Как празднуют Новый год в разных странах мира
Ночь с 31 декабря на 1 января во всем мире становится одной из самых ярких и запоминающихся. В большинстве стран в это время принято отмечать Новый год — шумно и весело или в тихом семейном кругу, одним словом, везде свои традиции.
В необычных и в чем-то очень знакомых новогодних традициях России, Европы и США помогала разбираться организатор мероприятий в России и за рубежом Виктория Япрынцева.
Германия
В Германии новогодняя ночь носит имя монаха Сильвестра I, победившего ветхозаветного Левиафана в 314 году. По легенде, к концу первого тысячелетия морской монстр должен был ознаменовать своим приходом конец света. Самого Сильвестра не стало в 335 году, именно 31 декабря.
Как и в России, в Германии празднества начинаются загодя — еще с вечера — и продолжаются до самого утра. У немцев сложились свои традиции встречи Нового года. Главная из них — массовые народные гулянья. Принято считать, что отпугнуть от себя злых духов, а также привлечь удачу и счастье в жизнь можно, встретив праздник с размахом, шумно, весело. Города украшают сияющие гирлянды и наряженные елки. Люди собираются на центральных площадях, чтобы поздравить друг друга и пожелать удачи в будущем году. Выступают артисты и музыканты, в шатрах продают сладости и сувениры, а ночное небо освещают вспышки салютов. Главное гулянье проходит у Бранденбургских ворот в Берлине и транслируется центральными телеканалами.
Но до наступления торжества щепетильные немцы проводят тщательную подготовку: наводят чистоту и порядок, избавляясь от всего ненужного, покупают новую скатерть и посуду. Новый год принято встречать со всем новым.
Праздничные застолья в Германии пышные и сытные, а главное блюдо — карп, символизирующий достаток и изобилие. Есть у немцев еще одно интересное новогоднее блюдо — раклет. Готовят его из расплавленного жирного сыра, сервируя картофелем, маринованными огурчиками, орехами и соусом из фруктов — мастардой. Помимо шампанского, популярностью пользуется пунш — алкогольный напиток на основе фруктов или фруктового сока.
Традиционный для новогодней ночи фильм у немцев — «Ужин на одного», ему уже более полувека. Если его смотрит треть населения, то выступление канцлера смотрят все. Речь президента как формальность звучит на Рождество.
Из необычных праздничных примет и ритуалов в Германии существует традиция вместе с боем курантов взбираться повыше и прыгать вниз с последним двенадцатым ударом. Еще под Новый год немцы любят гадать, используя свинец или воск. Для этого можно приобрести даже специальный набор — они широко распространены. Расплавленный в ложечке свинец или воск выливают в воду и по получившейся фигуре определяют будущее. Хорошим символом считают звезду, которая сулит удачу — как в любовных делах, так и в финансовых.
Дорогие подарки в новогоднюю ночь у немцев дарить не принято. Это могут быть символические сувениры. Этот обычай называют «Бешерунг».
Великобритания
Новый год в Великобритании относят к светским праздникам. Однако корни его уходят глубоко в язычество. Предки жителей Великобритании хотя и праздновали начало года на Самайн (ночь с 31 октября на 1 ноября, знаменовавшая завершение сбора урожая), но все же оставили потомкам свои традиции, некоторые перекочевали даже к нам. Так, ель считалась у кельтов обителью лесного духа. В пору языческих верований ему приносили кровавые жертвы — ветви ели «украшали» внутренностями животных, врагов и провинившихся. С приходом христианства традиция не ушла в века, но разительно преобразилась. На ели стали вешать шары из дерева, затем из стекла, а также гирлянды — сначала тряпичные, потом бумажные.
Переход на Григорианский календарь случился в 1752 году. Именно тогда официально было признано 1 января началом нового года. За это время жители Великобритании успели накопить различные традиции. Люди устраивают вечеринки, собираются шумными компаниями на улицах и в пабах. В полночь все поздравляют друг друга, обнимая и желая счастливого Нового года. Самое масштабное место сбора — на берегах Темзы в Лондонском Сити, где после боя курантов транслируется праздничное световое шоу.
Также ежегодно начиная с 1987-го в Лондоне проходит самый масштабный парад в мире, начинающийся на улице Пикадилли и проходящий по всем центральным улицам. Его цель — сбор пожертвований на благотворительность. В нем принимают участие артисты и акробаты, танцоры и даже спортивные болельщики.
Перед боем курантов люди, держась за руки, поют песню Auld Lang Syne, что переводится приблизительно как «Давным-давно». Ее текст сложился на основе баллады, которую дополнил своими стихами и записал в 1788 году Роберт Бернс, знаменитый шотландский поэт. На русский язык она была переведена Самуилом Маршаком, а позднее — Евгением Фельдманом.
Одна из новогодних традиций у англичан — давать зароки, или New Year's resolutions. Накануне наступления Нового года люди дают себе различные обещания — например, похудеть, выучить иностранный язык, бросить курить, сменить работу, начать заниматься спортом и прочее. Иногда их даже записывают. Обещание может быть не одно, а целый список.
Новогодний ужин в Великобритании включает основное блюдо из мяса (индейку или гуся, запеченного с картофелем и брюссельской капустой), легкие закуски, пироги, пудинг и традиционный пунш. В состав пунша входит алкоголь, чай с лимоном, специи и сахар.
У современных англичан сохранилось поверье, что тот, кто первым войдет в дом с наступлением нового года (first footer), принесет непременно счастье и удачу. Крайне нежелательно, чтобы это был светловолосый, а уж тем более рыжий гость. Мужчину же с темными волосами примут с распростертыми объятиями. Такой гость традиционно приносит с собой виски, хлеб, соль и уголь, символизирующие здоровье, сытость, богатство и тепло.
В разгар Нового года англичане играют в «Тайного Санту». Правила просты: участники записывают свои имена на бумажках, перемешивают их в коробке, после чего каждый вытягивает по одной, не разворачивая при всех. Позднее, узнав имя, человек пишет его на своем подарке, не обозначая себя. Затем презенты отправляются под елку, чтобы быть полученными адресатами во время праздничной вечеринки.
Соединенные Штаты Америки
Новый год как традицию в Штаты завезли переселенцы из Голландии в XVII веке. Американцы предпочитают проводить новогоднюю ночь в больших и шумных компаниях. Центром народных гуляний становится Тайм-Сквер в Нью-Йорке, где собираются порядка двух миллионов людей. Невероятно популярны различные парады, главные из них — парад роз и парад пантомимы.
Помимо привычных всем шоу и фейерверков, все ожидают главного события вечера — когда с высоты 23 метров опустится хрустальный шар и в полночь коснется земли. Этой традиции уже больше века, она стала настолько популярна, что различные интерпретации и «мини-версии» стали возникать в отдельных штатах.
Американцы, в отличие от русских, не приемлют пышного стола в новогоднюю ночь и больше времени отдают веселью. И тем не менее на нем всегда есть легкие закуски и шампанское, а в некоторых штатах готовят особенное блюдо — оно состоит из свинины, риса и гороха и называется «Скачущий Джон». Тем, кто его готовит, оно должно принести всевозможные блага. Остатки блюда почему-то называют «Прыгающей Дженни».
В канун Нового года жители США составляют список обещаний на будущий год, а также дарят близким различные презенты. С боем курантов американцы целуют первого, кто окажется рядом, даже если это совершенно незнакомый человек.
Италия
Capodanno, или Новый год, в Италии любят встречать громко и ярко. Многочисленные фейерверки и хлопушки — не просто красивые спецэффекты, а способ отпугнуть от себя злых духов, чтобы они не принесли зла в наступающем году. Вообще, итальянцы очень суеверны и придерживаются мнения: как встретишь 1 января, так и проведешь весь год. В этот день нельзя брать и отдавать долги, а также работать.
В канун новогодней ночи итальянцы кладут монетки на окна и ставят свечи, чтобы привлечь в дом достаток и приманить удачу. С этой же целью они облачаются в красный цвет или как минимум надевают красное нижнее белье.
Если про традицию выбрасывать старые вещи из дома, чтобы избавиться от негатива, слышали многие, то про воду из источника, принесенную в дом 1 января до захода солнца, так называемую «новую воду», слышали наверняка не все. Этот обычай сохранился лишь в некоторых уголках Италии. Вместе со свежей водой в дом, по поверьям, приносят счастье.
По итальянским приметам 1 января важно не только правильно провести, но и начать. Если вы встретите добродушного старичка и он перейдет вам дорогу — проведете в достатке весь год. Плохой приметой считается, если перед вами пройдет ребенок или священник.
Любовь итальянцев к хорошему вину распространяется и на выбор напитков для Нового года. Они его с удовольствием пьют вместо шампанского. В целом гастрономические пристрастия итальянцев в новогоднюю ночь связаны преимущественно не с самим праздником, а с национальной кухней.
А еще перед боем курантов жители Италии кладут перед собой на тарелку 12 виноградинок, съедая по одной с каждый ударом. Того, кто съест 12-ю виноградину последним, ждет удача в наступившем году.
Россия
Новогодняя ночь в России с 31 декабря на 1 января появилась лишь при Петре I, вместе с переходом на новую систему летоисчисления и указом о праздновании 1699 года. Народу всех сословий было велено украсить дворы и дома ветвями ели и сосен на немецкий манер. Также горожанам следовало поздравлять друг друга и разжигать по ночам во дворах огни. А в первый день 1700 года был даже запущен первый фейерверк. С приходом Екатерины Великой к традиционным атрибутам Нового года добавились шампанское, открытки и елочные игрушки.
После революции все «буржуазные излишества» были отброшены, а сам праздник возвращен лишь к 1935 году. Очередной период внес новые традиции в виде речи руководителя страны, боя курантов, праздничных песен, ароматных мандаринов и оливье. Популярность благодаря подаркам стали набирать такие персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка.
В традиции современного новогоднего празднования россиян непременно входит пышное застолье в кругу семьи и друзей с салатом оливье, красной икрой, шампанским, мандаринами и прочими яствами. Параллельно трапезе идут обсуждения того, что было в этом году, под «Иронию судьбы» и символичное прощание с годом уходящим. Так продолжается до ежегодного выступления президента в преддверии боя курантов. В это время многие быстро-быстро записывают на салфетке желание, чтобы успеть ее сжечь и выпить пепел с шампанским под последний удар. Подобный ритуал знаком каждому. Но есть и другие традиции.
Некоторые готовят к новогоднему столу пирожки, внутрь которых кладут бумажку с пожеланием, обернутым в фольгу. Иногда гостей может поджидать и другой сюрприз — монетка в угощении (к богатству) или в выпечку будет нарочно добавлено много соли (к трудностям), перца (к счастью) или сахара (к сладкой жизни). Иногда пироги заменяют на пельмени — дело вкуса.
Не все россияне предпочитают домашние посиделки. Кто-то большой, дружной компанией отправляется на центральные площади, где традиционно в каждом городе устанавливают главную елку торжества, сцену, ярмарку с едой, напитками и сувенирами. Массовые гулянья проводят не только в саму новогоднюю ночь, но и в течение ближайшей пары недель до наступления старого Нового года — праздника, который есть только в России и странах СНГ, возникший из-за противоречий юлианского и григорианского летоисчислений.