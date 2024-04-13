У российских туристов вырос интерес к одной африканской стране

Туристическое информационное агентство RTN сообщает, что у россиян резко вырос интерес к Кении в летний сезон. Мест в популярных гостиницах республики просто может не хватить.

По словам генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, спрос на туры в Кению в 2024 году вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Люди хотят посетить разные заповедники, некоторые совмещают путешествие с поездкой в Танзанию.

Кроме того, июнь и июль в Кении считается высоким сезоном, так как идет Великая миграция животных. Туристы активно разбирают русскоязычных гидов, рейнджеров и лучшие места в лоджах. Стоимость недельного тура в Кению составляет 200 тысяч рублей, включая перелет.