Почему секс в паре ухудшается и как вернуть былую страсть: отвечает сексолог

Прежде чем искать способы, как улучшить качество секса и состояние либидо, важно понять, что именно на них влияет. Вместе с сексологом Никитой Гроссом разбираемся, какие факторы могут повлиять на интимную жизнь в паре.

Почему сексуальная жизнь в паре может испортиться

Есть три самых распространенных фактора, которые отрицательно влияют на интимные отношения в паре:

отсутствие доверия;

«активные» или своевременно не проговоренные обиды;

невысказанные предпочтения сексуального характера или жизненно важные желания.

На самом деле причин гораздо больше, чем кажется. Но у всех таких проблем чаще всего один корень — отсутствие коммуникации между партнерами. Именно недосказанность обычно служит причиной низкой заинтересованности в партнере. Например, женщина желает больше внимания и длительных прелюдий, но не говорит об этом, а мужчина этого не делает, поскольку не знает. В результате уровень возбуждения партнерши падает. Вместо удовольствия в голове у спутницы мелькают только мысли о том, чтобы «поскорее бы все это закончилось».

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Некоторые просто не хотят слышать партнера и учитывать его желания. Партнер или партнерша могут быть полностью сосредоточены исключительно на собственном удовольствии, не уделяя должного внимания друг другу. Такое отношение отбивает любое желание. Некоторые мужчины не хотят брать ответственность за оргазм своей женщины, считая, что это ее обязанность.

Чтобы улучшить сексуальную жизнь партнера, важно предпринимать определенные действия и совершенствовать свои навыки. Нет смысла выполнять одни и те же «скучные» движения без достижения качественного оргазма. Необходимо исследовать своего партнера, его желания и вместе наблюдать, что меняется в вашем сексе.

Спонтанность и новизна смогут на время сгладить отсутствие навыков высокого уровня у партнера. Хороший «допинг», например секс в экстремальных местах или БДСМ, может быстро надоесть и стать обыденным, так как его базовый принцип — вызвать дополнительное напряжение. Но для долгосрочного улучшения интимных отношений такие способы не подойдут.

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Как улучшить секс в отношениях

Создавать подходящую эмоциональную атмосферу. Партнер или партнерша должны чувствовать безопасность и умиротворение. Старайтесь не критиковать свою вторую половинку, не корите за ошибки. Это позволит расслабиться и в полной мере прочувствовать физическую и психологическую близость. Думать об удовольствии партнера. Любому человеку важно чувствовать, что он желанный в постели. Покажите это: эротические нашептывания, комплименты и активные действия помогут спутнице или спутнику максимально расслабиться и достичь оргазма. Кроме того, важно показывать, что удовольствие партнера для вас важнее собственного. И это касается обоих в паре. Поддерживать хорошую физическую форму. В сексе огромное значение имеет и ментальное, гормональное и психологическое здоровье. Например, у мужчины не получится часами удовлетворять свою спутницу, если уже через несколько минут у него начинается одышка. То же самое касается женщин. Важно развивать выносливость, чтобы даже через несколько часов была возможность удовлетворять партнера. Изучать партнера и совершенствовать сексуальные навыки. Чтобы улучшить сексуальную жизнь, важно предпринимать определенные действия и совершенствовать свои сексуальные навыки. Например, можно изучить виды классического, тантрического или йони-массажа, а также дао-практики. Они позволят развить чувственность, чтобы больше понимать и ощущать тело другого человека. Также необходимо исследовать своего партнера и его желания. Практиковать эротический гипноз. Эротический гипноз — измененное состояние сознания или транс, в который можно погружаться самостоятельно или при помощи своего партнера. Его используют для получения оргазма, его усиления, в том числе и без прямой стимуляции.

Что считается эротическим гипнозом? Например, отправленное голосовое послание своей девушке с эротическими фантазиями или словами, погружающими ее в эротический контекст. БДСМ или ролевые игры в некотором смысле также частично включают в себя эротический гипноз. Поведение и команды одного участника помогают второму погрузиться глубже в свою роль и позволяют испытывать более глубинные эмоции и как следствие повышают сексуальное удовольствие.

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Без вложения ресурсов в сексуальное наполнение своего партнера долгосрочное развитие отношений невозможно.