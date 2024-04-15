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Организатор пространства рассказала, с чего начать расхламление квартиры
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:10

1 мин.

Организатор пространства рассказала, с чего начать расхламление квартиры

Мария Маковей
Автор
Уборка квартиры
Фото ljubaphoto/istockphoto.com
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Эксперт по организации пространства Ирина Яшина предупреждает, что расхламление квартиры — довольно длительный и энергозатратный процесс. Поэтому первое, что нужно сделать, — это выделить время для уборки. И обязательно потом поощрить себя за проделанную работу, например, сходить в кафе.

Начинать расхламление эксперт советует с тех вещей, к которым нет эмоциональной привязки. Лучше всего подойдут предметы, которыми человек редко пользуется, например, разбросанные по квартире безделушки, передает «СЭ».

«Не следует разбирать памятные фотографии или бесполезные, но дорогие сердцу подарки в первую очередь. Так появляется риск застрять в воспоминаниях и очнуться глубокой ночью: в окружении неразобранных вещей, да еще и с плохим настроением», — добавила специалист.

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