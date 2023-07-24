Что посмотреть в Твери за два дня

Тверь — красивый старинный город между Москвой и Санкт-Петербургом. Когда-то тут останавливались отдохнуть в пути императорские особы, а сегодня это идеальное место для короткой поездки на выходные — сменить обстановку, перезагрузиться и посмотреть на красивые достопримечательности.

Рассказываем, чем заняться в городе и окрестностях.

Как добраться

Самый удобный и быстрый способ — скоростной поезд. Из Москвы от Ленинградского вокзала ездят в Тверь «Ласточки» и «Сапсаны». Дорога займет около часа, стоимость билета в одну сторону начинается от 1500 рублей. Если хотите сэкономить, садитесь на поезд, следующий из Белгорода в Санкт-Петербург, — в этом случае билет обойдется примерно в 700 рублей, в пути проведете 2 часа 30 минут.

Фото Freepik

Можно поехать в Тверь и на личном автомобиле: так будет удобно осмотреть еще и окрестности. До города идет скоростная федеральная автотрасса М-11 с платным участком, доехать можно за два часа.

Что посмотреть в городе

Обычно туристы начинают осмотр Твери с прогулки по местному Арбату — пешеходной Трехсвятской улице. В красивых зданиях по сторонам расположились кафе и магазины, а на тротуаре выставляют свои работы художники и играют музыканты.

Сувениры советуем покупать в ларьках на соседнем бульваре Радищева — там выбор получше. А если хотите полюбоваться старинными домами, сворачивайте в уходящие от Трехсвятской улицы и переулки — почти везде вас ждет красота. Например, на улице Крылова можно полюбоваться на тверское «Ласточкино гнездо» — здание бывшей богадельни с башенкой и готическими шпилями.

Фото istockphoto.com

Одна из самых знаменитых достопримечательностей Твери — путевой дворец, построенный по указу Екатерины II. Именно тут ее величество и другие правители останавливались по пути из Петербурга в Москву. Здание отреставрировано, сегодня здесь расположена картинная галерея. В восстановленных залах, где сохранилось богатое убранство, можно посмотреть картины Левитана, Серова, Айвазовского, Венецианова, есть также коллекция икон и фресок XV—XVI вв.еков. Вход платный, билеты нужно приобретать на каждую экспозицию отдельно, цены начинаются от 50 рублей.

После осмотра дворца идите направо, в городской сад. Тут помимо красивых аллей с цветочными клумбами есть и необычные арт-объекты, например кованая карета и диван из травы. Еще в парке работают аттракционы: обязательно покатайтесь на колесе обозрения и полюбуйтесь на город сверху.

Фото istockphoto.com

Дальше выходите на набережную Волги, где расположился памятник Пушкину. На другой берег можно перейти по красивому ажурному Старому мосту, который очень похож на мост Свободы в Будапеште.

Фото istockphoto.com

Знаковое место города — остров Памяти, расположенный в месте слияния Волги и Тьмаки. Тут установлен обелиск Победы, разбита красивая аллея, а на берегу стоит небольшая белокаменная часовня. Когда-то на этом месте находился Тверской кремль, который полностью сгорел в XVIII веке.

Если интересуетесь архитектурой, загляните в комплекс «Двор Пролетарки». Это ансамбль зданий из красного кирпича, построенных в конце XIX века купцами Морозовыми для рабочих, которые трудились на их текстильной фабрике. Тут была своя больница, театр и даже обсерватория. Самое красивое здание — Морозовские казармы, местные даже говорят: кто их не видел, тот не видел Твери. Фасады домов оформлены в необычном стиле, что-то между модерном и неоготикой. В этом районе приятно просто гулять, заходя во дворы и подъезды, — кстати, дома сегодня жилые.

Фото istockphoto.com

А если хочется снять панораму города и окрестностей, отправляйтесь в тверскую «Рюмку» — так называют за необычную форму местный бизнес-центр высотой в 22 этажа. Здание словно стоит на узкой ножке. Изначально его хотели построить к Олимпиаде-80, разместив тут гостиницу, но работы затянулись. Сегодня здесь находятся офисы, а на крыше расположилась смотровая площадка. На последнем этаже можно пообедать в ресторане «Панорама» — кухня обычная, русская и европейская, зато от видов дух захватывает.

Что посмотреть в окрестностях

Если вы путешествуете на машине, советуем перед Тверью сделать остановку в селе Завидово. Когда-то в этой небольшой, но очень живописной деревне бывали Державин, Карамзин, Крылов, Пушкин и Лермонтов. Главная местная достопримечательность — храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы с необычной пятиярусной колокольней. В звоннице работает музей «Ямщицкая изба», где можно ненадолго перенестись в жилище богатого крестьянина с настоящими предметами обихода, а также попробовать варенье и травяной чай. Еще в селе работает гольф-клуб с 18 лунками.

Фото istockphoto.com

Советуем съездить ненадолго в Торжок — симпатичный провинциальный городок в 60 км от Твери в сторону Санкт-Петербурга. Тут множество красивых усадеб: Знаменское-Раек, Василево, Митино, Селино. А еще можно полюбоваться на Борисоглебский и Воскресенский монастыри, заглянуть в деревянную церковь Вознесения и посетить Нилову пустынь.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!