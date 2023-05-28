Как выглядит самый сильный человек в мире
Самого сильного человека в мире каждый год определяют на главном соревновании силачей — World's Strongest Man (англ. «Самый сильный человек планеты»). В этом году титул завоевал 27-летний Митчелл Хупер. Спортсмен и физиотерапевт из Канады стал первым гражданином своей страны, удостоенным этого звания.
Ради победы он на 64.9 метра перенес 196-килограммовый щит, восемь раз поднял штангу с закрепленными на концах гигантскими ящиками общим весом в 353 килограмма, загрузил на платформы пять огромных круглых камней весом до 210 килограммов за 35.96 секунд и протащил на себе автобус на 25 метров за 30.24 секунд.
Конечно,внушительные физические данные Митчелла повлияли на победу: при росте 191 сантиметр он весит около 145 килограммов. Но он не всегда был таким здоровяком.
Еще несколько лет назад Хупер имел гораздо более худощавое телосложение и бегал марафоны.
А в 2015 году выступал на соревнованиях по бодибилдингу в категории «Менс Физик», или, как ее еще называют, «пляжный бодибилдинг», которая отличается от других более «скромными» формами спортсменов. У атлетов-«пляжников» более стройные талии и ноги, и выступают они в плавках, прикрывающих колени — а значит, не нуждаются в демонстрации развитых мышц бедра.
В стронгмене же, напротив, мышцы ног — главные тренируемые мышцы.
Основными группами мышц для стронгменов являются мышцы ног, ягодичные мышцы, мышцы спины. Стронгмены не относятся к фитнесу. Это ближе к пауэрлифтингу. И основная цель их тренировок — работа с большими нагрузками, что близко к тяжелой атлетике. Мышцы спортсмена должны быть готовы сразу включаться на большую нагрузку — должна быть прокачана так называемая взрывная сила.
Он уже был подготовленным и выносливым спортсменом. Для всех этих видов спорта характерны длительная и кропотливая работа по подготовке к выступлению: проработка мышечных групп, кардиотренировки. Поэтому переход в силовой пауэрлифтинг для него вряд ли стал сложным.
Стать стронгменом может каждый, все зависит от того, насколько сильно человек этого хочет. Любой сложный силовой вид спорта требует постоянной работы над собой. Хотя конечно иногда и встречаются генетически одаренные люди.
Травмоопасность этих соревнований как правило связана с возможным разрывом мышц или их растяжением. Кроме того, очень сильно нагружаются суставы ног.
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