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В Москве состоялись чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике
Хобби и развлечения

12 апреля, 18:00

1 мин.

В Москве состоялись чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике

Мария Маковей
Автор
Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике
Фото Федерация фитнес-аэробики России
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С 6 по 12 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо» проходили чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике. Соревнования состоялись при поддержке Минспорта и Москомспорта.

Всего в мероприятиях приняли участие более 2,6 тысяч спортсменов, 500 из них состязались в профессиональном этапе турнира, призовой фонд которого составил 1,8 млн рублей.
Также в рамках турниров прошли соревнования по новым дисциплинам, которые разработала Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР): степ-аэробика дуэт, степ-аэробика малая группа, степ-аэробика большая группа, танцевальная аэробика большая группа, хип-хоп дуэт, хип-хоп малая группа, хип-хоп баттл и силовая аэробика (соло, дуэты и малая группа). Кроме того, впервые в чемпионате и первенстве приняли участие команды фитнес-клубов.
«Прошедший турнир стал наиболее масштабным российским стартом по фитнес-аэробике за последние годы. Заметно вырос уровень участников», — отметила Татьяна Полухина, президент ФФАР.

Итоги состязания будут размещены на официальном сайте ФФАР на странице турнира.

Следующий крупный турнир по фитнес-аэробике — Кубок России. Он состоится в Москве в ноябре 2024 года.

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