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Сегодня, 14:00

Как быстро и эффективно улучшить неудачную стрижку: 9 советов

Екатерина Квачева
Стилист-парикмахер, технолог по окрашиванию волос, визажист, имиджмейкер
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Девушка хочет отстричь волосы
Фото istockphoto.com/CoffeeAndMilk

Пожалуй, каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что его неудачно подстригли. Рассказываем, что можно сделать в такой неприятной ситуации.

Перестричься

Обязательно скажите мастеру, что вы недовольны, и попросите доработать прическу. Если длина волос позволяет, исправить недочеты можно практически сразу или на повторной записи. Когда длины не хватает, лучше подождать и постричься позже. Иначе есть риск получить вдвойне нелюбимую прическу.

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Покрасить волосы

Сделайте временное или полноценное окрашивание. Пусть акцент со стрижки перейдет на новый и оригинальный цвет. Например, это могут быть яркие осветленные пряди, тотал блонд или совсем неожиданные оттенки.

Сделать короткую стрижку у топ-мастера

Это очень решительный шаг! Зачастую он приводит к новому имиджу. Такая прическа подчеркивает красоту шеи и отлично сочетается с аксессуарами для лица и волос. Короткая стрижка смотрится смело, ведь не каждый решится на нее. Восторг и комплименты от окружающих обеспечены. Однако лучше доверить работу профессионалу с высокой квалификацией.

Левушка с короткой стрижкой пьет фреш
Фото istockphoto.com/primipil

Использовать аксессуары

С помощью заколок, невидимок, резинок, ободков и платков легко создать совершенно другую прическу. Заметные украшения в волосах — еще и тренд сезона. Такое временное решение переключит внимание с формы стрижки на ее подачу.

Попробовать накладные пряди и челки

Это также удобный вариант, если позволяет длина. Следует с особым вниманием относиться к выбору изделий. Структура и цвет волос должны быть максимально схожи с вашими. Пряди и челки на заколках из натуральных волос можно заказать индивидуально или в специальных мастерских.

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Носить пучок или гладкий хвост

К счастью, такие прически сейчас на пике моды. Вы можете соорудить конский хвост, задействовав несколько накладных прядей схожего оттенка. Еще один отличный вариант — высокий и слегка небрежный пучок.

Девушка с красивым пучком, вид сзади
Фото istockphoto.com/monkeybusinessimages

Нарастить волосы

Такое решение станет спасением для тех, кто пожалел о потерянной длине. Наращивание может выполняться временно, пока свои волосы не отрастут до нужной длины, или для придания волосам густоты (например, наращивание для углов каре).

Изменить форму челки

Если челка получилась слишком короткой, можно сделать ее гуще или удлинить. Для этого придется задействовать пряди с теменной или височных зон. Когда челка просто не нравится, заколите ее невидимками или уберите назад с помощью ободка.

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Сменить пробор или укладку

Новый пробор поможет иначе посмотреть на стрижку. Он также слегка преобразит лицо. Вместо аккуратного разделения посередине, попробуйте уложить волосы набок. Еще можно экспериментировать с укладкой. Например, сделать прическу более растрепанной или завить кудри с помощью плойки или бигуди.

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Советы и рекомендации
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