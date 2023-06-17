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5 книг из школьной программы, которые можно понять только с возрастом

Анна Паринова
Кандидат филологических наук, руководитель книжного клуба
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Проверка фактов

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Девушка перечитывает книгу из школы
Фото Freepik

Есть два важных фактора, которые делают школьную программу по литературе скучной для учеников: незнание фактов истории и непонимание психологии героев. Интересно перечитывать классику именно во взрослом возрасте, потому что мы можем соотнести события в книге со своим представлением о мире и богатым жизненным опытом.

Рассказываем о пяти произведениях из школьной программы, которые однозначно стоит перечитать в более зрелом возрасте.

Роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина

Жизнь русского дворянства начала XIX века описана поэтом в критическом ключе. Пушкин показывает читателю молодого повесу, «философа в осьмнадцать лет», который не нашел места для реализации своего потенциала. Он получил неплохое по тем временам образование, имеет хорошее положение в обществе и обречен на типичную жизнь состоятельного дворянина: балы, связи и любовные интриги.

Кадр из фильма «Евгений Онегин»
Фото Кадр из фильма «Евгений Онегин»

Школьники зачастую не могут понять, почему в таких прекрасных условиях Онегина одолевает «русская хандра». Столкнувшись хотя бы раз с потерей ориентиров в жизни, с внутренним кризисом, острее понимаешь проблемы «лишнего человека».

Поведение Татьяны Лариной в финале романа также нередко непонятно подросткам, перед ними огромное количество примеров фильмов и книг, которые показывают, что нужно идти за своей любовью хоть на край света. Татьяна же поступает иначе, она отказывает Онегину, потому что «другому отдана», но честно признается в своих чувствах. Это делает ее «милым идеалом» Пушкина, который ценил в женщине верность и искренность, ведь он как никто знал, что для женщин в светском обществе адюльтер был обычным делом.

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Роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова

Лермонтов, продолжая традиции Пушкина, развивает идею поиска смысла жизни, а также ответственности за свои поступки перед людьми. Молодой мужчина ищет острых эмоций, ярких впечатлений, не замечая, как рушит судьбы своих возлюбленных. В образ таинственного сердцееда Печорина многие старшеклассницы безоговорочно влюбляются, не замечая в его нестандартном поведении внутреннего конфликта и проблемы целого поколения, каждый представитель которого считает себя особенным. Он действительно отличается от других глубиной переживаний, острым нежеланием признавать чувства и тем, что не может смириться со своей обыкновенной судьбой.

Кадр из сериала «Герой нашего времени»
Фото Кадр из сериала «Герой нашего времени»

Тема самообмана зачастую не до конца раскрывается перед школьниками, находящимися в самом начале своего жизненного пути. А самая важная глава «Фаталист» вызывает у подростков недоумение, потому что в ней нет любовной линии — лишь долгие рассуждения о философских вопросах.

Роман «Обломов» И. А. Гончарова

Еще один «лишний человек» — Илья Ильич Обломов — воспринимается школьниками как лентяй, который, влюбившись в Ольгу Ильинскую, получает шанс на «исправление», но не оправдывает его. Такая грубая трактовка делает чтение романа похожим на бессмысленные и скучные нравоучения старшего поколения. Произведение же гораздо глубже и имеет под собой социальную и философскую основу.

Кадр из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»
Фото Кадр из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»

Гончаров описывает столкновение двух мировоззрений: западного, описанного в образе Штольца, и исконно русского в лице Обломова. Первое вытесняет постепенно то, что еще осталось в качестве «обломков» уходящей эпохи крепостнической России, изживающей саму себя. Изучив историю этого периода, узнав о конфликте «западников» и «славянофилов», а главное, увидев его актуальность и в современной эпохе, взрослый читатель способен гораздо глубже понять этот роман, проникнуться сочувствием к чувствительному, по-своему умному и утратившему свое место в социуме Обломову.

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Драма «Гроза» А. Н. Островского

Купеческий город Калинов, в котором развивается действие пьесы, — олицетворение патриархального мира, где главенствуют законы уходящей эпохи, которая не меняется со времен «Домостроя». В ней царят строгость нравов, граничащая с жестокостью, желание следовать общепринятым и давно утратившим значение правилам, безоговорочное подчинение старшим. Все это «старый» мир, который пытается сохранить Марфа Игнатьевна Кабанова. Жена ее сына Катерина — представительница другого типа воспитания, она более свободная, чувственная, искренняя и не может жить по законам Калинова, где главное, чтобы все было «шито-крыто».

Кадр из фильма-спектакля «Гроза»
Фото Кадр из фильма-спектакля «Гроза»

Конфликт этих двух женщин — это конфликт не только поколений, но и мировоззрений, образа жизни. Кризис семьи, строящейся исключительно на чувстве долга, а не на любви и взаимопонимании, — то, что точно подметил Островский, но зачастую не может осознать человек в XXI веке в свои неполные семнадцать. Поступок Катерины в финале драмы становится для школьников еще более непонятным при современном образе жизни и легкости бракоразводного процесса.

Поэма «Мертвые души» Н. В. Гоголя

Произведение, пронизанное отсылками ко всей предшествующей культуре, к античной мифологии и образам средневековой литературы, философское размышление Гоголя о судьбе России, которая «несется» как птица-тройка куда-то вдаль, не разбирая своего пути. Как понимают его школьники?

Кадр из фильма «Мертвые души»
Фото Кадр из фильма «Мертвые души»

Безусловно, особенно интересными и запоминающимися являются для них образы помещиков, пороки которых очень тонко и иронично обличает Гоголь. Для того чтобы понять, зачем он изображает каждого из них так подробно и в чем опасность, например, «маниловщины», нужно увидеть отсылки поэмы к «Божественной комедии» Данте Алигьери. А чтобы понять образ Чичикова, нужно быть знакомым со средневековыми плутовскими романами, которые на протяжении сотен лет до «Мертвых душ» позволяли читателям увидеть поперечный разрез жизни общества, яркую и живую картину нравов, быта. Под силу ли это современному школьнику — решайте сами.

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Напоследок хочется отметить, это вовсе не значит, что перечисленные произведения нужно изъять из школьной программы или заменить их современными авторами. Важно помнить, что именно в юном возрасте закладывается фундамент личности, основы понимания мира, искусства, литературы, и каждый должен оказать своему ребенку помощь в прочтении классики и показать собственным примером ее ценность и актуальность в современном мире.

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