5 способов побороть лень от специалиста по тайм-менеджменту

Все мы любим мечтать об успехе, более оплачиваемой работе, ремонте или переезде. Но часто достигать даже менее амбициозных целей мешают не сложные препятствия, а склонность откладывать дела на потом, другими словами, прокрастинация.

Многие сталкивались с проблемой, когда из-за нежелания решать рутинные вопросы страдали не только собственные планы, но и отношения с другими людьми, репутация на работе и даже здоровье.

Мы попросили эксперта в сфере управления и специалиста по тайм-менеджменту Викторию Шухат рассказать, как справиться с прокрастинацией и научиться приступать к делам вовремя.

Лень или прокрастинация?

Важно четко понимать причины нежелания действовать. Если даже приятные дела не вдохновляют, то, возможно, человек столкнулся с апатией или выгоранием. Эти состояния могут быть спровоцированы сильным стрессом или депрессией. В таком случае проблему решить можно только вместе со специалистом.

Лень, которая не связана с физиологическими причинами, часто называют прокрастинацией. На первый взгляд у них много общего. Но лень — это свойство характера, а прокрастинация — отсутствие мотивации. Поэтому первый шаг к тому, чтобы начать бороться с прокрастинацией — найти цель.

Что нас мотивирует?

Основных причин, чтобы начать действовать, не так много. Чаще всего нас мотивируют:

удовольствие от процесса;

удовлетворение от результата;

одобрение окружающих;

чувство долга;

деньги.

Но иногда даже четкое видение цели, например: «Я получу гонорар, когда закончу эту статью», — не побуждает приняться за дело.

Но это не значит, что если рядом нет наставника или идейного вдохновителя, большинство из нас обречены на вечное откладывание дел на потом, пока не настигнут неприятные последствия в виде нагоняя от начальника или запущенных проблем со здоровьем. Есть проверенные способы обмануть «внутреннего лентяя».

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Как справиться с прокрастинацией?

Правило №1: составляйте списки дел

Иногда руки опускаются из-за большого количества дел: непонятно за что хвататься. Поможет составление списка в ежедневнике — так можно упорядочить мысли и расставить приоритеты.

Если цели долгосрочные, можно использовать систему СМАРТ, согласно которой цель должна быть реальной, достижимой, конкретной, с измеримым результатом и достигаемой за определенное время. То есть «бросить курить» — не СМАРТ. А план «через месяц я буду выкуривать не больше половины пачки сигарет в неделю» — СМАРТ-цель.

Этот метод может помочь людям с ненормированным графиком и непредсказуемыми задачами. Чтобы не впадать в уныние, когда к концу дня окажется, что из-за форс-мажора выполнено меньше половины из запланированных утром дел.

Правило №2: разбивайте задачи

Иногда причина прокрастинации в том, что страшно подступиться к большому и сложному делу.

Этот принцип схож с постановкой СМАРТ-целей. Например, при намерении «подтянуть английский» можно создать несколько подзадач. Допустим, сначала это будет «купить учебники», «записаться на курсы», позже — «познакомиться с носителем языка» или «поехать за границу».

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Правило №3: создавайте приятные условия

Здесь возможны варианты: либо создать себе комфортные условия, либо придумать систему поощрений. В первом случае важно не потратить всю энергию на обустройство удобного рабочего места.

Правило №4: не отвлекайтесь в течение конкретного отрезка времени

Например, можно поставить таймер на 20 минут и углубиться в процесс, не отвлекаясь. Когда таймер сработает, нужно сделать перерыв на пять минут. Таких отрезков по 20 минут с пятиминутными перерывами должно быть четыре. А после устройте большой перерыв минут на 20.

Правило №5: делегируйте

Не бойтесь обращаться за помощью и доверять другим дела, на которые не хватает времени и сил. Если у вас нет подчиненных, можно договориться с коллегами и обменивать услугу на услугу. Например, если у вас хорошо получается писать клиентам неприятные письма, а у коллеги — делать презентации, вы можете помочь друг другу.

Разумеется, не всем одинаково хорошо подойдут все пять советов. Но каждую рекомендацию можно проверить в действии и взять на вооружения те, что для вас работают, преобразовав их под себя.

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