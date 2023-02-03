Психолог назвала 5 правил здоровых и длительных отношений

Практикующий психолог и коуч Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» проанализировала и рассказала, что на самом деле в современном мире может удерживать мужчину и женщину вместе. «Раньше это была социальная оценка и влияние родителей, дети, общие финансы и быт. Теперь же обществу все равно, один вы или семейный человек, есть ли у вас дети. Материальных благ без труда можно добиться и в одиночку, а родители пусть и намекают на необходимость брака, но это их ценность, для современной молодежи она вполне размыта», — заявила специалист.

По мнению Юлии Керецман, чтобы сегодня у мужчины и женщины возникло желание быть вместе и переросло в здоровые, гармоничные отношения, необходимо помнить о следующих принципах: взаимное уважение потребностей друг друга; эмоциональная саморегуляция; ваше прошлое никак не должно влиять на настоящее; способность быть уязвимым в отношениях — это не слабость, а элемент доверия; поддержка, поддержка и еще раз поддержка.

В завершение психолог порекомендовала, не скупиться на эмоции, быть открытыми и принимать все стороны партнера. «Идеальных отношений нет, запомните это. Даже если ваши знакомые на публике выглядят идеальной парой, не факт, что дома все так же хорошо. И порой отношения крепче у тех, кто постоянно бывает у семейного психолога, чем у тех, кто на публике «блестит», но замалчивает проблемы», — резюмировала Юлия Керецман.