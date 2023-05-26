10 признаков того, что вы в токсичных отношениях

Союз двух любящих людей — это здорово. Но всегда ли отношения приносят счастье? К сожалению, существует такая связь между партнерами, которая не то, чтобы духовно обогащает их, а наоборот приводит к появлению психологических проблем, расстройств и комплексов. Психолог и тренер по нейролингвистическому программированию Вероника Томилина рассказывает, что такое токсичные отношения и как понять, что вы оказались их заложником.

Отношения между партнерами считаются токсичными в случае, если в них присутствуют манипуляции и созависимости, постоянные ссоры и конфликты.

Мы часто не умеем разговаривать с партнером, слышать его потребности и выражать свои, и итоге ходим по кругу, накапливая обиды, вину и злость из-за того, что наши потребности не были удовлетворены. Мы пытаемся получить их деструктивным образом с помощью ссор и конфликтов, но это не приводит к желаемому результату.

Начинается самое страшное: мы не проясняем ситуацию и не пытаемся выяснить отношения с бывшим партнером — вместо этого накапливаем злость внутри себя, обсуждаем произошедшее с друзьями и знакомыми. Иными словами, со всеми, но только не с этим человеком. Конечно, такой печальный опыт не может не сказаться на психическом состоянии и будущих отношениях.

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10 признаков токсичных отношений

К сожалению, более 80% населения планеты состоят не в здоровых, а в разрушающих, токсичных отношениях, к наиболее выраженным признакам которых относятся следующие проявления:

Вы испытываете постоянное внутреннее беспокойство;

Вы берете на себя ответственность за партнера и воспринимаете все его действия как свои собственные;

Вы вечно мучаетесь чувством вины и ругаете себя за все, что происходит в паре, при этом всегда оправдываете партнера;

Вы не можете отпустить контроль над ситуацией и изо дня в день ждете, что вот-вот в ваших отношениях произойдет что-то плохое;

Вы подстраиваетесь под желания партнера и не слышите своих собственных;

В отношениях присутствуют жесткие манипуляции;

Вас ограничивают в свободе выбора или действий;

Вы заметили, что уровень вашей самооценки значительно снизился;

Вы осознаете, что партнер вас не ценит, но при этом идете на самопожертвование, чтобы сохранить мир в отношениях;

Вы видите, что стали жить с партнером словно соседи: между вами пропала близость, а все, что вас связывает — дети и/или общий быт.

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В чем причины токсичных отношений

Приведем простой пример. Если условно нарисовать человека, который живет гармоничной жизнью и ощущает себя полноценным, он будет изображаться на бумаге в виде красивого целого кружочка и следовательно не будет прикасаться ни к чему, кроме такого же целого круга.

Наши родители — не идеальные люди, и не все знали о психологии и работали со своим мышлением. Поэтому в течение жизни целостный кружочек повреждается. Если мы не работаем с собой, если не пытаемся выстроить этот кружочек, мы начинаем заполнять его другими людьми, вещами, алкоголем, сигаретами и прочими зависимостями. Интересный момент: если у вас есть склонность к полноте, вероятнее всего, вы склонны к созависимым отношениям.

Для нас (тех, кто не проработал эти проблемы) не имеет значения, даже если человек, выбранный нами в качестве партнера, оказывается абьюзером. Ведь если он уйдет, мы почувствуем, что буквально потеряли себя и впадем в глубокую депрессию.

Родовые программы, отношения родителей, которые часто изначально строятся на детской травматике, уже несут для нас не самый лучший пример — все эти факторы во многом предопределяют действия при выборе партнера. До 27 лет формируется карта мира, на основе которой мы живем. Будучи ребенком, мы бессознательно улавливаем от родителей их паттерны поведения.

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Как выйти из токсичных отношений

Чтобы выйти из токсичных отношений, в первую очередь нужно проанализировать свое детство и отношения с членами семьи, принять реальность и отпустить старые обиды на родителей.

«Если отец хочет вырастить дочь, которая будет ценить и любить себя, то первое, кого он должен любить — это ее мать. Ребенок должен видеть проявления любви в семье! Если же этого не происходит, девочка вырастет и в будущем будет строить отношения с нарциссами и абьюзерами».

Также важно взрастить в себе чувство защищенности, травма которого обычно вызывается потерей или нехваткой отца — отсутствием опоры и крепкого плеча в период взросления, а также заботы и помощи.

Нужно осознать собственную важность и значимость, ведь если вы сами себя обесцениваете, то и партнер не будет ценить вас, так как он буквально отзеркаливает ваше внутреннее состояние.

Поймите, что достойный человек и здоровые отношения придут в вашу жизнь только тогда, когда вы взрастите в себе самоценность. Немаловажно научиться разговаривать со своей второй половиной и правильно доносить до нее собственные желания и потребности — откровенно и прямо, а не посредством манипуляций, унижения и конфликтов.

Как видите, чтобы перестать быть заложником токсичных отношений, нужно буквально начать с себя. Работая над собственными убеждениями и избавляясь от психотравм, практически сразу можно заметить положительные изменения, происходящие по принципу квантового скачка. Переверните страницу вашей жизни и начните писать новую, счастливую главу — простите родителей и обидчиков, примите себя и настройтесь на позитив, и вокруг вас многое начнет меняться к лучшему.