Как понять, что у вас депрессия? 9 тревожных симптомов
Депрессия — расстройство, которое приводит к постоянному чувству печали, пустоты и безнадежности. Многие люди так или иначе сталкивались с подобными ощущениями. Но всегда ли они представляют собой признаки депрессивного состояния? Разбираемся вместе с психологом.
Ниже описаны часто встречающиеся симптомы депрессии, однако поставить конкретный диагноз может только психотерапевт.
Симптомы депрессии
Не стоит пренебрегать помощью специалистов, если вас настораживают некоторые характерные признаки депрессивного состояния.
Изменение эмоционального фона
Первое, на что стоит обратить внимание, — это эмоции. То, что раньше вызывало у вас чувство трепета и тепла в теле, в период депрессии утрачивает эмоциональный заряд. Краски теряют яркость. Существует мнение, что человек, находясь в депрессии, не видит радугу.?? Положительных эмоций почти нет.
Ощущение безысходности
Одним из симптомом депрессии может стать чувство безысходности. Появляется стойкое внутреннее ощущение, что невозможно изменить свою жизнь и выхода нет. От этого возникает подавленное состояние и отсутствие настроения в целом.
Обесценивание достижений
В состоянии депрессии появляется ощущение, что человек не способен влиять на события в своей жизни, что должен кто-то извне прийти на помощь и вытащить из сплошного негатива. Также в такой момент происходит обесценивание всего, что было наработано за жизнь. Появляется потеря уверенности в себе и отсутствие самоуважения.
Чувство вины
Человеку в депрессии свойственно винить себя во всех бедах. Даже в том случае, когда он сам не в силах повлиять на ситуацию.
По словам психолога, чрезмерная самокритика и необоснованное чувство вины — симптомы депрессии, которые не стоит оставлять без внимания.
Суицидальные мысли
Человека, находящегося в депрессии, могут посещать мысли о суициде. «Если меня не будет, всем станет легче» — именно так часто он думает в такой ситуации, будто желая спасти от себя целый мир.
Частые заболевания
Отсутствие энергии, постоянная усталость и частые простуды характерны для депрессии. Из-за постоянного напряжения тело начинает часто болеть.
Изменение аппетита
Когда мир вокруг теряет яркие краски, нарушается не только привычное восприятие действительности, но и состояние здоровья. Одним из признаков депрессивного состояния может быть изменение аппетита. Человеку может быть свойственно как «заедание» проблем, так и, наоборот, отсутствие желания питаться. Оба случая — крайности, которые в конечном итоге неминуемо приведут к проблемам со здоровьем.
Нарушение концентрации внимания
Депрессия может стать причиной нарушения когнитивных способностей — умения запоминать информацию. Ухудшается качество памяти и внимания.
Если вам сложно концентрировать свое внимание на чем-то, постоянно блуждают мысли в голове, — это тоже звоночек, на который стоит обратить внимание,
Нарушение сна
Чем бы ни было вызвано депрессивное состояние, оно наносит вред как психическому, так и физическому здоровью человека. Нарушение сна и бессонница, вызванные депрессией, приводят к постоянной усталости. Хронический недосып может стать причиной ряда заболеваний.
Хотя некоторые люди с депрессией могут испытывать снижение мотивации и энергии, трудности с выражением эмоций, такие симптомы не являются универсальными.
Это потенциально серьезное заболевание может потребовать медицинского наблюдения и лечения. При обнаружении первых симптомов этого состояния следует обратиться за помощью к специалистам.