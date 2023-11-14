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Сегодня, 19:00

Сколько стоит отпуск в Японии и реально ли это сейчас

Мария Сальникова
,
Дмитрий Волков
основатель визового агентства
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Камила Велибекова
Основатель агенства путешествий
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Город в Японии.
Фото www.istockphoto.com

Посмотреть праздничную иллюминацию, полюбоваться Фудзиямой во время снегопада, искупаться в термальном источнике или покататься на горных лыжах — зимой в Японии есть чем заняться. В то же время упрощенный визовый режим с этой страной отменен, а прямые авиаперелеты пропали еще во время пандемии.

О том, есть ли смысл планировать отпуск в Японии, рассказали эксперты по теме выезда за рубеж Камила Велибекова и Дмитрий Волков.

Какую визу можно получить в&nbsp;2023 году. На визу какой страны лучше всего подаваться в конце 2023 года, чтобы отправиться в путешествие

Как получить визу в Японию

На фоне обострения международных отношений Россия и Япония приостановили взаимный упрощенный визовый режим. Поэтому для получения визы нужен стандартный пакет документов:

  • действующий загранпаспорт;

  • фотографии;

  • справка с места работы или учебы;

  • копии обратного билета и оплаты проживания в отеле;

  • выписка из банка.

Банк должен быть не российским. При наличии карты потребуется лишь подтверждение бронирования места в гостинице и билета, а не их выкуп.
Дмитрий Волков
Основатель визового агентства
Цветы в Японии
Фото Photo by Sora Sagano on Unsplash

Заявления принимаются в консульских отделах в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Рассматривают они примерно две недели.

Тем, кто уже бывал в Японии, могут выдать многократную визу на срок до трех лет. Находиться в стране можно до 30 дней за одну поездку и не больше 180 дней в год.
Камила Велибекова
Основатель агентства путешествий

Тем, кто оформляет визу в первый раз, дают, как правило, однократные визы.

Часто дают визу на 15 дней пребывания со сроком действия три месяца. Для более длительной нужно заранее подавать заявление на оформление и подтверждать покупку билетов и оплату проживания.
Дмитрий Волков
Основатель визового агентства

Как добраться из России в Японию

Прямых авиарейсов нет ни из центра России, ни с Дальнего Востока.

Можно добраться транзитом через Китай из Москвы и других городов РФ. Стоимость такого полета из Москвы в среднем составит 58 000 рублей с багажом в одну сторону.
Камила Велибекова
Основатель агентства путешествий

Можно добраться стыковочными рейсами и через другие страны: Узбекистан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Полет из Абу-Даби и Дубая (ОАЭ) может стоит свыше 100 000 рублей с человека в одну сторону, при этом ожидание стыковки может занимать больше 10 часов. Пересадка в Стамбуле (Турция) занимает от 2,5 до 8 часов, перелет через этот город из Москвы стоит в среднем 50 000 рублей в одну сторону.

Девушка в Японии
Фото www.istockphoto.com

Сколько стоит неделя в Японии с человека

Япония всегда была очень дорогой страной (не только для туристов, но и для самих японцев). Поэтому отдых сложно назвать бюджетным. Например, минимальная цена за ночь в трехзвездочном отеле Токио — примерно 10 000 рублей с человека, цена за ночь в хостеле — от 3000 рублей с человека. К этому еще нужно добавить расходы на проезд и питание, которые тоже недешевы.

Премиальный отдых на неделю в пятизвездочном отеле обойдется более чем в 500 000 рублей.
Камила Велибекова
Основатель агентства путешествий

Кстати, в Токио нет связи между звездностью отеля и его близостью к центру. Поэтому хостел и пятизвездочный отель могут с равной вероятностью располагаться в 15 км от центра.

В других японских городах порядок цен примерно такой же, как в Токио, при этом стоимость перелета из России, как правило, выше, а время ожидания стыковки — дольше.

Куда поехать в&nbsp;ноябре без визы, можно&nbsp;ли недорого полететь на&nbsp;море. Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия

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