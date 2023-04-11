Эксперт рассказал, из какой ткани лучше выбирать одежду для тренировок

Руководитель и эксперт по производству экипировки Forward Виталий Цыганков рассказал «СЭ», из какой ткани лучше выбирать одежду для тренировок. «Многие предполагают, что это натуральный хлопок, потому что он гипоаллергенен и позволяет коже дышать. Но если использовать исключительно натуральные материалы, ткань будет сминаться, садиться при стирке и быстро портиться. Чтобы этого избежать, производители используют синтетические волокна в дополнение к натуральным», — пояснил эксперт.

По словам Виталия Цыганкова, при изготовлении экипировки применяются сочетания натуральных и смесовых, синтетических высокотехнологичных материалов. «Например, лайкра и эластан придают одежде длительную эластичность, помогают сохранить устойчивость к выцветанию при стирке, защищают от деформации. Ткань из них может растягиваться и снова возвращаться в прежнюю форму даже после самых изнуряющих тренировок», — рассказал специалист.

Также используются и другие материалы. Из полиэстера производят специальные сетчатые вставки, благодаря которым тело может дышать. Из него шьют лосины, тайтсы, топы, термобелье и другую экипировку. Нейлон выступает в качестве аналога обычного шелка — его нити применяют при производстве спортивных костюмов, лосин, толстовок. Особо практичны волокна полиамида — они долгое время сохраняют качественную воздухопроницаемость, прочность, легкость и мягкость, при намокании ткань быстро высыхает. «Для производства спортивной одежды используют еще футер, бифлекс, стрейч-кулир, стрейч-коттон и другие материалы. Их свойства делают экипировку более качественной и практичной, помогают изделиям сохранять свои первозданные свойства, несмотря на внешние факторы», — подытожил Виталий Цыганков.

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