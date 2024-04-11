13 апреля стартует третий сезон MEDIA BASKET

13-14 апреля в Москве стартует третий сезон первой медийной баскетбольной лиги в России MEDIA BASKET. Мероприятие состоится в Лужниках, в Международном центре бокса, и объединит звезд медиаспорта, шоу-бизнеса и профессиональных спортсменов. В финале первого игрового дня (13 апреля) зрители смогут увидеть шоу от популярного российского артиста — МОТа.

Кроме того, в эти игровые выходные на паркете встретятся команды Родина Медиа, GOATS, PENA TEAM, SAYONARA BOYS, AMKAL, Players Club и другие, среди которых есть звездные участники: T-Killah, Obladaet, Niletto, Сосо Павлиашвили, Иван Ворошилов, Катя Лель, Настя Кудри и многие другие.

В новом сезоне в игру вступят и новички — команда Hardcore под руководством бизнесмена Анатолия Сульянова и DAWGS во главе с рэперами SODA LUV и BUSHIDO ZHO, а также любительская команда TEAM TEAM под управлением Виктории Лопыревой и Мии Бойко.

Приобрести билет можно на сайте официального партнера мероприятия. Также наблюдать за играми и шоу можно будет онлайн в рамках live-трансляций на YouTube.



Расписание игр доступно на сайте MEDIA BASKET.