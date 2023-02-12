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Сегодня, 16:00

Можно ли научиться петь или для этого нужен врожденный талант?

Валерия Шиянова
Автор
Надежда Романова
Педагог по вокалу
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Фото Freepik/benzoix
Разбираемся с педагогом по вокалу.

Многие желающие блистать в шоу «Голос» или хотя бы красиво петь в душе задавались вопросом, можно ли с нуля овладеть этим искусством или для этого нужно обладать особым даром. Чтобы разобраться в сложном вопросе, можем ли мы стать звездными исполнителями и через год благодарить маму и судьбу за «Золотой граммофон», поговорили с педагогом по вокалу Надеждой Романовой.

Умение петь — это навык или талант?

Пение — это однозначно не только талант, но и навык, который нарабатывается разными упражнениями и осознанными тренировками. Не всем дано петь на большой сцене, потому что для этого нужна внутренняя предрасположенность, ощущение музыкальности, потребность в самовыражении через музыку. Тем не менее научить петь можно любого. Многое зависит от запросов учащегося. Каждый способен «почистить» интонацию и сделать себя более стабильным в пении. А вот для того, чтобы исполнять какие-то сложные вещи, нужна музыкальная одаренность.
Надежда Романова
Педагог по вокалу

Девушка поет в ванной. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В каком возрасте лучше начинать учиться петь?

К счастью, научиться петь можно в любом возрасте. Вопрос только в том, какого результата хочется достичь.

Если есть запрос на профессионализм, то, конечно, чем раньше, тем лучше: с трех лет можно начать общеразвивающие музыкальные занятия, а уже с пяти имеет смысл глубже погружаться в обучение.
Надежда Романова
Педагог по вокалу

Некоторые выбирают пение в качестве хобби для выражения своих эмоций. В таком случае начать обучение никогда не поздно.

Поющий мужчина. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Как развить музыкальный слух?

Один из вариантов «прокачать» этот навык — слушать много разной музыки, развивать наслушанность. Помимо этого необходимо делать различные базовые упражнения, например, на повторение звуков. Можно слушать один звук несколько раз, стараться запомнить и повторить, потом усложнять задачу — повторять последовательность звуков.

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В общем, если вы думаете, что у вас нет таланта и поэтому вы никогда не сможете петь, то (хорошая новость) это не так! Научиться петь может абсолютно каждый. Главное, грамотно оценивать свои возможности и не сдаваться при первых трудностях.

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