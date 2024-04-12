В Москве состоялись чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике

С 6 по 12 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо» проходили чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике. Соревнования состоялись при поддержке Минспорта и Москомспорта.

Всего в мероприятиях приняли участие более 2,6 тысяч спортсменов, 500 из них состязались в профессиональном этапе турнира, призовой фонд которого составил 1,8 млн рублей.

Также в рамках турниров прошли соревнования по новым дисциплинам, которые разработала Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР): степ-аэробика дуэт, степ-аэробика малая группа, степ-аэробика большая группа, танцевальная аэробика большая группа, хип-хоп дуэт, хип-хоп малая группа, хип-хоп баттл и силовая аэробика (соло, дуэты и малая группа). Кроме того, впервые в чемпионате и первенстве приняли участие команды фитнес-клубов.

«Прошедший турнир стал наиболее масштабным российским стартом по фитнес-аэробике за последние годы. Заметно вырос уровень участников», — отметила Татьяна Полухина, президент ФФАР.

Итоги состязания будут размещены на официальном сайте ФФАР на странице турнира.

Следующий крупный турнир по фитнес-аэробике — Кубок России. Он состоится в Москве в ноябре 2024 года.