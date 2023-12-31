Петарды: где можно и нельзя взрывать по закону

В период новогодних праздников пиротехника пользуется особой популярностью. Можно ли использовать петарды прямо на улице и могут ли за это привлечь к какой-то ответственности — разобрали вместе с юристами.

Что такое петарды

Петарда — это один из самых распространенных видов пиротехники. Их впервые начали применять на родине пороха — в Китае — в XI веке. Тогда петарды представляли собой полый стебель бамбука, заполненный взрывоопасным порошком. С тех пор основной принцип действия остался прежним. Внутрь гильзы помещается пиротехнический состав, который воспламеняется при контакте с огнем. Петарды ценят за их дешевизну, простоту в использовании и разнообразные эффекты.

Какие бывают петарды

Фитильные петарды

Эта разновидность петард имеет фитиль, который нужно поджечь. Такие снаряды считаются более безопасными, потому что вероятность самопроизвольного взрыва сведена к минимуму.

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Терочные петарды

Чтобы поджечь терочную петарду, достаточно потереть ее, как спичку. К такой пиротехнике нельзя приближаться в одежде из синтетических тканей, так как существует вероятность возникновения искры, способной привести устройство в действие.

«Бомбочки»

Главная особенность «бомбочек» — взрыв с громким хлопком. Они бывают фитильные и с выдергиваемой чекой.

«Розочки»

Петарды «розочки» перед взрывом испускают разноцветные искры. По сути, это маленький фейерверк, который взрывается не в воздухе, а на земле.

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Существуют еще множество разновидностей петард: вращающиеся, свистящиеся, дымящиеся и другие.

Где можно взрывать

Взрывая петарды, необходимо соблюдать ряд простых правил. Например, не поджигать пиротехнику в плохую погоду.

Исходя из рекомендаций МЧС России, петарды допускается использовать на открытых площадках, размер которых должен быть указан на каждом отдельном изделии. Помимо этого, над выбранной территорией не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

Где нельзя взрывать

При использовании пиротехники необходимо соблюдать возрастные ограничения.

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Порядок и условия, при которых может быть использована пиротехническая продукция, установлены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В соответствии с постановлением применение петард запрещается:

в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Не стоит также забывать, что в некоторых регионах страны в принципе запрещены любые пиротехнические средства, кроме бенгальских огней и маленьких хлопушек. Так, использовать петарды нельзя в:

Белгородской области;

Брянской области;

Курской области;

Ростовской области;

Республике Крым.

Фото Constantinis/www.istockphoto.com

Что будет, если взрывать петарды ненадлежащим образом

Ответственность за неправомерное использование пиротехники зависит от характера правонарушения. Если пиротехника применяется с нарушением норм пожарной безопасности, то нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. Если такие нарушения не повлекли возникновения пожара и других тяжких последствий, то нарушителю грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Что же касается взрыва петард на улице или в общественном месте, то речь идет о мелком хулиганстве. Соответственно, нарушителю грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Штраф за такие действия составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Также нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.

Учитывайте, что нельзя нарушать и правила тишины в любую ночь, за исключением новогодней. Например, в Москве за запуск салюта в ночное время штрафуют в размере до 2000 рублей.