Можно ли научиться петь или для этого нужен врожденный талант?

Разбираемся с педагогом по вокалу.

Многие желающие блистать в шоу «Голос» или хотя бы красиво петь в душе задавались вопросом, можно ли с нуля овладеть этим искусством или для этого нужно обладать особым даром. Чтобы разобраться в сложном вопросе, можем ли мы стать звездными исполнителями и через год благодарить маму и судьбу за «Золотой граммофон», поговорили с педагогом по вокалу Надеждой Романовой.

Умение петь — это навык или талант?

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В каком возрасте лучше начинать учиться петь?

К счастью, научиться петь можно в любом возрасте. Вопрос только в том, какого результата хочется достичь.

Некоторые выбирают пение в качестве хобби для выражения своих эмоций. В таком случае начать обучение никогда не поздно.

Фото istockphoto.com

Как развить музыкальный слух?

Один из вариантов «прокачать» этот навык — слушать много разной музыки, развивать наслушанность. Помимо этого необходимо делать различные базовые упражнения, например, на повторение звуков. Можно слушать один звук несколько раз, стараться запомнить и повторить, потом усложнять задачу — повторять последовательность звуков.

В общем, если вы думаете, что у вас нет таланта и поэтому вы никогда не сможете петь, то (хорошая новость) это не так! Научиться петь может абсолютно каждый. Главное, грамотно оценивать свои возможности и не сдаваться при первых трудностях.