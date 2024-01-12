Первая помощь при обмороке: алгоритм действий и частые ошибки
Обморок — это внезапная и кратковременная потеря сознания, возникшая из-за недостаточного поступления кислорода к головному мозгу. Это состояние не относится к заболеваниям, а в большинстве случаев связано с внешними факторами. Падает в обморок человек внезапно, в любое время и в любом месте.
Правила оказания первой помощи при обмороке
Не дать человеку упасть
Если вы заметили, что человеку плохо, он начинает падать, поддержите его. Это поможет избежать травмы головы или переломов при падении.
Оценить состояние
При обмороке в первую очередь следует вызвать скорую помощь. После определить, дышит ли человек, прощупывается ли пульс, а также проверить реакцию зрачков на свет.
Уложить в правильное положение
Пострадавшего необходимо уложить на спину, на ровную поверхность. Ноги немного приподнять — подложить под них вещи, сумки.
Это способствует оттоку крови из нижней части тела к головному мозгу. Голову аккуратно поверните набок, это поможет избежать закупорки дыхательных путей.
Обеспечить доступ свежего воздуха
Расстегните стесняющую человека одежду, ослабьте ремень. Если обморок случился в помещении, откройте окна и двери. Не допускайте скопления зевак возле пострадавшего, это затруднит поступление свежего воздуха к нему.
Потрите ушные раковины, стопы и руки, чтобы улучшить циркуляцию крови.
Не оставлять человека одного до приезда врачей
Даже если человек пришел в сознание после обморока, не оставляйте его одного до приезда скорой помощи.
Если во время обморока случилась остановка дыхания и пульса, незамедлительно проведите сердечно-легочную реанимацию.
Причины обморока
Причин для обморока может быть множество: кислородное голодание, анемия, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение нервной регуляции сосудов и т.д.
Наиболее распространенные причины кратковременной потери сознания:
-
нарушение сердечного ритма;
-
низкий уровень сахара в крови;
-
мигрень;
-
сильные эмоции;
-
анафилактический шок;
-
повышенное давление в грудной клетке;
-
гипервентиляция (частое дыхание);
-
долгое пребывание в положении стоя;
-
длительный постельный режим;
-
нарушение функций вегетативной системы;
-
прием лекарственных препаратов;
-
дефицит железа и др.
Симптомы обморока
О приближающейся потере сознания могут свидетельствовать следующие симптомы:
-
бледная кожа;
-
липкий пот;
-
шум в ушах;
-
головокружение;
-
потемнение в глазах.
В зависимости от сопутствующих состояний может возникнуть боль в сердце, одышка и головная боль. Затем человек может упасть или плавно осесть на землю.
Ошибки оказания первой помощи
Что категорически запрещено делать при оказании первой помощи при обмороке:
-
Не старайтесь поднять или посадить потерявшего сознание человека. В этом случае кровь будет скапливаться в нижней части тела и головной мозг будет страдать от кислородного голодания.
-
Не хлопайте пострадавшего по лицу, можно не рассчитать силу и нанести ему вред.
-
Не давайте нюхать нашатырный спирт, это приведет к ожогу слизистых носа.
-
Не поливайте водой потерявшего сознание.
-
Не давайте никаких лекарств. Обычный человек самостоятельно не определит причину обморока, поэтому знать, какие препараты необходимы, не может. Лекарства могут только ухудшить состояние пострадавшего.