечатлений, не замечая, как рушит судьбы своих возлюбленных. В образ таинственного сердцееда Печорина многие старшеклассницы безоговорочно влюбляются, не замечая в его нестандартном поведении внутреннего конфликта и проблемы целого поколения, каждый представитель которого считает себя особенным. Он действительно отличается от других глубиной переживаний, острым нежеланием признавать чувства и тем, что не может смириться со своей обыкновенной судьбой.

Фото Кадр из сериала «Герой нашего времени»

Тема самообмана зачастую не до конца раскрывается перед школьниками, находящимися в самом начале своего жизненного пути. А самая важная глава «Фаталист» вызывает у подростков недоумение, потому что в ней нет любовной линии — лишь долгие рассуждения о философских вопросах.

Роман «Обломов» И. А. Гончарова

Еще один «лишний человек» — Илья Ильич Обломов — воспринимается школьниками как лентяй, который, влюбившись в Ольгу Ильинскую, получает шанс на «исправление», но не оправдывает его. Такая грубая трактовка делает чтение романа похожим на бессмысленные и скучные нравоучения старшего поколения. Произведение же гораздо глубже и имеет под собой социальную и философскую основу.

Фото Кадр из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»

Гончаров описывает столкновение двух мировоззрений: западного, описанного в образе Штольца, и исконно русского в лице Обломова. Первое вытесняет постепенно то, что еще осталось в качестве «обломков» уходящей эпохи крепостнической России, изживающей саму себя. Изучив историю этого периода, узнав о конфликте «западников» и «славянофилов», а главное, увидев его актуальность и в современной эпохе, взрослый читатель способен гораздо глубже понять этот роман, проникнуться сочувствием к чувствительному, по-своему умному и утратившему свое место в социуме Обломову.

Драма «Гроза» А. Н. Островского

Купеческий город Калинов, в котором развивается действие пьесы, — олицетворение патриархального мира, где главенствуют законы уходящей эпохи, которая не меняется со времен «Домостроя». В ней царят строгость нравов, граничащая с жестокостью, желание следовать общепринятым и давно утратившим значение правилам, безоговорочное подчинение старшим. Все это «старый» мир, который пытается сохранить Марфа Игнатьевна Кабанова. Жена ее сына Катерина — представительница другого типа воспитания, она более свободная, чувственная, искренняя и не может жить по законам Калинова, где главное, чтобы все было «шито-крыто».

Фото Кадр из фильма-спектакля «Гроза»

Конфликт этих двух женщин — это конфликт не только поколений, но и мировоззрений, образа жизни. Кризис семьи, строящейся исключительно на чувстве долга, а не на любви и взаимопонимании, — то, что точно подметил Островский, но зачастую не может осознать человек в XXI веке в свои неполные семнадцать. Поступок Катерины в финале драмы становится для школьников еще более непонятным при современном образе жизни и легкости бракоразводного процесса.

Поэма «Мертвые души» Н. В. Гоголя

Произведение, пронизанное отсылками ко всей предшествующей культуре, к античной мифологии и образам средневековой литературы, философское размышление Гоголя о судьбе России, которая «несется» как птица-тройка куда-то вдаль, не разбирая своего пути. Как понимают его школьники?

Фото Кадр из фильма «Мертвые души»

Безусловно, особенно интересными и запоминающимися являются для них образы помещиков, пороки которых очень тонко и иронично обличает Гоголь. Для того чтобы понять, зачем он изображает каждого из них так подробно и в чем опасность, например, «маниловщины», нужно увидеть отсылки поэмы к «Божественной комедии» Данте Алигьери. А чтобы понять образ Чичикова, нужно быть знакомым со средневековыми плутовскими романами, которые на протяжении сотен лет до «Мертвых душ» позволяли читателям увидеть поперечный разрез жизни общества, яркую и живую картину нравов, быта. Под силу ли это современному школьнику — решайте сами.

Напоследок хочется отметить, это вовсе не значит, что перечисленные произведения нужно изъять из школьной программы или заменить их современными авторами. Важно помнить, что именно в юном возрасте закладывается фундамент личности, основы понимания мира, искусства, литературы, и каждый должен оказать своему ребенку помощь в прочтении классики и показать собственным примером ее ценность и актуальность в современном мире.

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