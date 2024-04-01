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Как научиться свистеть и какие способы существуют: пошаговая инструкция
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

3 мин.

Как научиться громко свистеть: пошаговая инструкция

Татьяна Пищева
Автор
Мужчина свистит.
Фото www.istockphoto.com/South_agency
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Свист используется человечеством испокон веков. Он был важным элементом коммуникации. С помощью свиста пастухи давали команды собакам, моряки приказывали матросам, жители городов подзывали такси на улице. Существуют даже свистящие языки. Они распространены в гористой местности. Там, где из-за хорошей акустики такие звуки слышны на дальние расстояния.

Поющая девушка. Можно ли научиться петь или для этого нужен врожденный талант?

Сейчас свист потерял свое практическое значение и превратился в забавную способность, которой можно удивить друзей. Многие до сих пор мечтают научиться этому. Разобрались, какие есть методы свиста и как обучиться каждому из них.

Если у вас не получается освоить это умение с первой попытки — не расстраивайтесь. Как и любой навык, свист требует терпения и упорства.

Как насвистывать мелодии

  1. Вытяните губы, как будто произносите звук «у».

  2. Передвиньте язык к небу и упритесь кончиком языка в нижние передние зубы.

  3. Аккуратно выдохните воздух, не меняя положение губ.

  4. Поднимая и опуская среднюю часть языка, вы можете менять высоту звука и насвистывать мелодии.

Девочка свистит
Фото www.istockphoto.com/LSOphoto

Как свистеть громко с помощью пальцев

  1. Соедините кончики большого и указательного пальца так, чтобы получился знак «окей». Можно заменить указательный палец на любой другой, если вам так удобнее.

  2. Высуньте язык и загните кончик кверху.

  3. Уприте кольцо из пальцев в язык и поместите их в рот так, чтобы губы плотно касались первых фаланг.

  4. Резко выдохните и скорректируйте положение пальцев, губ и языка так, чтобы единственным выходом для воздуха остался промежуток между нижней губой и внутренней частью кольца из пальцев.

Как свистеть без помощи пальцев

  1. Растяните губы, как будто вы улыбаетесь.

  2. Язык напрягите. Выгните его так, чтобы кончик был рядом с нижними передними зубами, но не касался их. Средняя часть языка должна почти касаться небной складки.

  3. С силой выдыхайте воздух. Он должен проходить между языком и небом. Для получения более пронзительного свиста регулируйте положение губ, пока не получится чистый звук.

Свисток
Фото www.istockphoto.com/artisteer

Как свистеть с помощью ладоней

  1. Сложите ладони: плотно сомкните края, оставив немного пустого пространства в середине. Важно: не складывайте пальцы в замок. Они должны быть плотно сомкнуты между собой. Необходимо, чтобы руки выглядели так, как будто вы держите между ладоней бабочку.

  2. Большие пальцы должны быть параллельны друг другу. Согните их в фаланге и прижмите подушечки к указательному пальцу.

  3. Прижмите губы к костяшкам больших пальцев.

  4. Сильно выдыхайте, направляя воздух вниз, пока не услышите звук, напоминающий игру на флейте.

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