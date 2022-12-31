Как празднуют Новый год в разных странах мира

Где-то выбрасывают старую мебель, а где-то целуются с незнакомцами.

Ночь с 31 декабря на 1 января во всем мире становится одной из самых ярких и запоминающихся. В большинстве стран в это время принято отмечать Новый год — шумно и весело или в тихом семейном кругу, одним словом, везде свои традиции.

В необычных и в чем-то очень знакомых новогодних традициях России, Европы и США помогала разбираться организатор мероприятий в России и за рубежом Виктория Япрынцева.

Германия

В Германии новогодняя ночь носит имя монаха Сильвестра I, победившего ветхозаветного Левиафана в 314 году. По легенде, к концу первого тысячелетия морской монстр должен был ознаменовать своим приходом конец света. Самого Сильвестра не стало в 335 году, именно 31 декабря.

Как и в России, в Германии празднества начинаются загодя — еще с вечера — и продолжаются до самого утра. У немцев сложились свои традиции встречи Нового года. Главная из них — массовые народные гулянья. Принято считать, что отпугнуть от себя злых духов, а также привлечь удачу и счастье в жизнь можно, встретив праздник с размахом, шумно, весело. Города украшают сияющие гирлянды и наряженные елки. Люди собираются на центральных площадях, чтобы поздравить друг друга и пожелать удачи в будущем году. Выступают артисты и музыканты, в шатрах продают сладости и сувениры, а ночное небо освещают вспышки салютов. Главное гулянье проходит у Бранденбургских ворот в Берлине и транслируется центральными телеканалами.

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Но до наступления торжества щепетильные немцы проводят тщательную подготовку: наводят чистоту и порядок, избавляясь от всего ненужного, покупают новую скатерть и посуду. Новый год принято встречать со всем новым.

Праздничные застолья в Германии пышные и сытные, а главное блюдо — карп, символизирующий достаток и изобилие. Есть у немцев еще одно интересное новогоднее блюдо — раклет. Готовят его из расплавленного жирного сыра, сервируя картофелем, маринованными огурчиками, орехами и соусом из фруктов — мастардой. Помимо шампанского, популярностью пользуется пунш — алкогольный напиток на основе фруктов или фруктового сока.

Традиционный для новогодней ночи фильм у немцев — «Ужин на одного», ему уже более полувека. Если его смотрит треть населения, то выступление канцлера смотрят все. Речь президента как формальность звучит на Рождество.

Из необычных праздничных примет и ритуалов в Германии существует традиция вместе с боем курантов взбираться повыше и прыгать вниз с последним двенадцатым ударом. Еще под Новый год немцы любят гадать, используя свинец или воск. Для этого можно приобрести даже специальный набор — они широко распространены. Расплавленный в ложечке свинец или воск выливают в воду и по получившейся фигуре определяют будущее. Хорошим символом считают звезду, которая сулит удачу — как в любовных делах, так и в финансовых.

Великобритания

Новый год в Великобритании относят к светским праздникам. Однако корни его уходят глубоко в язычество. Предки жителей Великобритании хотя и праздновали начало года на Самайн (ночь с 31 октября на 1 ноября, знаменовавшая завершение сбора урожая), но все же оставили потомкам свои традиции, некоторые перекочевали даже к нам. Так, ель считалась у кельтов обителью лесного духа. В пору языческих верований ему приносили кровавые жертвы — ветви ели «украшали» внутренностями животных, врагов и провинившихся. С приходом христианства традиция не ушла в века, но разительно преобразилась. На ели стали вешать шары из дерева, затем из стекла, а также гирлянды — сначала тряпичные, потом бумажные.

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Переход на Григорианский календарь случился в 1752 году. Именно тогда официально было признано 1 января началом нового года. За это время жители Великобритании успели накопить различные традиции. Люди устраивают вечеринки, собираются шумными компаниями на улицах и в пабах. В полночь все поздравляют друг друга, обнимая и желая счастливого Нового года. Самое масштабное место сбора — на берегах Темзы в Лондонском Сити, где после боя курантов транслируется праздничное световое шоу.

Перед боем курантов люди, держась за руки, поют песню Auld Lang Syne, что переводится приблизительно как «Давным-давно». Ее текст сложился на основе баллады, которую дополнил своими стихами и записал в 1788 году Роберт Бернс, знаменитый шотландский поэт. На русский язык она была переведена Самуилом Маршаком, а позднее — Евгением Фельдманом.

Одна из новогодних традиций у англичан — давать зароки, или New Year's resolutions. Накануне наступления Нового года люди дают себе различные обещания — например, похудеть, выучить иностранный язык, бросить курить, сменить работу, начать заниматься спортом и прочее. Иногда их даже записывают. Обещание может быть не одно, а целый список.

Новогодний ужин в Великобритании включает основное блюдо из мяса (индейку или гуся, запеченного с картофелем и брюссельской капустой), легкие закуски, пироги, пудинг и традиционный пунш. В состав пунша входит алкоголь, чай с лимоном, специи и сахар.

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У современных англичан сохранилось поверье, что тот, кто первым войдет в дом с наступлением нового года (first footer), принесет непременно счастье и удачу. Крайне нежелательно, чтобы это был светловолосый, а уж тем более рыжий гость. Мужчину же с темными волосами примут с распростертыми объятиями. Такой гость традиционно приносит с собой виски, хлеб, соль и уголь, символизирующие здоровье, сытость, богатство и тепло.

Соединенные Штаты Америки

Новый год как традицию в Штаты завезли переселенцы из Голландии в XVII веке. Американцы предпочитают проводить новогоднюю ночь в больших и шумных компаниях. Центром народных гуляний становится Тайм-Сквер в Нью-Йорке, где собираются порядка двух миллионов людей. Невероятно популярны различные парады, главные из них — парад роз и парад пантомимы.

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Помимо привычных всем шоу и фейерверков, все ожидают главного события вечера — когда с высоты 23 метров опустится хрустальный шар и в полночь коснется земли. Этой традиции уже больше века, она стала настолько популярна, что различные интерпретации и «мини-версии» стали возникать в отдельных штатах.

В канун Нового года жители США составляют список обещаний на будущий год, а также дарят близким различные презенты. С боем курантов американцы целуют первого, кто окажется рядом, даже если это совершенно незнакомый человек.

Италия

Capodanno, или Новый год, в Италии любят встречать громко и ярко. Многочисленные фейерверки и хлопушки — не просто красивые спецэффекты, а способ отпугнуть от себя злых духов, чтобы они не принесли зла в наступающем году. Вообще, итальянцы очень суеверны и придерживаются мнения: как встретишь 1 января, так и проведешь весь год. В этот день нельзя брать и отдавать долги, а также работать.

Если про традицию выбрасывать старые вещи из дома, чтобы избавиться от негатива, слышали многие, то про воду из источника, принесенную в дом 1 января до захода солнца, так называемую «новую воду», слышали наверняка не все. Этот обычай сохранился лишь в некоторых уголках Италии. Вместе со свежей водой в дом, по поверьям, приносят счастье.

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По итальянским приметам 1 января важно не только правильно провести, но и начать. Если вы встретите добродушного старичка и он перейдет вам дорогу — проведете в достатке весь год. Плохой приметой считается, если перед вами пройдет ребенок или священник.

Любовь итальянцев к хорошему вину распространяется и на выбор напитков для Нового года. Они его с удовольствием пьют вместо шампанского. В целом гастрономические пристрастия итальянцев в новогоднюю ночь связаны преимущественно не с самим праздником, а с национальной кухней.

Россия

Новогодняя ночь в России с 31 декабря на 1 января появилась лишь при Петре I, вместе с переходом на новую систему летоисчисления и указом о праздновании 1699 года. Народу всех сословий было велено украсить дворы и дома ветвями ели и сосен на немецкий манер. Также горожанам следовало поздравлять друг друга и разжигать по ночам во дворах огни. А в первый день 1700 года был даже запущен первый фейерверк. С приходом Екатерины Великой к традиционным атрибутам Нового года добавились шампанское, открытки и елочные игрушки.

После революции все «буржуазные излишества» были отброшены, а сам праздник возвращен лишь к 1935 году. Очередной период внес новые традиции в виде речи руководителя страны, боя курантов, праздничных песен, ароматных мандаринов и оливье. Популярность благодаря подаркам стали набирать такие персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка.

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В традиции современного новогоднего празднования россиян непременно входит пышное застолье в кругу семьи и друзей с салатом оливье, красной икрой, шампанским, мандаринами и прочими яствами. Параллельно трапезе идут обсуждения того, что было в этом году, под «Иронию судьбы» и символичное прощание с годом уходящим. Так продолжается до ежегодного выступления президента в преддверии боя курантов. В это время многие быстро-быстро записывают на салфетке желание, чтобы успеть ее сжечь и выпить пепел с шампанским под последний удар. Подобный ритуал знаком каждому. Но есть и другие традиции.

Некоторые готовят к новогоднему столу пирожки, внутрь которых кладут бумажку с пожеланием, обернутым в фольгу. Иногда гостей может поджидать и другой сюрприз — монетка в угощении (к богатству) или в выпечку будет нарочно добавлено много соли (к трудностям), перца (к счастью) или сахара (к сладкой жизни). Иногда пироги заменяют на пельмени — дело вкуса.

Не все россияне предпочитают домашние посиделки. Кто-то большой, дружной компанией отправляется на центральные площади, где традиционно в каждом городе устанавливают главную елку торжества, сцену, ярмарку с едой, напитками и сувенирами. Массовые гулянья проводят не только в саму новогоднюю ночь, но и в течение ближайшей пары недель до наступления старого Нового года — праздника, который есть только в России и странах СНГ, возникший из-за противоречий юлианского и григорианского летоисчислений.