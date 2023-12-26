Новогодние мероприятия в Москве в 2024 году

В грядущие праздники в Москве будет множество мероприятий, которые сделают ваши зимние каникулы незабываемыми. Предлагаем топ самых интересных событий столицы, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Выставка-форум «Россия»

С момента открытия выставка-форум стала центром притяжения туристов. На каникулах можно будет посетить экскурсию «Новогодняя Россия» и узнать о традициях празднования Нового года в разных уголках страны и купить сувенир на праздничном базаре. Помимо этого, можно заглянуть на экспозиции разных регионов и узнать больше об их истории и достижениях.

Фото Максим Блинов / фотохост-агентство РИА Новости

Главные елки столицы и детские новогодние шоу

Туристы с детьми могут посетить Кремлевскую елку, Елку в Храме Христа Спасителя, шоу-мюзикл «Чебурашка» в парке аттракционов «Остров мечты», «Елку телеканала Карусель», «Елку Мэра». Рекомендуем также обратить внимание на новогоднее шоу «Дядя Степа», которое будет проходить ежедневно c 30 декабря по 10 января. Представления приурочены к 110-летию Сергея Михалкова, которое отмечалось в 2023 году.

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Традиционный праздничный фестиваль проходит на 36 площадках Москвы (даты проведения: 15 декабря — 8 января). Его гостей ждет обширная культурная программа. На трех площадках — в Марьино, на Площади Революции и в Теплом стане — пройдут ледовые шоу. Приобрести билеты на них можно в день мероприятия (стоимость — 100 руб.). В программе — «Золушка», «Щелкунчик», «Белоснежка», «Золотой ключик» и другие известные балеты. Как и в прошлые годы, на площадках фестиваля можно приобрести новогодние сувениры, посетить бесплатные мастер-классы по созданию елочных игрушек. Также на разных площадках утром и днем запланированы детские спектакли, вечером — танцевальная программа и концерты.

Фестиваль «Московское чаепитие»

Фестиваль проходит с 22 декабря по 8 января на Тверской площади. В программе мероприятия — лекции, посвященные мировой истории и московским традициям чаепития, мастер-классы по сервировке стола, созданию поделок из природных материалов. Уроки танцев и чтение отрывков из русской классики окунут вас в атмосферу XVIII—XIX веков.

Фото Официальный сайт «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

Зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»

Московские усадьбы («Воронцово», «Кусково», «Царицыно», «Коломенское» и другие) подготовили праздничную программу на период с 22 декабря по 8 января. В афише мероприятий — иммерсивные спектакли, традиционные чаепития, снежный тир.

В усадьбе «Кусково» до 21 января также можно посетить выставку «Хрустальный хоровод»: здесь представлены оригинальные авторские елки (например, есть леденцовая елка и елка в виде селедки под шубой).

Площадки, где можно покататься на упряжках хаски

В новогодние праздники в «Сокольниках», «Измайловском парке», «Царицыно» можно будет познакомиться с дружелюбными хаски и покататься на собачьих упряжках. (Стоимость: 700-1500 руб.).

Жители Подмосковья могут посетить хаски-деревню «Рузская Аляска», где живут более 100 ездовых собак, «Зооферму Шихово», центр ездового туризма «Бореалис».

Выставка «Новый год в царстве Флоры» в музее-заповеднике «Царицыно»

С 27 декабря по 8 января в Первом оранжерейном корпусе «Царицыно» можно будет посетить выставку, посвященную растениям — символам Нового года и Рождества.

В оранжерее усадьбы будут представлены вишня, гиацинт, сирень, араукария, агава и многие другие растения. Входной билет стоит 250 руб.

Музей «Фабрика елочных игрушек» в парке «Сокольники»

В музее представлено более 2500 новогодних игрушек. Можно принять участие в мастер-классе по декорированию елочных шаров. Стоимость билета варьируется от 400 до 700 рублей.

Фото Официальный сайт Музей «Фабрика елочных игрушек»

Фестиваль «Ледовая Москва»

Темой фестиваля в парке искусств «Музеон» стали достопримечательности Москвы. Посмотреть на ледовые версии известных столичных объектов можно будет с 27 декабря по 28 января.