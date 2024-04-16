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Психолог рассказала, когда предсказуемость в отношениях — хороший знак
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

1 мин.

Психолог рассказала, когда предсказуемость в отношениях — хороший знак

Мария Маковей
Автор
Паре скучно
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Психолог Марина Ильченко считает, что предсказуемость в отношениях может говорить об их устойчивости.

«Если поведение одного из партнеров никогда нельзя предугадать, то появляются обиды, недосказанность. В здоровых отношениях вы живете в ощущении доверия, уважения и предсказуемости. Тем самым вы открыты и понятны для своей половинки», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, многие воспринимают отсутствие эмоциональных качелей за скуку в отношениях. По словам специалиста, такие колебания настроения наоборот свидетельствуют о проблемах в паре: чрезмерная ревность, запреты и контроль, неумение вместе противостоять трудностям.

Как отметила психолог, предсказуемость и стабильность в отношениях дарят чувство безопасности и позволяют строить планы на совместное будущее.

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Психология
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