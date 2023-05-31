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7 книг, которые помогут стать образованнее

Алина Бабаева
Основатель книжного клуба
Проверка фактов
Проверка фактов

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Книга в руках девушки
Фото Freepik/freepik

Как книголюб и читатель со стажем я делю книги на две категории: для удовольствия и для прикладных навыков. Чтобы расширить свой кругозор, словарный запас и в целом повысить эрудицию, полезными будут варианты из обеих категорий.

Художественная литература

Книги для удовольствия в моей классификации — это именно художественная литература, чаще классика, где автор заложил смыслы нередко на три, четыре, пять уровней. Эти произведения можно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя — в зависимости от проживаемых событий и эмоционального состояния.

Помимо самого простого первого уровня, который заключается в собственно сюжете, также интересно насладиться слогом и попытаться понять, что же хотел сказать автор, в каком социокультурном контексте было написано произведение.

Молодой человек читает книгу
Фото Freepik/fxquadro

Из этой литературы мы черпаем жизненный опыт, когда прослеживаем поступки героев и их последствия, а также вместе с автором размышляем о смысле бытия и расширяем словарный запас.

Рекомендую с этой целью ознакомиться с творчеством русских классиков. Их произведения стимулируют размышлять на те или иные философские вопросы, постоянно ставят перед нравственным выбором и в финале никого не оставляют равнодушным. Например, недавно в книжном клубе мы читали роман «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. Все три часа встречи среди участников шло бурное обсуждение вопросов, поднимаемых автором. Каждый увидел и прочувствовал в романе что-то свое. Но в итоге все сошлись во мнении, что обязательно порекомендуют произведение к прочтению своим друзьям.

С целью расширения кругозора рекомендую романы и повести французских реалистов — Оноре де Бальзака, Ги де Мопассана, Гюстава Флобера — с яркими описаниями быта XIX века. После их прочтения начинаешь смотреть другими глазами на мир века XXI и понимать, как сильно изменилась наша жизнь в лучшую сторону, хотя люди остались прежними.

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Из современных авторов рекомендую нашумевшего «Щегла» Донны Тартт. Этот роман написан в жанре романа-взросления, где неидеальный герой в поиске себя проходит путь от мальчика до мужчины, набивая шишки и совершая ошибки.

Итак, мой топ-5 классики для расширения кругозора:

1. «Братья Карамазовы», Федор Достоевский.

2. «Милый друг», Ги де Мопассан.

3. «Отец Горио», Оноре де Бальзак.

4. «Госпожа Бовари», Гюстав Флобер.

5. «Щегол», Донна Тартт.

Литература нон-фикшен

Что же касается прикладных навыков, тут я посоветую две книги, которые являются моими настольными.

Молодой человек читает книгу за столом
Фото Freepik/drobotdean

1. «Психология убеждения», Ноа Гольдштейн, Стив Мартин, Роберт Чалдини.

Эта книга содержит конкретные инструменты для эффективного взаимодействия с другими людьми — от простого общения до рекламы товаров и услуг. Авторы опираются на научную базу и дают рекомендации, которые помогают улучшить жизнь.

2. «Принципы», Рэй Далио.

Эта книга сочетает в себе автобиографию миллиардера, в которой он делится своими принципами работы и жизни. Когда человек, входящий в список 100 самых влиятельных людей планеты, делится опытом побед и поражений — это дорогого стоит. Рекомендую к прочтению всем целеустремленным личностям вне зависимости от того, что вы делаете — строите империю, локальный бизнес или личный бренд.

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