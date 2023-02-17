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Сегодня, 20:45

Эксперты назвали вещи, без которых ваш отпуск будет испорчен

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/lookstudio

Эксклюзивно для «СЭ» эксперты рассказали о том, какие вещи обязательно нужно брать с собой на отдых.

Врач-терапевт, профпатолог клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая посоветовала непременно взять с собой медикаменты. «Список препаратов для каждого индивидуален. Это могут быть лекарства, прописанные врачом, от хронических заболеваний, таблетки от расстройств желудочно-кишечного тракта или аллергии. Также полезными будут капли для носа, болеутоляющие препараты и электронный градусник», — пояснила специалист. Обязательно проверьте срок годности лекарств и их количество перед поездкой.

На отдыхе в жарких странах важна защита кожи от ультрафиолета. «Это может быть как молочко, так и спрей, крем или просто лосьон с SPF от 30 до 50. Если вы путешествуете с детьми, позаботьтесь о том, чтобы крем подходил по составу и возрасту ребенка. Находясь на солнце обновлять защиту нужно каждые 2-3 часа», — посоветовала Светлана Бурнацкая. Также, по словам врача, в любой поездке пригодятся антисептик, влажные и бумажные салфетки.

Завершил список необходимых вещей для путешествий организатор туристических маршрутов в Карелию и Соловки Сергей Луговой. «Рекомендую всем брать влагозащитные или водонепроницаемые плавающие чехлы для телефонов и важных бумаг. Они пригодятся везде — на пляже, на катерах, при отдыхе на воде, на снегоходах, в походе и даже при простом дожде или песчаной буре», — пояснил эксперт. Также, по его словам, нужно обратить внимание на обувь. Она должна быть легкой, комфортной, на удобной относительно высокой подошве и легко сушиться. «На севере и на юге обувь промокает по разным причинам, но она промокает. Чтобы быстро высушить обувь, рекомендуем взять с собой электросушилки или химические грелки», — резюмировал Сергей Луговой.

Ранее мы рассказывали, в какое путешествие можно отправиться с домашними животными.

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