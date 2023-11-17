Куда поехать в отпуск в декабре в России: 7 идей

Вопреки распространенному заблуждению, зима — отличное время для поездок по России. Снег, новогодние украшения и отсутствие толп туристов создают уникальную атмосферу, которую стоит испытать хотя бы раз в жизни. Планируете отпуск в декабре? Мы подготовили для вас семь потрясающих идей для вашего путешествия.

Сочи и Красная Поляна

Горнолыжный сезон в Красной Поляне начинается в декабре. Сюда съезжаются профессионалы и любители со всей России, чтобы опробовать трассы разной сложности — есть маршруты как для начинающих, так и для настоящих профи.

Если вы не поклонник зимних видов спорта, не спешите отказываться от декабрьского путешествия в Сочи. Хотя в море окунуться уже не получится, можно дышать целебным морским воздухом и совершать оздоровительные прогулки по набережной. Особенно это актуально для тех, кому по медицинским показаниям не рекомендуется перегреваться и загорать. Зимой в штатном режиме работают рестораны и музеи города, а также известный на всю страну Сочи-Парк.

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Зимний отдых в Сочи не так больно ударит по карману — в декабре перелет и проживание в отеле обойдутся в разы дешевле, чем в летние месяцы.

Великий Устюг

Когда ехать в гости к Деду Морозу, как не в декабре? В резиденции зимнего волшебника будет интересно и взрослым, и детям. После экскурсии по волшебному терему для маленьких посетителей проводится игровая программа, где они будут выполнять задания сказочных героев. После этого можно прогуляться по зоопарку.

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К слову, сам Великий Устюг — тоже очень интересное место. В нем сохранилось множество древних церквей и храмов. Не все они действующие: внутри некоторых неравнодушные к истории устюжане сделали музеи. Рекомендуем посетить музей новогодней игрушки. А еще в Великом Устюге есть единственный в России завод по изготовлению черненого серебра. Там тоже проводятся интерактивные экскурсии, где каждый может почувствовать себя в роли ювелира.

Мурманск

Местные жители Кольского полуострова настолько привыкли к цветным сполохам на небе, что воспринимают северное сияние как нечто будничное. А вот для жителя средней полосы России это настоящая экзотика. Конечно, зимой в Мурманске и его окрестностях очень холодно, но путешественников это не пугает.

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Обязательно посетите Териберку — единственное место в России, где до арктической акватории можно добраться по автомобильной дороге. Здесь можно почувствовать настоящую романтику Севера: заснеженные горы, тундру, льды Северного Ледовитого океана. Из Мурманска можно добраться и в другие красивые места: полуостров Рыбачий, Хибины, Ловозерские тундры. А для любителей животных тут организуют необычное развлечение — катание на оленьей или собачьей упряжке.

Шерегеш

Тому, кто не боится холодов и готов отправиться за новыми впечатлениями в Сибирь, рекомендуем посетить Шерегеш. Опытные горнолыжники утверждают, что начало декабря — это лучшее время для отдыха на горных склонах. Именно в это время тут наблюдаются обильные снегопады. Поэтому, если вы давно хотели попробовать себя в качестве лыжника или сноубордиста, декабрь — идеальный выбор.

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Те, кто равнодушен к спорту, тоже не заскучают. Шерегеш — это Алтай, а значит, тут вы найдете уникальные природные достопримечательности. Например, Азасская пещера отличается не только красотой, но и тем, что по местной легенде здесь обитает йети. Еще одна визитная карточка местности — скалы Верблюды. Такое название они получили из-за причудливой формы, благодаря которой они напоминают этих животных.

Карелия

В декабре поездка в Карелию — это путешествие в зимнюю сказку. Именно зимой у туристов есть возможность насладиться красотой этих мест в спокойной уединенной обстановке: туристический поток сюда гораздо меньше, чем в теплое время года. Можно сделать запоминающуюся фотосессию на фоне природных достопримечательностей республики. Велик шанс, что снимки не испортят случайные прохожие.

Еще одно важное достоинство зимнего путешествия в Карелию — отсутствие мошек и комаров. Из-за большого количества водоемов летом кровососущие насекомые размножаются с огромной скоростью и досаждают путешественникам. Зимой же можно забыть об этой проблеме и наслаждаться видами.

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Рекомендуем обязательно включить в маршрут природные чудеса Карелии: водопад Кивач, который в минусовые температуры частично замерзает, и парк «Рускеала». Также посмотрите на заснеженные Кижи и Валаамский монастырь. Любителям зимней рыбалки можно заглянуть на Пяозеро и реку Суну.

Дагестан

Дагестан — туристическое направление, которое в последние годы набирает все большую популярность. Большинство туристов отправляется туда летом, хотя зимой пейзажи нисколько не хуже.

Летом в Дагестане температура стабильно превышает +25°C, что может быть опасно для пожилых людей и детей. Зимой же столбик термометра редко опускается ниже +5°C. Поэтому наслаждаться видами даже приятнее, чем летом, особенно поклонникам активных горных экскурсий.

Главная жемчужина Дагестана — Сулакский каньон — в декабре завораживает необычным сочетанием красок. Вода не замерзает и сохраняет свой знаменитый бирюзовый оттенок, а горные склоны покрываются снегом и сверкают на солнце. Неподалеку от каньона находится загадочный бархан Сарыкум — эту уникальную достопримечательность можно посетить в любое время года. Однако, пожалуй, самое впечатляющее место зимнего Дагестана — это водопад Тобот. Зимой он замерзает и превращается в ледяную колонну.

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В путешествии по Дагестану обязательно обедайте в ресторанах местной кухни. Там вас согреют большими порциями сытной и вкусной еды.

Курорты Северного Кавказа

Архыз, Домбай, Эльбрус, Чегет — горы Северного Кавказа прекрасны в любую погоду. Путешествие сюда — это не только горные лыжи, но и древнейшие храмы, природные красоты, современные санатории.

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Все слышали о Голубой Лагуне в Исландии, но мало кто знает, что на Кавказе тоже есть термальные источники. Самые известные — Бирагзанг, Кармадон и Аушигерск. Купание в них — это не только интересный опыт, но и лечебная процедура, рекомендованная людям с кожными, легочными и желудочными заболеваниями.