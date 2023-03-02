Как увлечь ребенка спортом? 5 советов родителям
Тренеры отмечают, что дети, которые занимаются спортом с раннего возраста, не только более развиты физически, а еще и самостоятельнее, приспособленнее к жизни, легче налаживают социальные контакты.
Но, несмотря на многочисленные плюсы таких занятий, не все дети проникаются любовью к спорту. А порой первоначальный интерес угасает из-за трудностей. О том, как увлечь ребенка спортом всерьез и надолго, рассказала практикующий бизнес-психолог и мама четверых детей Юлия Керецман.
Польза спорта в жизни ребенка
Записать своего ребенка в спортивную секцию стоит хотя бы потому, что спорт:
- улучшает физическое здоровье: развивает и укрепляет кости, мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы;
- развивает силу, выносливость, гибкость и координацию движений;
- развивает социальные навыки: учит работать в команде, коммуницировать, быть лидером, уважать других и экологично решать конфликты;
- улучшает психическое здоровье, настроение и самооценку, помогает ребенку справляться со стрессом и тревогой, контролировать свои эмоции;
- прививает самодисциплину, учит управлять своими действиями, расставлять приоритеты и планировать свое время;
- развивает мышление и улучшает результаты в учебе.
5 действенных способов заинтересовать ребенка спортом
Чтобы увлечь ребенка спортом надолго, в первую очередь необходимо понять, какое направление ему интересно.
«Предложите ребенку разные варианты. Некоторые дети увлекаются активными видами спорта, такими как футбол, баскетбол или танцы. Другие предпочитают, к примеру, шахматы. Выбирайте подходящую секцию вместе»
Не зацикливайтесь на чем-то одном, попробуйте разные секции и понаблюдайте, где ребенку комфортнее. А когда определитесь с направлением, воспользуйтесь следующими методами, чтобы интерес к новому увлечению не остыл.
Создайте мотивацию
Поставьте перед ребенком простую задачу, которую он сможет выполнить:
- пробежать сто метров за определенное время;
- отжаться десять раз (или нечто иное, что ему по силам).
Это поможет ребенку почувствовать, что он способен добиться успеха.
Способствует мотивации и здоровая конкуренция.
«Расскажите о знакомом, который с удовольствием занимается тем или иным видом спорта и попробуйте воодушевить ребенка чужим примером. Но важно, чтобы эта конкуренция не способствовала возникновению неприязни и конфликта между детьми»
Ставя кого-то в пример, не сравнивайте своего ребенка с ним или с другими детьми, которые занимаются спортом, а просто поделитесь вдохновляющей историей.
«Каждый ребенок уникален и заслуживает собственной оценки, и ваше дело — не отбить у него желание посещать спортивную секцию из-за не очень хорошего исхода соревнований. Ведь в следующий раз он может показать совершенно иные результаты»
Не превращайте спорт в обязанность
Ребенок должен получать удовольствие от спорта. Поэтому не стоит ему навязывать занятия. Лучше попробуйте аккуратно рассказать и показать, как спорт может изменить жизнь к лучшему.
Нельзя оказывать на ребенка моральное давление или принуждать его к занятиям спортом, тем более путем лишения чего-либо.
Найдите хорошего тренера
Грамотный тренер должен вдохновлять своих подопечных на желание заниматься и улучшать свои показатели. Поэтому главное, чтобы именно ребенку с ним было комфортно и приятно работать. Также хороший тренер сориентирует, какие виды спорта лучше подходят для конкретного ребенка и какие навыки ему следует развивать.
Поощряйте участие
Важно оценивать не только результат, но и усилия ребенка. Поощряйте его за участие в тренировках и играх. Ни в коем случае не демонстрируйте свое разочарование отрицательными результатами.
Будьте примером
Этот совет работает во всех сферах. Ведь ребенок копирует поведение родителей.
«Дети часто повторяют поведение взрослых, поэтому покажите им пример, участвуя в спортивных мероприятиях или отправляясь на утреннюю пробежку вместе»
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