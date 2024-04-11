Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Ученые нашли легкий способ управления гневом
Хобби и развлечения

Сегодня, 11:30

1 мин.

Ученые нашли легкий способ управления гневом

Мария Маковей
Автор
Пара ссорится.
Фото fizkes/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Японские ученые нашли простой способ управления гневом. По их мнению, письменное фиксирование реакции на негативный инцидент и последующая ликвидация листка с текстом уменьшают проявление негативной эмоции. Об этом рассказывается на портале MedicalXpress.

В ходе эксперимента исследователи попросили участников написать, что они думают насчет курения в общественных местах и иных социальных проблем. Им также сообщили, что их сочинение будет оцениваться докторантами Университета Нагои. Независимо от текста всем добровольцам была поставлена низкая оценка по интеллекту, логике, рациональности и другим показателям. Докторанты также оставили оскорбительные комментарии.

После увиденной оценки участники написали свои мысли, сосредоточив внимание на тех моментах, которые вызвали сильнейшие эмоции. Одна группа добровольцев могла выбросить написанное письмо в мусор или оставить его в папке на столе. Вторая группа измельчала лист или перекладывала его в пластиковую коробку.

После участники оценивали свой гнев. Оказалось, что люди, которые выбросили письмо в мусорку или измельчили его, стали намного спокойнее, даже вернулись к исходному эмоциональному состоянию. Уровень гнева у добровольцев, оставивших лист бумаги на столе, стал незначительно меньше.

Девушка кричит. Как справляться с агрессией? 5 способов от психолога
Психология
2
0
Новости холдинга
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
dasdsadada
Последние новости
10 апр 19:05
Трэвел-блогер перечислил плюсы путешествий в одиночку
10 апр 15:00
Телеканал СТС готовит детскую версию шоу «Суперниндзя»
10 апр 12:35
В Швейцарии придумали систему защиты произведений искусства на основе ДНК
10 апр 12:00
19 мая состоится полумарафон «ЗаБег.РФ», который охватит сразу 15 стран
9 апр 17:10
Эксперт рассказал, как правильно чистить велосипед
dasdsadada